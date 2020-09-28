Запустить молнию и создать вулкан: в Киеве начал работу необычный музей

Государственный Музей науки в Киеве принял первых посетителей 24 сентября. Экскурсии пока проводят в тестовом режиме, сообщают в Министерстве образования и науки Украины.

В музее можно познакомиться с научными открытиями, исследованиями и новыми технологиями, касающимися повседневной жизни. До 2 октября музей бесплатно принимает по три группы в день, которые предварительно регистрировались.

Фото: Музей науки внутри (facebook.com/JAS.Ukraine)

Чем интересен музей

Здесь собраны экспонаты из США, Канады, Великобритании, Швеции и Польши. В зоне "Странная материя" из Канады можно изучить свойства материалов и позапускать шаром для боулинга в стекло.

Также здесь можно собственноручно собрать мост Леонардо да Винчи, запустить молнии в катушке Теслы, исследовать, как из песка создают микрочипы.

В выставочном пространстве посетителей ждут также:

- двухметровая голограмма из Великобритании – в мире таких только две;

- велосипед на квадратных колесах из Музея математики в Нью-Йорке;

- интерактивный стол с 3D-моделью человеческого тела, привезенный из Швеции.

После обновления павильона даже крыша площадью 400 кв. м стала полноценным экспонатом – правильные ответы посетителей на вопросы тестов меняют ее цвет.

Посетителям предлагают разгадать оптическую иллюзию, которую специально для Музея науки создал профессор Техасского университета Девид Новик. Также – дотронуться до 60-килограммового кристалла и создать вулкан в интерактивной песочнице.

Фото: Велосипед на квадратных колесах из Музея математики в Нью-Йорке (facebook.com/JAS.Ukraine)

Как попасть на экскурсию

Музей науки Малой академии наук Украины разместили в павильоне №23 "Наука" на ВДНХ в Киеве. Чтобы попасть на тестовую экскурсию, была открыта предварительная регистрация. А из-за большого количества желающих для семейных групп даже провели розыгрыш посещений.

"Мы вчера попали на экскурсию. И дети, и взрослые в восторге", "Вы крутые. Посетили вчера всей семьей. Приду еще сама, без детей. Очень интересно", - пишут о своих впечатлениях первые посетители на страничке музея в Facebook.

Начать продажу билетов на сайте музея обещают с 2 октября. Для групп школьников вход будет стоить 50 гривен с одного, а стандартный билет – 100 гривен. Бесплатно будут пускать людей с инвалидностью 1 и 2 группы, а также детей, чьи родители погибли во время военных действий на востоке Украины.

Фото: Центр науки "Коперник" - интерактивный музей в Варшаве (lviv.com)

К слову, на территории музея действуют карантинные правила: вход в масках, ограничение количества посетителей, дезинфекция экспонатов и других поверхностей.

Напомним, мы писали, что в Украине провели десятки бесплатных экскурсий.

Также мы сообщали, что в один из музеев в Киеве экскурсии бронируют за несколько месяцев вперед.