Від заповідників до вулканів: вражаючі природні локації для поїздок у 2022 році

Tripadvisor назвав найпопулярніші напрямки для подорожей у 2022 році.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Tripadvisor.

Популярний туристичний сайт Tripadvisor склав традиційний рейтинг найпопулярніших напрямків світу для любителів активного відпочинку. До рейтингу увійшли 25 парків та заповідників.

Туристи можуть насолодитися красою дикої природи, гір, водоспадів, гарячих джерел, вивчити незвідані стежки лісів через ліси. Також можна відвідати зоопарки та заповідники.

Також можна відвідати руїни двох давньогрецьких міст у парку Чиленто та Валло-ді-Діано в Італії або білі пляжі острова Фрейсінет в Австралії.

Один із найбільших парків у Європі – Національний парк Скафтафетль в Ісландії, геологічне диво – червоні та жовті ерозійні стовпи, Брайс-Каньйон у Юті та кришталево-бірюзові водоймища національного парку "Плітвіцькі озера" в Хорватії.

Фото: 25 найпопулярніших національних парків (wikimedia.org)

25 найпопулярніших напрямків для любителів активного відпочинку

Національний парк вулкана Ареналь (Коста-Ріка) Національний парк Джима Корбетта (Індія) Національний парк Серенгеті (Танзанія) Національний заповідник Масаї Мара (Кенія) Національний парк Крюгера (Південна Африка) Національний парк Фьордленд (Нова Зеландія) Національний парк та заповідник Деналі (США, Аляска) Національний парк Кіліманджаро (Танзанія) Національний парк Вестленд Тай Путіні (Нова Зеландія) Національний парк Нью-Форест (Велика Британія) Національний парк Сноудонія, (Велика Британія) Державний заповідник м. Банф, А(льберта (Канада) Національний парк Чиленто та Валло-ді-Діано (Італія) Національний парк Джаспер, Альберта (Канада) Національний парк Гранд-Каньйон, (Аризона, США) Національний парк Тарангірі (Танзанія) Заповідник Нгоронгоро (Танзанія) Півострів Фрейсінет (Австралія) Національний парк Скафтафетль (Ісландія) Національний парк Гранд-Тітон (Вайомінг, США) Національний парк Брайс-Каньйон (Юта, США) Національний парк Плітвицькі озера (Хорватія) Національний парк Шапада-дос-Беадейрос (Бразилія) Національний парк Улуру-Ката-Тьюта (Австралія) Зайон Національний парк (Юта, США).

Нагадаємо, раніше ми писали, що Єгипет увійшов до рейтингу країн з визначними туристичними об'єктами.