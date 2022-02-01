У круїз на криголамі. У Лапландії набирає обертів нова розвага для туристів

Вартість тригодинної поїздки складає 255 євро

Криголами стали найпопулярнішими туристичною розвагою в Лапландії, повідомляє Euronews.com.

Повідомляється, що тільки ці кораблі з їхніми надміцними корпусами можуть розтинати Балтійське море, що замерзає від полярного холоду чотири місяці на рік.

Групу з 50 людей відправляють на світанку в унікальну пригоду. Витриваліші туристи можуть скупатися, але при температурі на вулиці до мінус 20 градусів за Цельсієм здійснити це досить проблематично.

Фото: Круїз на криголамі став найпопулярнішою туристичною розвагою у Лапландії (facebook.com/polarexplorericebreaker)

"Це схоже на ніж, що розрізає лід. Дуже міцний корпус. Ми можемо відрегулювати обидва наші двигуни та кут руху. Чим вище кут, тим швидше корабель", — пояснив Френк Хаммеро, капітан корабля Polar explorer.

Туристи одягають спеціальні рятувальні костюми, надані організаторами круїзу, які підтримують температуру тіла протягом кількох годин.

"Зовсім не холодно", — сказала одна жінка, яка брала участь у поїздці. Її підтримав інший турист, який додав, що почувається "як кит".

Фото: Вартість тригодинної поїздки — 255 євро (facebook.com/polarexplorericebreaker)

Яка вартість туру

Вартість поїздки — близько 255 євро на особу за тригодинний круїз. Попри це у Лапландії це найпопулярніша локація для зимового відпочинку.

Нагадаємо, раніше ми писали, що вчений попередив про загрозу для природи Антарктики від надлишку туристів.