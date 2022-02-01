Замерзлі "медузи". У Бердянську зафіксували рідкісне природне явище: відео

У курортному Бердянську на відео показали рідкісне природне явище - "млинчастий лід". Однак деякі блогери та мас-медіа прийняли його за замерзлих медуз. Про це РБК-Україна розповіли у редакції медіа-проекту "Бердянськ", надавши детальні фото.

Жителі одного з приморських міст Запорізької області були здивовані крижинами округлої форми, які плавали у Азовському морі. Багатьом візуально крижини нагадали "крижаних" медуз. Спостерігалося це явище природи в акваторії Бердянської затоки. І, зокрема, в районі "третього міського пляжу" і на Слобідці.

Однак, як виявилося, попри візуальну схожість через порівняно низьку якість відео, до медуз ці крижини ніякого відношення не мають, а з'явилися на воді в результаті рідкісного природного явища, яке називається "млинчастий лід".

Відео: Крижані медузи в Бердянську (youtube.com/РІА Мелітополь)

Не медузи. Звідки виникло нетипове для Азовського моря явище

"Попри побоювання багатьох туристів і місцевих жителів, ці крижини не є замерзлими медузами. Це млинцевий лід – порівняно рідкісне для наших широт явище, яке може виникати на великих відкритих водних просторах, озерах і морях", — пояснили фахівці у коментарі РБК-Україна.

За їхніми словами, найчастіше подібні "млинці" зустрічаються в північних морях, але цього року "відвідали" й наш регіон.

"Такі диски формуються в ті періоди, коли температура моря близька до нуля, а на воді при цьому є легка хвиля. При такому розкладі спочатку починає утворюватися тонка масляниста скоринка – "сало", або мастильний лід, яка потім збивається в характерний "млинець" за рахунок сил поверхневого натягу", – уточнили в медіа-проекті.

Фото: Юріс, НМП “Бердянськ"/berd.ua (надані РБК-Україна)

Більш того: за рахунок часткового промерзання моря можна констатувати факт, що основна частина біомаси медуз в Азовському морі вже загинула, і на початку літа їх з великою ймовірністю не буде.

Принаймні до тих пір, поки нові порції желелілих та їх поліпів разом з течією не припливуть з Чорноморського басейну, розповіли в редакції.

Відео: youtube.com/Кирилловка.Укр

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