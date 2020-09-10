Небувалий ажіотаж: екскурсії в унікальний палац у Києві бронюють за кілька місяців

Фото: Маріїнський палац (m-palace.com.ua)

Маріїнський палац із вересня відкритий для екскурсій

Вишукане бароко, гарні фасади, дрібні деталі та цікава ліпнина - всі ці архітектурні особливості Маріїнського палацу багато років поспіль можна було побачити або під час прогулянки поруч із палацом, або на фотографіях.

І ось нарешті восени Маріїнський палац, який є пам'яткою палацової архітектури й внесений до реєстру пам'яток національного культурної спадщини, відкрили для екскурсій. Відвідати його тепер можна у п'ятницю, суботу і неділю з 10 ранку до 5 вечора.

Прогулянка палацом - хороша ідея, як провести вихідні, якщо ви не поїхали у подорож та залишилися у столиці.

Фото: Маріїнський палац у Києві зведено в 1750–1755 роках (m-palace.com.ua)

Церемоніальна резиденція президента України, розташована у Маріїнському палаці, вже доступна для відвідувань із 4 вересня. Дату візиту треба запланувати та забронювати заздалегідь на сайті палацу.

У день екскурсії із собою треба взяти документи, які засвідчують особу. Оголошення про відкриття Маріїнського для туристів створило справжній ажіотаж: за інформацією з сайту палацу, всі екскурсії на вересень вже повністю заброньовані. Але варто відслідковувати інформацію, адже вільне місце все ж може з'явитися.

Скільки коштують квитки?

Вартість квитка становить 150 гривень, для пільгових категорій громадян - 75 гривень. Екскурсії безкоштовні для дітей до 7 років.

Четвер - "дитячий" день у палаці: цього дня доступ до палацу матимуть тільки організовані групи школярів. Для учнів проводять екскурсії з урахуванням їх віку, класу та особливостей історичного періоду, який вони вивчають.

Чому варто відвідати Маріїнський палац?

Щоб ви не витрачали багато часу на прочитання історії палацу, на прохання РБК-Україна гід-екскурсовод Льоля Філімонова перераховує основні цікаві факти про це місце.

Його відвідини - хороша ідея для вихідного дня, в тому числі - для прогулянки із дітьми та всією родиною.

Фото: Головний фасад Маріїнського палацу "дивиться" на Маріїнський парк (m-palace.com.ua)

Шість причин відвідати Маріїнський палац за версією гіда Льолі Філімонової:

У відомій Зеленій залі побачити оригінальні барокові меблі, шпалери, прикраси, предмети декоративно-прикладного мистецтва 18-19 століття. У 1979-1982 роки перед святкуванням 1500-річчя Києва проводилися ретельні дослідницькі роботи для відтворення первісного вигляду палацу, максимально наближеного у формах до архітектури Растреллі.

По музеях СРСР збиралися старовинні меблі, предмети тієї епохи. Було реконструйовано ліпнину та позолоту, старовинні картини відомих художників.

Фото: Чому варто побувати у Маріїнському палаці (m-palace.com.ua)

Побачити відомий паркет Маріїнського палацу. Під час реконструкції 1979 - 1982 було відтворено паркетну підлогу з цінних порід дерева, яка вражає майстерністю та красою малюнка.

Побачити аутентичний настінний живопис, виконаний італійським художником Камілла Алліауді, якого Олександр ІІ особисто запросив для оздоблення палацового інтер'єру.

Побачити, а якщо пощастить, - і проїхатися у відомому "ліфті Брежнєва". У травні 1981 року на відкриття монументу “Батьківщина-Мати” мав приїхати Леонід Брежнєв, який тоді хворів. І у палаці було спеціально облаштовано ліфт на другий поверх. Заради цього довелося навіть зруйнувати царський кабінет Олександра ІІ. Але, Брежнєв так і не потрапив у палац і не скористався цим ліфтом.

Побачити відому Білу залу палацу, де проводяться офіційні прийоми на вищому рівні та інавгурація Президента України. А взагалі - кожен з 25 залів палацу унікальний.

До речі, чи знали ви, що згідно з державним протоколом, у палаці оселяються під час візитів короновані особи?

Фото: Зараз у Маріїнському палаці проходять урочисті державні події - нагородження, саміти, прийоми (m-palace.com.ua)

Побачити зблизька скандальні статуї гібонів". Саме так кияни назвали замінені оригінальні статуї левів на вході в палац. Можливо, вам вдасться знайти відповідь на питання, де ж поділися леви, які стояли тут раніше.

А ще кажуть, що у палаці живе справжній привид, який іноді може і філіжанку кави під час офіційного прийому "розлити". З ним краще не жартувати!

Нагадаємо, раніше ми писали, що унікальне гуцульське село в Карпатах дивує туристів австрійськими віллами.

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