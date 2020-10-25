Заповедники, храмы и святыни: лучшие экскурсии, которые стоит посетить в Египте

Большинство туристов едут в Египет за пляжным отдыхом и дайвингом. Но в стране также есть множество достопримечательностей, которые рекомендуют увидеть туристам во время отпуска.

Глава сектора внутреннего туризма Главного управления по развитию туризма Египта Иман Махмуд сообщил, что после возобновления туристического потока в Египте туристы регулярно посещают археологические памятники и прибрежные города.

А в начале октября в Египте анонсировали возобновление круизов по Нилу и полетов воздушных шаров над Луксором после семимесячного перерыва.

Фото: Полет воздушных шаров над Луксором (pixabay.com)

Мы изучили самые интересные достопримечательности в Египте, которые стоит увидеть туристам, которые отправляются на пляжный отдых на курорты Красного моря.

Луксор с Долиной царей: археологическая столица

По данным министерства туризма Египта, туристы стекаются в Луксор из Хургады в рамках "однодневных" поездок, чтобы насладиться посещением различных археологических памятников.

"Эти туристические делегации посетили храмы Карнака и Луксора, Хатшепсут, Колоссы Мемнона и гробницы Долины царей, чтобы узнать о древнеегипетской цивилизации и насладиться теплой и солнечной погодой Египта", - сообщает Egypt Today.

Фото: Археологическая часть Луксора (pixabay.com)

Луксор называют "археологической столицей мира". Этот город состоит из двух частей - "живой" и "мертвой". В "живом" городе проживают местные жители. В "мертвом" городе находится Долина царей с усыпальницами древних правителей, множество погребальных храмов и монументов.

Туристам показывают три самые знаменитые гробницы древнеегипетских царей - усыпальницы Тутанхамона, гробницу Аменхотепа и захоронение Рамзеса. Во многих других гробницах до сих пор ведутся археологические работы.

Египетский музей в Каире

Большая часть экспонатов, которые была открыты в Долине царей и представляют историческую ценность, можно найти в музее египтологии в столице страны - Каире.

Фото: Египетский музей в Каире (pixabay.com)

Египетский музей в Тахрире уже в этом сезоне принял большое количество туристических групп из нескольких стран, включая Узбекистан, Украину и Казахстан, сообщают в Egypt Today.

Коллекция музея насчитывает 160 тысяч экспонатов всех периодов истории Египта. Музей в Тахрире советуют посещать после Луксора. Среди экспонатов туристы запоминают огромные статуи Аменофиса и его жены, сокровищница Тутанхамона с саркофагом из золота, 11 мумий фараонов и их саркофаги.

Фото: Золотая маска Тутанхамона (pixabay.com)

В пригороде Каира находится комплекс древних памятников – пирамиды в Гизе, самая известная из которых пирамида фараона Хеопса, самая большая усыпальница в мире, и монумент Сфинкса.

Рифы и подводный мир

Одними из самых популярных экскурсий являются морские прогулки к заповеднику Рас-Мохаммед, где разрешается погружаться сертифицированным дайверам или любителям с масками.

Фото: Подводный мир в Рас-Мохаммед (see.news)

Этот национальный парк находится вдоль южной береговой линии Синайского полуострова в 25 км от Шарм-эль-Шейха. Заповедник входит в десятку самых красивых мест для подводного плавания. В водах заповедника насчитывается 150 видов кораллов и тысячи видов рыб.

Также в национальном парке можно найти разнообразные красоты суши: мангровые деревья, стаи птиц и разные виды диких животных, соленой озеро с целебными свойствами. Добраться в Рас-Мохаммед можно автобусами, такси или на яхте.

Фото: Лодка с прозрачным дном (tourexegypt.com)

Наслаждаться красотой подводного мира в Египте могут даже те туристы, которые боятся или не любят нырять. На курортах можно заказать морские экскурсии на лодках с прозрачным дном. Или даже на субмарине, которая опускается на глубину на несколько часов, давая возможность туристам рассмотреть подводный мир через большие панорамные окна.

Библейские святыни

В Египте находится одна из библейских святынь - гора Моисея (Синай), на которой Господь передал Моисею скрижали с 10 заповедями. На эту гору высотой 2285 м восходят паломники из разных стран и простые туристы. Считается, что побывавшем на вершине этой горы отпускаются все грехи. Там построена небольшая часовня в честь Святой Троицы. Чтобы подняться на гору, нужно преодолеть 3750 ступеней, которые в скалах вырубили монахи. Есть и более легкий путь, который в прошлом веке проложили местный власти. Подъем на вершину с красивейшим видом занимает от 3 часов.

Фото: Монастырь Святой Екатерины у подножия горы Синай (pixabay.com)

У подножия горы Моисея расположен один из древнейших христианских монастырей – Святой Екатерины. Его построили 1400 лет назад - в период с 527 по 565 годы в честь святой мученицы Екатерины, которая проживала в Александрии и была казненная императором Максиминиусом за свою веру. На территории святыни находится часовня Неопалимой Купины – самое святое место в монастыре.

Кроме больших экскурсий в Египте есть множество современных развлечений – от аквапарков и дельфинариев до прогулок на яхтах и джип-сафари по пустыне, катаний на верблюдах и чаевания в бедуинских деревнях. Отправляясь на отдых в эту теплую страну, туристам хватит ярких впечатлений и скучать в Египте точно не придется.

Напомним, мы писали о самых популярных направлениях для отдыха в ноябре.

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