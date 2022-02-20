От заповедников до вулканов: впечатляющие природне локации для поездок в 2022 году

Tripadvisor назвал самые популярные направления для путешествий в 2022 году.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Tripadvisor.

Популярный туристический сайт Tripadvisor составил традиционный рейтинг самых популярных направлений мира для любителей активного отдыха. В рейтинг вошли 25 парков и заповедников.

Туристы могут насладиться красотой дикой природы, гор, водопадов, горячих источников, изучить неизведанные тропы лесов через леса. Также можно посетить зоопарки, заповедники.

Также можно посетить руины двух древнегреческих городов в парке Чиленто и Валло-ди-Диано в Италии или белоснежные пляжи острова Фрейсинет в Австралии.

Один из самых больших парков в Европе - Национальный парк Скафтафетль в Исландии, геологическое чудо - красные и желтые эрозионные столбы, Брайс-Каньон в Юте и кристально-бирюзовые водоемы национального парка "Плитвицкие озера" в Хорватии.

Фото: 25 самых популярных национальных парков (wikimedia.org)

25 самых популярных направлений для любителей активного отдыха

Национальный парк вулкана Ареналь (Коста-Рика) Национальный парк Джима Корбетта (Индия) Национальный парк Серенгети (Танзания) Национальный заповедник Масаи Мара (Кения) Национальный парк Крюгера (Южная Африка) Национальный парк Фьордленд (Новая Зеландия) Национальный парк и заповедник Денали (США, Аляска) Национальный парк Килиманджаро (Танзания) Национальный парк Уэстленд Тай Путини (Новая Зеландия) Национальный парк Нью-Форест (Великобритания) Национальный парк Сноудония (Великобритания) Государственный заповедник г. Банф, Альберта (Канада) Национальный парк Чиленто и Валло-ди-Диано (Италия) Национальный парк Джаспер, Альберта (Канада) Национальный парк Гранд-Каньон (Аризона, США) Национальный парк Тарангире (Танзания) Заповедник Нгоронгоро (Танзания) Полуостров Фрейсинет (Австралия) Национальный парк Скафтафетль (Исландия) Национальный парк Гранд-Титон (Вайоминг) Национальный парк Брайс-Каньон (Юта, США, США) Национальный парк Плитвицкие озера (Хорватия) Национальный парк Шапада-дос-Беадейрос (Бразилия) Национальный парк Улуру-Ката-Тьюта (Австралия) Национальный парк Зайон (Юта, США).

Напомним, ранее мы писали, что Египет вошел в рейтинг стран с выдающимися туристическими объектами.