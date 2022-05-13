Зайняті всі готелі і кафе. Туристичний збір у Чернівцях зріс усупереч війні

Туристичний збір у Чернівцях цього року перевищує минулорічні показники. Це пов'язано з великим напливом внутрішніх переселенців, які зайняли всі готелі та заклади харчування.

TRAVEL РБК-Україна повідомляє про це з посиланням на suspilne.media.

До міського бюджету Чернівців 2022 року надійшло 136,5 тисяч гривень від туристичного збору за перший квартал, хоча планувалося отримати 100 тисяч гривень. У минулому році сума за аналогічний період склала 102 тисячі гривень.

Про це каналу повідомив директор департаменту розвитку міськради Сергій Бостан.

Чиновник пов'язує це з великим напливом внутрішніх переселенців, які зайняли всі об'єкти готельної сфери. У місті оселилися близько 60 тисяч людей, які рятувалися від війни з інших регіонів.

"Всі масові заходи заборонені, і ми не можемо реалізувати заплановані фестивалі, традиційні ярмарки. Але в місті вся туристична інфраструктура - готелі, бази відпочинку, котеджі, сфера послуг та заклади харчування – завантажені на 100 відсотків", - повідомив він.

Для переселенців пропонують безкоштовні екскурсії містом. Під час їх проведення стали збирати кошти на потреби армії.

Фото: Чернівецький університет - туристичний магніт міста (wikipedia.org)

Благодійні екскурсії провели вже провели 11 гідів. Ідея виникла через тиждень з початку війни. Про це розповіла екскурсовод Євгенія Пушкова.

Всього таких волонтерських оглядових турів цікавими місцями вже відбулося 25. На них зібрали 35 тисяч гривень, які вислали для ЗСУ.

Зазначається, що на такі екскурсії запрошують і місцевих жителів. Вони починатимуться у вихідні об 11 ранку з вулиці Кобилянської.

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