Погодний колапс паралізував роботу аеропорту. Стамбул накрив масштабний снігопад: фото

Через сильну негоду в місті скоротили час роботи державних установ та торгових центрів

У багатьох курортних містах Туреччини пройшов сильний снігопад, повідомляє Reuters.

Губернатор Стамбула Алі Єрлікая заявив у Твіттері, що робочий час для державних установ закінчуватиметься раніше, а також достроково закриватимуться торгові центри через сніг у місті з населенням близько 16 мільйонів людей.

Він додав, що транспортним засобам, що прибувають із заходу міста, не буде дозволено в'їзд до провінції, а відправлення з найбільших автовокзалів Стамбула буде зупинено до вівторка о 05:00 (за Гринвічем).

Фото: Снігопад у Стамбулі (Getty Images)

Крім цього, турецька влада тимчасово призупинила всі польоти в аеропорту Стамбула в понеділок через сильний снігопад у місті, яке було вкрите білим снігом, тоді як зимова погода порушила рух транспорту у всій країні.

Флагманський авіаперевізник Туреччини Turkish Airlines заявив, що скасував усі рейси з аеропорту Стамбула до вівторка 01:00 (за Гринвічем), щоб забезпечити "безпеку подорожей для наших пасажирів" і запобігти їх застряганню в аеропортах.

Фото: Через аномальну погоду транспорт працював із перебоями (Getty Images)

Рейси в Україну продовжують затримувати

В авіакомпанії Turkish Airlines зранку 25 січня заявили, що призупинення всіх рейсів з аеропорту Стамбула триватиме принаймні до 00:00 26 січня. За словами голови компанії, в готелях на час затримки польотів було розміщено 5420 осіб.

Затримуються і рейси в Україну із Туреччини. Як уточнила РБК-Україна Катерина Колонович, яка перебуває в аеропорту вже майже добу, час відправлення рейсу компанії SkyUp знову перенесли - цього разу на 15.30.

Пасажирам рейсу надсилають актуальну інформацію, і з неї випливає, що рейс затримується більш ніж на добу: спочатку за графіком планувалося, що літак вилетить до Києва 24 січня о 14.15:

Фото: Рейс до Києва затримують, тому що напередодні закрили усі дороги до аеропорту (Катерина Колонович)

Фото: У Стамбулі продовжується снігопад. Біля аеропорту чистять дороги (Катерина Колонович)

У Стамбулі через сильний снігопад скоротили години роботи у державних установах та торгових центрах.

Через сильний снігопад було зупинено деякі поромні сполучення Стамбула, закрито деякі дороги та виникли проблеми з видимістю для водіїв.

За даними метеорологічної служби Туреччини (TSMS), у більшості регіонів очікується сніг 25, 26 та 27 січня.

У Стамбулі сьогодні морозна погода з денною температурою 2°C. У вечірній та нічний час температура знизиться до -1°C.

Фото: Основні автомагістралі поки що перекриті (Євгенія Колонович)

Фото: Снігопад у Стамбулі (Getty Images)

Нагадаємо, раніше ми писали, що в аеропорту Стамбула скасовували всі рейси.