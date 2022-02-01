Замерзшие "медузы". В Бердянске запечатлели редкое природное явление: видео

В курортном Бердянске на видео запечатлели редкое природное явление - "блинчатый лед". Однако некоторые блогеры и масс-медиа приняли его за замерзших медуз. Об этом РБК-Украина рассказали в редакции медиа-проекта "Бердянск", предоставив детальные фото.

Жители одного из приморских городов Запорожской области были удивлены льдинами округлой формы, плавающими в Азовском море. Многим визуально льдины напомнили “ледяных” медуз. Наблюдалось это явление природы в акватории Бердянского залива. И, в частности, в районе "Третьего городского пляжа" и на Слободке.

Однако, как оказалось, несмотря на визуальную схожесть из-за сравнительно низкого качества видео, к медузам эти льдины никакого отношения не имеют, а появились на воде в результате редкого природного явления, которое называется “блинчатый лед”.

Видео: Ледяные медузы в Бердянске (youtube.com/РИА Мелитополь)

Не медузы. Откуда возникло нетипичное для Азовского моря явление

“Несмотря на опасения многих туристов и местных жителей, эти льдины не являются замерзшими медузами. Это блинчатый лед – сравнительно редкое для наших широт явление, которое может возникать на больших открытых водных пространствах, озерах и морях", — пояснили специалисты в комментарии РБК-Украина.

По их словам, чаще всего подобные "блины" встречаются в северных морях, но в этом году "посетили" и наш регион.

"Такие диски формируются в те периоды, когда температура моря близка к нулю, а на воде при этом есть легкая волна. При таком раскладе сначала начинает образовываться тонкая маслянистая корочка – "сало", или смазочный лед, которая затем сбивается в характерный "блин" за счет сил поверхностного натяжения", – уточнили в медиа-проекте.

Фото: Юрис, НМП “Бердянск"/berd.ua (предоставлены РБК-Украина)

Более того: за счет частичного промерзания моря можно констатировать факт, что основная часть биомассы медуз в Азовском море уже погибла, и в начале лета их с большой вероятностью не будет.

По крайней мере до тех пор, пока новые порции желетелых и их полипов вместе с течением не приплывут из Черноморского бассейна, рассказали в редакции.

Видео: youtube.com/Кирилловка.Укр

Напомним, ранее аномальный снегопад сковал Стамбул, из-за чего отменили все рейсы из местного аэропорта.

Кроме того, в Лапландии туристы стали чаще интересоваться круизами на ледоколах.