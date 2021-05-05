Повторні тести та ізоляція: популярна курортна країна вводить суворі правила для туристів

У Танзанії змінюють підхід до стримування пандемії

Відпочинок в Танзанії для українських туристів ускладнюється введенням нових правил по боротьбі з пандемією. Танзанійська влада з 4 травня вводить обов'язкове тестування на COVID-19 до і після прильоту в країну. Про це повідомляє видання aljazeera.com з посиланням на МОЗ Танзанії.

У країні вирішили змінити курс по боротьбі з коронавірусом: нові заходи покликані запобігти ввезенню нових штамів COVID і стосуються як туристів, так і громадян Танзанії.

Що зміниться для туристів

Про нові заходи влада оголосила у понеділок, 3 травня. Мандрівники, як іноземці, так і танзанійці, повинні будуть пред'являти на прикордонних пунктах негативні тести на COVID-19, зроблені не раніше 72 годин.

У офіційній заяві МОЗ говориться, що під час перебування в країні туристи повинні будуть дотримуватися профілактичних заходів, включаючи носіння масок, дезінфекцію і соціальне дистанціювання.

Фото: У Танзанії вирішили змінити підхід до боротьби з пандемією (pixavay.com)

Ті, хто прибуває в Танзанію з-за кордону, повинні будуть зробити своїм коштом додатковий експрес-тест по прибуттю.

Під особливий контроль потраплять мандрівники з країн з новими різновидами вірусу (Індія) і ті, хто побував там в попередні 14 днів. Туристів з таких країн відправлять на 14-денний карантин. Громадяни країни зможуть ізолюватися вдома, а іноземцям потрібно буде вибрати державний об'єкт.

Що потрібно зробити українцям перед поїздкою до Танзанії (острів Занзібар):

- заповнити traveller's health surrveillance form на сайті МОЗ Танзанії протягом 24 годин до прильоту;

- отримати негативний результат ПЛР-тесту не раніше 72 годин до вильоту;

- здати експрес-тест на COVID після прибуття за 25 доларів;

- стежити за своїми симптомами під час перебування, при підозрі зателефонувати за вказаним номером в картці для туриста, пройти тестування і вирушити на лікування у державну установу в Танзанії.

З чим пов'язані нові обмеження

Станом на 5 травня, офіційно в Танзанії зареєстровано 509 випадків COVID, з них 21 людина померла. Рахувати інфікованих в країні та піклуватися про стримування пандемії початку тільки після вступу на посаду нового президента.

"У зв'язку з глобальною епідеміологічною ситуацією і появою нових варіантів вірусів, що викликають COVID-19, існує підвищений ризик їх завезення в нашу країну", - йдеться в заяві головного медичного радника Танзанії Абеля Макубі.

Фото: Тепер перед в'їздом в країну треба заповнити спеціальну форму, здати ПЛР-тест, а по приїзду - здати також експрес-тест на коронавірус (pixabay.com)

Нові заходи з боротьби з коронавірусом в країні пов'язані з активними зусиллями нового президента Самії Сулуху Хасана щодо стримування пандемії.

Її попередник Джона Магуфули повністю заперечував пандемію, а у якості лікування пропагував лікування парові інгаляції й трав'яні суміші. Він закликав танзанійців уникати носіння масок і вважав вакцинацію "змовою Заходу". Магуфулі помер наприкінці березня. За офіційною версією – від серцевого нападу, за чутками – від коронавірусу.

За відгуками українських туристів, які відпочивали на острові Занзібар взимку 2021 року, ніхто їх місцевого населення не носив масок і не дотримувався соціальної дистанції, при цьому танзанійці скаржилися на наявність симптомів, які збігаються з COVID.

У квітні новий президент відзначила відхід від позиції свого попередника, заявивши, що ігнорувати хворобу "недоречно", і зажадала наукового підходу до політики Танзанії щодо COVID-19.

До слова, Танзанія не повідомляла ніяких відкритих даних про COVID - 19 з квітня 2020 року, і в статистиці захворюваність в цій країні майже рік нібито дорівнювала нулю. Через два місяці після повідомлення про перший випадок коронавірусу у світі у 2020 році в Танзанії скасували обов'язковий карантин для пасажирів і послабили обмеження, спрямовані на стримування поширення хвороби.

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