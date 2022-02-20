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От заповедников до вулканов: впечатляющие природне локации для поездок в 2022 году

Автор: Евгения Тугушева

В рейтинг Tripadvisor  вошли 25 парков и заповедников

Tripadvisor назвал самые популярные направления для путешествий в 2022 году.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Tripadvisor.

Популярный туристический сайт Tripadvisor составил традиционный рейтинг самых популярных направлений мира для любителей активного отдыха. В рейтинг вошли 25 парков и заповедников.

Туристы могут насладиться красотой дикой природы, гор, водопадов, горячих источников, изучить неизведанные тропы лесов через леса. Также можно посетить зоопарки, заповедники.

Также можно посетить руины двух древнегреческих городов в парке Чиленто и Валло-ди-Диано в Италии или белоснежные пляжи острова Фрейсинет в Австралии.

Один из самых больших парков в Европе - Национальный парк Скафтафетль в Исландии, геологическое чудо - красные и желтые эрозионные столбы, Брайс-Каньон в Юте и кристально-бирюзовые водоемы национального парка "Плитвицкие озера" в Хорватии.

Фото: 25 самых популярных национальных парков (wikimedia.org)

25 самых популярных направлений для любителей активного отдыха

  1. Национальный парк вулкана Ареналь (Коста-Рика)
  2. Национальный парк Джима Корбетта (Индия)
  3. Национальный парк Серенгети (Танзания)
  4. Национальный заповедник Масаи Мара (Кения)
  5. Национальный парк Крюгера (Южная Африка)
  6. Национальный парк Фьордленд (Новая Зеландия)
  7. Национальный парк и заповедник Денали (США, Аляска)
  8. Национальный парк Килиманджаро (Танзания)
  9. Национальный парк Уэстленд Тай Путини (Новая Зеландия)
  10. Национальный парк Нью-Форест (Великобритания)
  11. Национальный парк Сноудония (Великобритания)
  12. Государственный заповедник г. Банф, Альберта (Канада)
  13. Национальный парк Чиленто и Валло-ди-Диано (Италия)
  14. Национальный парк Джаспер, Альберта (Канада)
  15. Национальный парк Гранд-Каньон (Аризона, США)
  16. Национальный парк Тарангире (Танзания)
  17. Заповедник Нгоронгоро (Танзания)
  18. Полуостров Фрейсинет (Австралия)
  19. Национальный парк Скафтафетль (Исландия)
  20. Национальный парк Гранд-Титон (Вайоминг)
  21. Национальный парк Брайс-Каньон (Юта, США, США)
  22. Национальный парк Плитвицкие озера (Хорватия)
  23. Национальный парк Шапада-дос-Беадейрос (Бразилия)
  24. Национальный парк Улуру-Ката-Тьюта (Австралия)
  25. Национальный парк Зайон (Юта, США).

Напомним, ранее мы писали, что Египет вошел в рейтинг стран с выдающимися туристическими объектами.

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