Заповідники, храми і святині: кращі екскурсії, які варто відвідати в Єгипті

Більшість туристів їдуть в Єгипет за пляжним відпочинком і дайвінгом. Але в країні також є безліч пам'яток, які рекомендують туристам побачити під час відпустки.

Голова сектору внутрішнього туризму Головного управління з розвитку туризму Єгипту Іман Махмуд повідомив, що після відновлення туристичного потоку в Єгипті туристи регулярно відвідують археологічні пам'ятники і прибережні міста.

А на початку жовтня в Єгипті анонсували відновлення круїзів по Нілу і польотів повітряних куль над Луксором після семимісячної перерви.

Фото: Політ повітряних куль над Луксором (pixabay.com)

Ми вивчили найцікавіші пам'ятки в Єгипті, які варто побачити туристам, які вирушають на пляжний відпочинок на курорти Червоного моря.

Луксор із Долиною царів: археологічна столиця

За даними міністерства туризму Єгипту, туристи стікаються в Луксор із Хургади в рамках "одноденних" поїздок, щоб насолодитися відвідуванням різних археологічних пам'яток.

"Ці туристичні делегації відвідали храми Карнака і Луксора, Хатшепсут, Колоси Мемнона і гробниці Долини царів, щоб дізнатися про давньоєгипетську цивілізацію і насолодитися теплою і сонячною погодою Єгипту", - повідомляє Egypt Today.

Фото: Археологічна частина Луксора (pixabay.com)

Луксор називають "археологічною столицею світу". Це місто складається з двох частин - "живої" і "мертвої". У "живому" місті проживають місцеві жителі. У "мертвому" місті знаходиться Долина царів з усипальницями стародавніх правителів, безліч поховальних храмів і монументів.

Туристам показують три найзнаменитіші гробниці староєгипетських царів - усипальниці Тутанхамона, гробниці Аменхотепа і поховання Рамзеса. У багатьох інших гробницях досі ведуться археологічні роботи.

Єгипетський музей у Каїрі

Велика частина експонатів, які були відкриті в Долині царів і складають історичну цінність, можна знайти в музеї єгиптології в столиці країни - Каїрі.

Фото: Єгипетський музей у Каїрі (pixabay.com)

Єгипетський музей у Тахрір вже в цьому сезоні прийняв велику кількість туристичних груп з кількох країн, включаючи Узбекистан, Україну і Казахстан, повідомляють у Egypt Today.

Колекція музею налічує 160 тисяч експонатів всіх періодів історії Єгипту. Музей у Тахрірі радять відвідувати після Луксора. Серед експонатів туристи запам'ятовують величезні статуї Аменофіса і його дружини, скарбницю Тутанхамона з саркофагом із золота, 11 мумій фараонів і їхні саркофаги.

Фото: Золота маска Тутанхамона (pixabay.com)

В передмісті Каїра знаходиться комплекс стародавніх пам'ятників – піраміди в Гізі, найвідоміша з яких піраміда фараона Хеопса, найбільша усипальниця в світі, і монумент Сфінкса.

Рифи і підводний світ

Одними з найпопулярніших екскурсій є морські прогулянки до заповідника Рас-Мохаммед, де дозволяється занурюватися сертифікованим дайверам або любителям з масками.

Фото: Підводний світ у Рас-Мохаммед (see.news)

Цей національний парк знаходиться вздовж південної берегової лінії Синайського півострова за 25 км від Шарм-ель-Шейха. Заповідник входить в десятку найкрасивіших місць для підводного плавання. У водах заповідника налічується 150 видів коралів і тисячі видів риб.

Також у національному парку можна знайти різноманітну красу суші: мангрові дерева, зграї птахів і різні види диких тварин, солоне озеро з цілющими властивостями. Дістатися в Рас-Мохаммед можна автобусами, таксі або на яхті.

Фото: Човен із прозорим дном (tourexegypt.com)

Насолоджуватися красою підводного світу в Єгипті можуть навіть ті туристи, які бояться або не люблять пірнати. На курортах можна замовити морські екскурсії на човнах з прозорим дном. Або навіть на субмарині, яка опускається на глибину на кілька годин, даючи можливість туристам розглянути підводний світ через великі панорамні вікна.

Біблійні святині

В Єгипті знаходиться одна з біблійних святинь - гора Мойсея (Синай), на якій Господь передав Мойсею скрижалі з 10 заповідями. На цю гору заввишки 2285 м сходять прочани з різних країн і прості туристи. Вважається, що тому, хто побував на вершині цієї гори, відпускаються всі гріхи. Там збудована невеличка каплиця в честь Святої Трійці. Щоб піднятися на гору, потрібно подолати 3750 сходинок, які в скелях вирубали ченці. Є і більш легкий шлях, який в минулому столітті проклала місцева влада. Підйом на вершину з красивим видом займає від 3 годин.

Фото: Монастир Святої Катерини біля підніжжя гори Синай (pixabay.com)

Біля підніжжя гори Мойсея розташований один з найдавніших християнських монастирів – Святої Катерини. Його побудували 1400 років тому - в період з 527 по 565 роки на честь святої мучениці Катерини, яка проживала в Олександрії і була страчена імператором Максімініусом за свою віру. На території святині знаходиться каплиця Неопалимої Купини – найсвятіше місце в монастирі.

Крім великих екскурсій в Єгипті є безліч сучасних розваг – від аквапарків і дельфінаріїв до прогулянок на яхтах і джип-сафарі по пустелі, катання на верблюдах і чаювання в бедуїнських селах. Вирушаючи на відпочинок в цю теплу країну, туристам вистачить яскравих вражень і нудьгувати в Єгипті точно не доведеться.

Нагадаємо, ми писали про найпопулярнішы напрямки для відпочинку у листопаді.

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