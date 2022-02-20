От заповедников до вулканов: впечатляющие природне локации для поездок в 2022 году

В рейтинг Tripadvisor вошли 25 парков и заповедников
Tripadvisor назвал самые популярные направления для путешествий в 2022 году.
Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Tripadvisor.
Популярный туристический сайт Tripadvisor составил традиционный рейтинг самых популярных направлений мира для любителей активного отдыха. В рейтинг вошли 25 парков и заповедников.
Туристы могут насладиться красотой дикой природы, гор, водопадов, горячих источников, изучить неизведанные тропы лесов через леса. Также можно посетить зоопарки, заповедники.
Также можно посетить руины двух древнегреческих городов в парке Чиленто и Валло-ди-Диано в Италии или белоснежные пляжи острова Фрейсинет в Австралии.
Один из самых больших парков в Европе - Национальный парк Скафтафетль в Исландии, геологическое чудо - красные и желтые эрозионные столбы, Брайс-Каньон в Юте и кристально-бирюзовые водоемы национального парка "Плитвицкие озера" в Хорватии.
Фото: 25 самых популярных национальных парков (wikimedia.org)
25 самых популярных направлений для любителей активного отдыха
Напомним, ранее мы писали, что Египет вошел в рейтинг стран с выдающимися туристическими объектами.