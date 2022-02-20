Від заповідників до вулканів: вражаючі природні локації для поїздок у 2022 році

До рейтингу Tripadvisor увійшли 25 парків та заповідників
Tripadvisor назвав найпопулярніші напрямки для подорожей у 2022 році.
Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Tripadvisor.
Популярний туристичний сайт Tripadvisor склав традиційний рейтинг найпопулярніших напрямків світу для любителів активного відпочинку. До рейтингу увійшли 25 парків та заповідників.
Туристи можуть насолодитися красою дикої природи, гір, водоспадів, гарячих джерел, вивчити незвідані стежки лісів через ліси. Також можна відвідати зоопарки та заповідники.
Також можна відвідати руїни двох давньогрецьких міст у парку Чиленто та Валло-ді-Діано в Італії або білі пляжі острова Фрейсінет в Австралії.
Один із найбільших парків у Європі – Національний парк Скафтафетль в Ісландії, геологічне диво – червоні та жовті ерозійні стовпи, Брайс-Каньйон у Юті та кришталево-бірюзові водоймища національного парку "Плітвіцькі озера" в Хорватії.
Фото: 25 найпопулярніших національних парків (wikimedia.org)
25 найпопулярніших напрямків для любителів активного відпочинку
Нагадаємо, раніше ми писали, що Єгипет увійшов до рейтингу країн з визначними туристичними об'єктами.