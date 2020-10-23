Кількість турів "зашкалює": названі найпопулярніші напрямки для відпочинку у листопаді

Фото: Відпочинок на екзотичному курорті (pixabay.com)

Українці восени обирають курорти Єгипту, Стамбул і Домінікану

Попри те, що вже більше півсотні держав відкрили кордони для громадян України, туристично привабливими залишаються не більше десяти країн. Важливу роль у виборі поїздки відіграє клімат і пляжний сезон.

Ті туристи, які зважуються подорожувати під час пандемії, вибирають максимально безпечний і комфортний відпочинок. Не останню роль відіграє і доступність країни з точки зору перельотів, а також вартість турів.

РБК-Україна розбиралося, в які країни українці найчастіше бронюють путівки в листопаді.

Фото: Відпочинок у Домінікані (pixabay.com)

Курорти Червоного моря

Традиційний лідер масового туризму, Єгипет, тримає позиції й у цьому сезоні, кажуть експерти туристичного ринку.

"Найпопулярніші напрямки зараз всі, що є. Адже країн, які можуть поїхати туристи, відкрито небагато. А якщо серйозно, то, звичайно, залишається актуальним Єгипет. Він завжди становив 80% продажів всіх напрямків в зимовий сезон", - каже в коментарі РБК-Україна Алла Глива, керівник турагентства "TURBAR".

До речі, ціни на відпочинок на курортах Червоного моря поки знижуються. Влада Єгипту пов'язує це зі зниженням туристичного потоку після ведення обов'язкового ПЛР-тестування для туристів.

Фото: Відпочинок у Єгипті (pixabay.com)

Іноземці, які прибувають в Хургаду, Шарм-ель-Шейх і Марса Алам, зобов'язані мати результати негативного тесту на COVID-19, перекладені на англійську мову, або ж зробити тест по прильоту в аеропорту за 30 доларів.

Але українські туроператори рекомендують робити тест удома, щоб гарантувати безпечний відпочинок собі й іншим туристам. Термін дії довідки – 72 години.

Доступна ціна для екзотики

З далеких екзотичних напрямків зараз дуже популярна Домінікана, відзначає Алла Глива.

"Причин популярності цього напрямку декілька: прямий чартер без пересадок, звичний нашим туристам формат "все включено", немає необхідності здавати ПЛР-тести перед вильотом, і доступна ціна як для екзотики", - уточнює вона.

Фото: Пляжі в Домінікані (pixabay.com)

З 16 жовтня авіакомпанія "Azur Air" запустила прямі рейси в Домінікану. Це найпопулярніший курорт карибського регіону.

Клімат на островах Карибського регіону – цілий рік рівний і м'який з комфортною температурою повітря 26-27 градусів і такою ж теплою водою. А пляжі - з білого, рожевого або чорного піску з блакитним морем.

При в'їзді довідка про тестування на COVID-19 у туристів не вимагається.

Альтернатива курортів Азії

Таїланд і Балі традиційно були найпопулярнішими напрямками серед далеких подорожей в екзотичні країни з барвистими пляжами. Втім, через пандемію влада цих країн поки не наважується відкрити кордони для всіх охочих цього року. Тому туристи з України шукають схожі доступні напрямки.

"Думаю, ОАЕ і Мальдіви стануть популярнішими з часом, і замінять собою інші напрямки, які зараз закриті. Адже Таїланд, Балі й інші екзотичні популярні країни поки не доступні не тільки нашим туристам, а й мандрівникам з інших країн", - говорить експерт.

Фото: Відпочинок в Дубаї (pixabay.com)

До речі, в ОАЕ ввели обов'язкове ПЛР-тестування в аеропорту Дубая (безкоштовно) додатково до сертифікатів з негативним результатом, які дійсні протягом 72 годин (3 доби). А на Мальдівах термін дії довідки з негативним результатом на COVID-19 розширили до 96 годин (4 доби) з урахуванням тривалості перельоту.

Авіакомпанія МАУ запустить прямі рейси на Мальдіви з 26 грудня, авіакомпанія "Air Azur" – з 27 грудня 2020 року.

Екскурсійна Туреччина

Попри те, що на більшості морських курортів Туреччини у листопаді пляжний сезон підходить до кінця, туристи не втрачають інтерес до цієї країни. Все більше мандрівників купують путівки, щоб відвідати визначні пам'ятки Туреччини.

"З екскурсійних турів буквально" зашкалює" Стамбул. Він завжди був фаворитом. До речі, додалася Каппадокія – екскурсії в древнє печерне місто та унікальні долини", - розповідає фахівець.

За її словами, вже зараз українці почали бронювати зимовий відпочинок на турецьких гірськолижних курортах.

Фото: Каппадокія в Туреччині (pixabay.com)

"Серед гірськолижних курортів в цьому сезоні за популярністю лідирує Туреччина. Але що ближче до сезону, то популярність путівок в гірськолижну Туреччину буде рости", - прогнозує Алла Глива.

Крім того, більшість готелів в Туреччині навіть пізньої осені в цьому сезоні продовжують працювати у "пляжному" режимі – з підігрівом води в басейнах і різними спа-процедурами.

При в'їзді до Туреччини довідка про тестування на COVID-19 у туристів не потрібна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, де можна відпочити в Туреччині після закінчення пляжного сезону.

Також ми писали, які цікаві місця можна подивитися в Албанії під час осіннього відпочинку.