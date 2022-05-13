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Заняты все отели и кафе. Туристический сбор в Черновцах вырос вопреки войне

Фото: Люди на улицах Черновцов (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

Заведения посещают вынужденные переселенцы

Туристический сбор в Черновцах в этом году превышает прошлогодние показатели. Это связано с большим наплывом внутренних переселенцев, которые заняли все отели и заведения питания.

TRAVEL РБК-Украина сообщает об этом со ссылкой на suspilne.media.

В городской бюджет Черновцов 2022 года поступило 136,5 тысяч гривен от туристического сбора за первый квартал, хотя планировалось получить 100 тысяч гривен. В минувшем году сумма за аналогичный период составила 102 тысячи гривен.

Об этом каналу сообщил директор департамента развития горсовета Сергей Бостан.

Чиновник связывает это с большим наплывом внутренних переселенцев, которые заняли все объекты отельной сферы. В городе поселились около 60 тысяч людей, которые спасались от войны из других регионов.

"Все массовые мероприятия запрещены, и мы не можем реализовать запланированные фестивали, традиционные ярмарки. Но в городе вся туристическая инфраструктура – отели, базы отдыха, коттеджи, сфера услуг и заведения питания – загружены на 100 процентов", - сообщил он.

Для переселенцев предлагают бесплатные экскурсии по городу. Во время их проведения стали собирать средства на нужды армии.

Фото: Черновицкий университет – туристичесий магнит города (wikipedia.org)

Благотворительные экскурсии уже провели 11 гидов. Идея возникла спустя неделю с начала войны. Об этом рассказала экскурсовод Евгения Пушкова.

Всего таких волонтерских смотровых туров по интересным местам уже состоялось 25. На них собрали 35 тысяч гривен, которые выслали для ВСУ.

Отмечается, что на такие экскурсии приглашают и местных жителей. Они будут начинаться в выходные в 11 утра с улицы Кобылянской.

Напомним, мы писали, что в Ужгороде расцвели тысячи японских вишен.

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