Нові маршрути та шоу-програми: в Україні проведуть десятки безкоштовних екскурсій

Фото: Харків з висоти (amazing ukraine)

В українських містах приготували сюрпризи для туристів

На вихідних в Україні відзначатимуть Всесвітній день туризму (27 вересня): кожен регіон готується розважати туристів своїми "фішками" і залучати знижками. Програму святкування по містах опублікували на Facebook-сторінці Держтуризму.

Всесвітній день туризму – це вже добра традиція демонструвати містам свій туристичний потенціал, а "нерозкрученим" локаціях - заявити про себе, кажуть у Державному агентстві розвитку туризму.

"Цей день містить також соціальну складову, тому що багато екскурсій проводиться безкоштовно, різні заклади надають знижки на проживання та харчування. Хтось презентує нові маршрути, інші влаштовують розіграші", - коментують РБК-Україна в прес-службі відомства.

В агентстві відзначають, що всі заходи пройдуть з дотриманням норм безпеки.

Фото: Екскурсії у Львові (Віталій Носач, РБК-Україна)

Куди поїхати на вихідні

Львів приготував на 25-27 вересня программу безкоштовних екскурсій та знижок від готелів і ресторанів.

Київ 25 вересня презентує туристичні путівники по місту і відкриє 3D конструкцію "Софія Київська", а 26 і 27 вересня пропонує екскурсії по місту в концепті маркетингової стратегії Києва "9 Я".

У Харкові 26 вересня почнеться робота локацій, де будуть представлені музеї та заклади культури області, виставки художників, презентація туристичних об'єктів регіону. Ближче до вечора на гостей чекає показ театралізованого шоу і концертна програма.

На Херсонщині 24 вересня безкоштовно можна відвідати Олешківську пустелю. 25-26 вересня - презентація туристичних об'єктів, водна екскурсія "До дивних Аджигольских маяків" з прогулянкою на комфортабельному катері.

Фото: На Херсонщині повезуть до Аджигольских маяків (mayak.org.ua)

У Маріуполі Донецької області заплановано відкриття площі Свободи і фонтану з лазерним шоу, дитячий ярмарок на площі Театральній, проведення в яхт-клубі "Азовсталь" змагань з екстремальних видів спорту і вуличні розваги.

На Луганщині 26 вересня пройде чемпіонат області зі спортивного туризму серед юнаків та дорослих.

По Кропивницькому 23-26 вересня проведуть серію безкоштовних інтерактивних театралізованих екскурсій "Міфологеми простору міста".

У Чернівцях 24-30 вересня планується серія безкоштовних тематичних екскурсій. Там 25 вересня пройде квест "Таємниці міста над Прутом" і 26-27 хакатон "Чернівці туристичні: нові ідеї".

В Ужгороді 28-29 вересня очікується відкриття фотозони "Я#Ужгород".

В Одесі 26-27 вересня відбудеться гастрономічний сімейний фестиваль "Таки да, смачно", під час якого пройде демонстрація кулінарних досягнень одеських ресторанів, кондитерських, пекарень. 27 вересня відбудеться безкоштовна екскурсія "Знайомство з Одесою" для дітей і їхніх батьків (за попереднім записом) і екскурсія в Одеські катакомби.

Фото: В Одесі відбудеться безкоштовна екскурсія «Знайомство з Одесою» (pixabay.com)

У Харкові 27 вересня проведуть безкоштовні екскурсії за попередньою реєстрацією. Зокрема, "Підземелля Гостинного двору", "Таємниці Харківських підземель", "7 чудес Харкова" (сім історичних та культурних об'єктів, які були обрані харків'янами на відкритому конкурсі "Сім чудес Харкова" в липні 2008 року і є візитівками міста).

У Вінниці та Харкові днями також відбудуться Дні європейської спадщини. Це загальноєвропейська ініціатива Ради Європи, яка передбачає доступ до закритих об'єктів, організацію інтерактивних виставок і презентації нових екскурсій.

25 вересня в Умані Черкаської області представляють настільну гру "Місто говорить". 26 вересня - онлайн-екскурсія "Умань єврейська", а 27-го екскурсія "Софіївка": місця жіночої сили". 1 жовтня - екскурсія польською мовою "Умань. Казка, легенда, реальність", 2 жовтня ввечері - театралізована екскурсія "Живі картинки нічної Умані".

Фото: В Умані познайомлять з єврейською частиною міста (Таїса Олійник)

24 вересня в Полтавському краєзнавчому музеї планується презентація медіапродукту з просування фестивального туризму на Полтавщині.

Вечірні екскурсії по місту заплановані в Острозі Рівненській області та Мукачеві на Закарпатті.

Програма заходів, які можна відвідати на цих вихідних, доповнюється. Також багато турагентств пропонують додаткові розваги для туристів.

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