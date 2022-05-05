Терапія рожевими сакурами. В Ужгороді розцвіли тисячі японських вишень

Замість туристів цього року цвітом милуються переселенці зі Сходу

На Закарпатті настав пік цвітіння сакури, яке щороку приваблюває тисячі туристів у регіон. В цьому році милуватися чарівливими японськими вишнями мають змогу сотні тисяч переселенців з інших регіонів.

TRAVEL РБК-Україна розповідає, де шукати найкращі локації з рожевими деревами.

"Поряд з сакурами переношуся в паралельну реальність"

"Коли дивлюсь на сакури, кожен раз дякую Богу, що привів у це гарне місто і моє життя продовжується, і я можу бути поруч з такими гарними квітами.

Поряд з сакурами ніби знаходжуся в паралельній реальності, поки не читаю новин. Бракує слів висловити, наскільки це прекрасне видовище", - розповіла місцевому каналу "21 Ужгород" Надія, переселенка з Краматорська Донецької області, яка до війни працювала флористом.

Вона розповіла, що потрапила в Ужгород вперше. Їй сподобалося і місто, і доброзичливі мешканці.

Фото: Сакури в Ужгороды в 2022 році (facebook.com/Natali Korzueva)

Зо офіційними даними, станом 4 травня на Закарпатті проживає близько 400 тисяч вимушених переселенців.

Де можна переселенцям можна побачити алеї сакур на Закарпатті

Одна з найвідоміших локацій дерев із рожевим цвітом – Ужгород. Щороку на честь цвітіння сакур тут проводили фестиваль.

Туристичний путівник “Турінформ Закарпаття” рекомендує насолоджуватись красою цвітіння сакури у старій частині міста над Ужем, починати маршрут слід з площі Пушкіна, вулицею Довженка. Саме з цих локацій відкривається чудова панорама квітучих алей.

Але гарні сакури ростуть також по вулиці Заньковецької, уздовж Слов’янської набережної, Грушевського, проспекту Свободи.

Перша сакура в місті з'явилася в 1923 році, згодом у місті садили алеї на різних вулицях. Зараз в Ужгороді налічується приблизно 5000 дерев з пишним рожевим цвітом, більше половини з яких - у приватних обійстях.

Фото: Цвітіння сакури в Мукачеві в 2018 році (Ігор Гуледза)

"Цвітіння японських вишень в Ужгороді можна знайти на вулицях Митній, Гойди, Ракоці, Довженка, Бращайків, Крилова та інших", - розповідав РБК-Україна гід Закарпаттям Ігор Гуледза.

За його словами, багато сакур також росте в Мукачеві.

"Тут їх можна знайти на вулицях Маргітіча, Берегівський, Філатова, Сеченова і в парку Центральному. В останньому росте більшість пишних дерев міста. Детальніше про мукачівські дерева я писав у своєму блозі", - пояснив фахівець.

Квітучі сакури можна побачити також на міських вулицях Чернівців, у Виноградові, Іршаві та Хусті.

Нагадаємо, ми писали, що киян запрошують на виставку тюльпанів та нарцисів.