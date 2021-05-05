"Буде даний час для евакуації": готель в Анталії закрили через масову вечірку для українців

Яких правил потрібно дотримуватися на курортах країни

В Анталії закрили п'ятизірковий готель за проведення великодньої вечірки для українських туристів під час карантинних обмежень у Туреччині. Реакція чиновників послідувала після того, як відео святкування виклали в соцмережах, повідомило видання Turkiye.

На відео видно, що туристи не дотримувалися соціальної дистанції, а в організації заходу брали активну участь співробітники готелю.

Відео: Туристи веселяться в готелі в Манавгаті (YouTube/Haber Ekspres)

Готелю заборонили приймати гостей

У турецьких ЗМІ повідомляється, що святкування Великодня дорого обійшлося готелю в Манавгаті поруч із Сіде: після появи відео "вечірки" в заклад нагрянули перевіряльники.

Вся справа у тому, що провінція Анталія, як і більшість регіонів Туреччини, станом на сьогодні знаходиться в "червоній зоні" з високим ризиком поширення COVID. Поки вся країна "сидить вдома" через безперервну комендантську годину, готель організував масовий захід.

"Деякі відео про недотримання правил пандемії потрапили в соціальні мережі і в пресу. Наші друзі вирушили в готель. Інцидент підтвердився", - заявив губернатор Анталії Ерсін Язиджі.

Дві інспекції Міністерства туризму, а також представники різних установ і організацій району оглянули готель у зв'язку з його діями в розпал пандемії. В результаті цих перевірок сертифікат безпечного туризму, підготовлений турецьким інститутом стандартів під керівництвом Міністерства туризму, був анульований.

"Це означає, що якщо у вас немає сертифіката безпечного туризму, ви не зможете займатися своєю діяльністю в період пандемії. Тож ми припинимо діяльність цього закладу через те, що він порушує правила роботи під час пандемії. Можна сказати, що його діяльність зупинена. Буде даний час для евакуації", - зазначив чиновник.

Фото: Пляж готелю в Манавгаті (booking.com)

Губернатор звернувся до професіоналів в галузі туризму з попередженням про те, що дозвіл на роботу будуть забирати в подібних ситуаціях.

"Це столиця туризму. У нас багато 5-ти й 4-зіркових готелів. Нам вдалося надати якісні послуги туризму в умовах пандемії. Давайте уникати поведінки, яка може зашкодити цьому. Наші підприємства з сертифікатом безпечного туризму можуть зіткнутися з подібною ситуацією, якщо будуть діяти проти правил пандемії, як у цьому випадку", - попередив Есін Язиджі.

Правила локдауну в Туреччині: що потрібно знати туристам

З 29 квітня по 17 травня на час Рамадану в Туреччині оголосили 24-годинну комендантську годину з дозволом виходити з дому тільки в магазин, за службовою потребою і в невідкладних випадках.

Обмеження стосуються тільки турецьких громадян та іноземців, які проживають тривалий час.

- цілодобова комендантська година з 29 квітня до 17 травня;

- міжміські поїздки дозволені тільки зі спеціальним дозволом;

- бронювання місць в готелях не звільняє від дотримання комендантської години;

- організації та установи припиняють роботу;

- дитсадки та школи переходять на дистанційну освіту.

Фото: Узбережжя в Анталії (pixabay.com)

Посол України в Турецькій Республіці Андрій Сибіга на своїй сторінці у Facebook звертався до українців, які планують відпочинок в Туреччині, з поясненням ситуації.

"Під час робочої групи з питань туристів і безпеки Туреччини та України Міністр культури та туризму Мехмет Нурі Ерсой повідомив, що введений карантин не стосуватиметься українських туристів, які зможуть без обмежень пересуватися між містами, відвідувати історичні музеї та інші туристичні об'єкти Туреччини", - написав український дипломат.

Тим часом експерти турбізнесу пояснили, що в зазначений період будуть працювати тільки магазини та ресторани на винос до 17 годин. Всі інші послуги - перукарні, салони краси, торгові центри – будуть закриті. Екскурсійні програми тривають, туристам під час відпочинку можна буде виходити й гуляти містом.

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