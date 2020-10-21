Ціни стрімко знижуються: відпочинок на курортах Єгипту дешевшає наприкінці жовтня

Відпочинок в Марса Аламі (booking.com)

Скільки коштують тури в Шарм-ель-Шейх, Хургаду та Марса Алам

Чим прохолодніше стає в Україні, тим більше хочеться вирушити у теплі країни на відпочинок. Зараз, здається, для цього найбільш вдалий час – ціни на курортах однієї з найдоступніших країн почали знижуватися.

"Гарячі" путівки на курорти Єгипту можна знайти з великими знижками на найближчий тиждень. РБК-Україна розбиралося, скільки коштує найдешевший відпочинок наприкінці жовтня на курортах Червоного моря.

Основні причини зниження цін

В туристичному бізнесі називають кілька причин, через які відпочинок на єгипетських курортах дешевшає. Жодна з них не пов'язана з якістю відпочинку або зниженням безпеки для туристів, відзначають експерти. Основні причини такі:

- традиційний спад туристичного потоку напередодні високого сезону на Новий рік;

- конкуренція між готелями;

- початок нового навчального року в Єгипті і відтік місцевих туристів.

Втім, основну причину озвучив міністр Міністр туризму та старожитностей Єгипту Халед ель-Анані виданню Egypt Today. З тих пір, як в країні ввели обов'язкове ПЛР-тестування для мандрівників, туристичний потік знизився вдвічі, пояснив він.

Фото: Відпочинок в Шарм-ель-Шейху (pixabay.com)

"З того моменту, як ми зробили ПЛР-тест обов'язковою умовою для в'їзду мандрівників до Єгипту, їх число скоротилося на 60%: з 6600 до 2400 на день. Однак незабаром після цього цифри знову трохи піднялися, так як минулого тижня ми майже перевищили показники у 3000 туристів на день", - повідомив Анани в інтер'ю журналістам.

Іноземці, які прибувають до Хургади, Шарм-ель-Шейху та Марса Аламу, зобов'язані мати результати негативного тесту на COVID-19, перекладені на англійську мову, або ж зробити тест по прильоту в аеропорту за 30 доларів. Але українські туроператори рекомендують робити тест вдома, щоб гарантувати безпечний відпочинок собі й іншим туристам.

Фото: Через вимогу ПЛР-тестування кількість туристів зменшилася удвічі (pixabay.com)

Скільки коштує тиждень відпочинку на двох

Ми вивчили "гарячі" путівки на тижневий відпочинок для двох з вильотом з Києва на дати з 23-28 жовтня за системою "все включено" від провідних туроператорів і вибрали самі низькі ціни.

Шарм-ель-Шейх

У туроператора "Компас" тижневі тури в 3* готелі стартують від 20184 гривнеь на тиждень, 4* - від 21136 гривень, в 5* - від 24470 гривень з вильотом 28 жовтня.

"Гарячий" тур від "Coral Travel" у 3* готелях обійдеться від 15686 гривень з вильотом 28 жовтня, у 4* - від 17506 гривень, у 5* - 19781 гривня з вильотом 28 жовтня.

У туроператора "JoinUp!" відпочинок на 7 ночей на двох у 3* готелях коштує від 19491 гривні з вильотом 28 жовтня, в 4* - від 19451 гривні, в 5* - від 21886 гривень з вильотом 28 жовтня.

Хургада

У туроператора "Coral Travel" тижневий тур для двох у 3* готелі коштує від 16856 гривень, 4*- від 18670 гривень, і в 5* - від 24308 гривень з вильотом 28 жовтня.

У туроператора "JoinUp!" у 3* готелі можна відпочити за ціною від 22031 гривень, в 4* - від 22518 гривень, в 5* - від 23979 гривень з вильотом 28 жовтня.

У туроператора "Аполло-тур" 7 днів відпустки в 3* готелі обійдуться від 17760 гривень з вильотом 27-28 жовтня, у 4* - від 21004 гривень, у 5* - від 21476 гривень з вильотом 27 жовтня.

Фото: У найближчі 10 днів температура повітря в Єгипті - до 30 градусів тепла (pixabay.com)

Марса Алам

У туроператора "JoinUp!" в 4* відпустка на новому курорті коштує від 28501 гривень, в 5* - від 28780 гривень з вильотом 28 жовтня.

У туроператора "Аполло-тур" тиждень на двох в 4* готелі стартує від 25705 гривень з вильотом 28 жовтня, а в 5* - від 27864 гривень з 28 жовтня.

Погода на популярних курортах Єгипту продовжує радувати туристів: у Шарм-ель-Шейху на найближчі 10 днів температура повітря складе 27-30 градусів, води в морі – 29 градусів, в Марса Аламі та Хургаді повітря буде прогріватися до 28-30 градусів, а вода у морі – до 28,5 градусів тепла.

Нагадаємо, раніше ми писали, як тепер можна летіти в ОАЕ туристам.

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