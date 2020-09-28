Запустити блискавку і створити вулкан: у Києві почав роботу незвичний музей

Державний Музей науки в Києві прийняв перших відвідувачів 24 вересня. Екскурсії поки проводять в тестовому режимі, повідомляють в Міністерстві освіти і науки України.

В музеї можна познайомитися з науковими відкриттями, дослідженнями та новими технологіями, що стосуються повсякденного життя. До 2 жовтня музей безкоштовно приймає за три групи в день, які попередньо реєструвалися.

Фото: Музей науки всередині (facebook.com/JAS.Ukraine)

Чим цікавий музей

Тут зібрані експонати зі США, Канади, Великобританії, Швеції та Польщі. В зоні "Дивна матерія" з Канади можна вивчити властивості матеріалів і позапускати кулею для боулінгу в скло.

Також тут можна власноруч зібрати міст Леонардо да Вінчі, запустити блискавки в котушці Тесли, дослідити, як з піску створюють мікрочіпи.

У виставковому просторі відвідувачів чекають також:

- двометрова голограма з Великобританії – у світі таких лише дві;

- велосипед на квадратних колесах з Музею математики в Нью-Йорку;

- інтерактивний стіл з 3D-моделлю людського тіла, привезений зі Швеції.

Після оновлення павільйону навіть дах площею 400 кв. м став повноцінним експонатом – правильні відповіді відвідувачів на питання тестів змінюють його колір.

Відвідувачам пропонують розгадати оптичну ілюзію, яку спеціально для Музею науки створив професор Техаського університету Девід Новік. Також – доторкнутися до 60-кілограмового кристала і створити вулкан в інтерактивній пісочниці.

Фото: Велосипед на квадратних колесах з Музею математики в Нью-Йорку (facebook.com/JAS.Ukraine)

Як потрапити на екскурсію

Музей науки Малої академії наук України розмістили у павільйоні №23 "Наука" на ВДНГ в Києві. Щоб потрапити на тестову екскурсію, була відкрита попередня реєстрація. А через велику кількість охочих для сімейних груп навіть провели розіграш відвідувань.

"Ми вчора потрапили на екскурсію. І діти, і дорослі в захваті", "Ви круті. Відвідали вчора всією сім'єю. Прийду ще сама, без дітей. Дуже цікаво", - пишуть про свої враження перші відвідувачі на сторінці музею у Facebook.

Почати продаж квитків на сайті музею обіцяють з 2 жовтня. Для груп школярів вхід коштуватиме 50 гривень з одного, а стандартний квиток – 100 гривень. Безкоштовно пускатимуть людей з інвалідністю 1 і 2 групи, а також дітей, чиї батьки загинули під час військових дій на сході України.

Фото: Центр науки "Коперник" - інтерактивний музей у Варшаві (lviv.com)

До речі, на території музею діють карантинні правила: вхід в масках, обмеження кількості відвідувачів, дезінфекція експонатів та інших поверхонь.

Нагадаємо, ми писали, що в Україні провели десятки безкоштовних екскурсій.

Також ми повідомляли, що в один з музеїв Києва екскурсії бронюють за кілька місяців наперед.