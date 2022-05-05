ru ua
Чт, 05 травня News Daily Lite Styler Travel
Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Огляди
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Терапія рожевими сакурами. В Ужгороді розцвіли тисячі японських вишень

Новость на русском →
Четвер 05 травня 2022 13:57
Терапія рожевими сакурами. В Ужгороді розцвіли тисячі японських вишень Фото: Сакури в Ужгороді (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Замість туристів цього року цвітом милуються переселенці зі Сходу

На Закарпатті настав пік цвітіння сакури, яке щороку приваблюває тисячі туристів у регіон. В цьому році милуватися чарівливими японськими вишнями мають змогу сотні тисяч переселенців з інших регіонів.

TRAVEL РБК-Україна розповідає, де шукати найкращі локації з рожевими деревами.

"Поряд з сакурами переношуся в паралельну реальність"

"Коли дивлюсь на сакури, кожен раз дякую Богу, що привів у це гарне місто і моє життя продовжується, і я можу бути поруч з такими гарними квітами.

Поряд з сакурами ніби знаходжуся в паралельній реальності, поки не читаю новин. Бракує слів висловити, наскільки це прекрасне видовище", - розповіла місцевому каналу "21 Ужгород" Надія, переселенка з Краматорська Донецької області, яка до війни працювала флористом.

Вона розповіла, що потрапила в Ужгород вперше. Їй сподобалося і місто, і доброзичливі мешканці.

Терапія рожевими сакурами. В Ужгороді розцвіли тисячі японських вишеньФото: Сакури в Ужгороды в 2022 році (facebook.com/Natali Korzueva)

Зо офіційними даними, станом 4 травня на Закарпатті проживає близько 400 тисяч вимушених переселенців.

Де можна переселенцям можна побачити алеї сакур на Закарпатті

Одна з найвідоміших локацій дерев із рожевим цвітом – Ужгород. Щороку на честь цвітіння сакур тут проводили фестиваль.

Туристичний путівник “Турінформ Закарпаття” рекомендує насолоджуватись красою цвітіння сакури у старій частині міста над Ужем, починати маршрут слід з площі Пушкіна, вулицею Довженка. Саме з цих локацій відкривається чудова панорама квітучих алей.

Але гарні сакури ростуть також по вулиці Заньковецької, уздовж Слов’янської набережної, Грушевського, проспекту Свободи.

Перша сакура в місті з'явилася в 1923 році, згодом у місті садили алеї на різних вулицях. Зараз в Ужгороді налічується приблизно 5000 дерев з пишним рожевим цвітом, більше половини з яких - у приватних обійстях.

Терапія рожевими сакурами. В Ужгороді розцвіли тисячі японських вишеньФото: Цвітіння сакури в Мукачеві в 2018 році (Ігор Гуледза)

"Цвітіння японських вишень в Ужгороді можна знайти на вулицях Митній, Гойди, Ракоці, Довженка, Бращайків, Крилова та інших", - розповідав РБК-Україна гід Закарпаттям Ігор Гуледза.

За його словами, багато сакур також росте в Мукачеві.

"Тут їх можна знайти на вулицях Маргітіча, Берегівський, Філатова, Сеченова і в парку Центральному. В останньому росте більшість пишних дерев міста. Детальніше про мукачівські дерева я писав у своєму блозі", - пояснив фахівець.

Квітучі сакури можна побачити також на міських вулицях Чернівців, у Виноградові, Іршаві та Хусті.

Нагадаємо, ми писали, що киян запрошують на виставку тюльпанів та нарцисів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ужгород сакура Біженці
Відпочинок в Україні
Точки зору
Катерина Таран
Вистояло в окупації. Маловідоме село на Київщині, яке намагалися захопити сім разів
Катерина Таран
спеціально для РБК-Україна
Людмила Жукова
"Світло є навіть у темні часи": як Угорщина стала тимчасовим домом для моєї родини у розпал війни
Людмила Жукова
редактор стрічки новин Styler
Надія Макаренко
Нова сторінка. Як війна змінить мандрівки Україною після перемоги над ворогом
Надія Макаренко
засновниця туристичних проектів Travel Ukraine & Travel Designer
Ольга Орєхова
В окупації з першого дня. Як переживає війну заповідник Асканія-Нова на Херсонщині
Ольга Орєхова
журналіст проекту "Travel"
Всі точки зору