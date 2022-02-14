Диво світу: Єгипет увійшов до рейтингу країн з визначними туристичними об'єктами

У країні розташовано безліч археологічних та туристичних об'єктів, які досі досліджують вчені

З'явився рейтинг 10 країн із визначними туристичними об'єктами.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна із посиланням на сайт Egyptindependent.com.

У списку держав опинився Єгипет, посівши п'яте місце. Для складання списку експерти обирали країну, де розташована найбільша кількість археологічних та туристичних об'єктів, що відрізняють його від будь-якого іншого місця у світі.

Безліч артефактів та спадщина історії. За що вибрали Єгипет

"Єгипет - країна в Африці, і в ній є безліч історичних та туристичних пам'яток, які є унікальними у порівнянні з будь-яким іншим місцем у світі. Тут знаходяться Великі піраміди Гізи, які є чудом світу. Мільйони та мільйони туристів щорічно відвідують країну, щоб побачити й дізнатися більше про піраміди", — йдеться у повідомленні на сторінці рейтингу.

Там зазначили, що в країні є й інші визначні пам'ятки, такі як оазис Сива, Долина царів, некрополь Гізи та храми Абу-Сімбел.

"Дивовижна частина Єгипту полягає в тому, що у більшості його історичних місць, таких як піраміди, досі зберігається безліч артефактів, які археологи все ще знаходять зараз", — описують напрямок у рейтингу.

У багатьох країнах є унікальні місця, клімат, культура, історичні місця та природні явища, які приваблюють туристів. Однак ці відмінності роблять деякі країни більш привабливими для відвідування, ніж інші, і зрештою вони беруть велику кількість туристів.

Фото: У Єгипті розташовано Великі піраміди Гізи, які є дивом світу (unsplash.com/hossamgaucho)

10 країн із незвичайними туристичними об'єктами:

Чорногорія; Коста-Рика; Фінляндія; Кенія; Єгипет; Австрія; Італія; Маврикій; Німеччина; Греція.

Єгипет також відзначили в інших рейтингах. Так, Daily Telegraph поставила країну на друге місце за популярністю серед британських громадян у 2022 році, а туристичний сайт Tripadvisor вибрав Хургаду в десятку найкращих туристичних напрямків для цього року.

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