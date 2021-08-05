Розпродані тури та переповнені готелі. У Чорногорії - "колапс" із путівками: в чому причина

Відпочити в популярній балканській країн - Чорногорії - в серпні вдасться не всім охочим українським туристам. Виявилося, що через переповнені готелі на курортах з путівками в цьому напрямку почалася криза.

За словами представників туристичних компаній, всі номери в готелях продані - і навіть ті, які значаться доступними в базах туроператорів, можуть виявитися зайняті. А щоб отримати підтвердження номера або відмова від готелю, йде кілька днів.

Час втрачають як агенти, так і туристи – без гарантії того, що відпочинок все-таки відбудеться. Через цю ситуацію турагенти воліють не зв'язуватися з напрямком в серпні, повідомляє профільне видання Turprofi.com.ua.

Яка ситуація на курортах Чорногорії та на що розраховувати туристам – в матеріалі РБК-Україна.

Чому в Чорногорії не залишилося місць в готелях

Про те, що Чорногорія в серпні буде "на стопі" експерти туристичного ринку України попереджали ще в липні. Останній місяць літа - піковий в Чорногорії через наплив туристів з європейських країн.

Фото: Архітектура Чорногорії (unsplash.com/alex block)

Одна з причин туристичного "буму " цього літа – в'їзд в країну без тестів і карантину. Більш того, туристам безкоштовно роблять ПЛР-тести для повернення додому.

У самій країні чиновники порахували туристів і заповнюваність готелів - в найпопулярніших локаціях. Завантаженість місць розміщення для туристів у Которі і Будві на кінець липня становила більше 90% від показників рекордного за кількістю туристів 2019 року.

При цьому багато готельєрів відзначали: готелі заповнені на 110% відсотків, доводиться додавати ліжка. Всі номери повністю розпродані як мінімум до вересня.

Більшість туристів - з України та Казахстану. Також в серпні очікували прибуття туристів з Німеччини, Великобританії, Австрії та Італії.

Українські турагенти пояснювали ситуацію туристам: у Чорногорії більшість готелів – на 20-30 номерів. Тому залишилися варіанти проживання тільки в приватних апартаментах.

Фото: Готель у Будві (booking.com)

"Ми б'ємося за номери" – експерти ринку

Туристичні фірми все ж відправляють туристів відпочивати в Чорногорію - номери є, але їх не просто знайти та забронювати. Через великий попит і малий вибір вільних місць туроператори не встигають оновлювати інформацію про зупинку продажів в готелях.

"На курортах - аншлаг. Зараз б'ємося за номери", - розповів виданню керівник Adria Hit Group Володимир Швець.

Його колега з компанії "Сієста" Ольга Дяченко підтверджує, що номери в готелях для туристів все ж можливо знайти, тільки доводиться довго чекати підтвердження.

Про те, що ситуація з бронюванням готелів в Чорногорії дуже складна, підтверджує і керівник великого туроператора "Аполло-тур" Андрій Демура. Він пов'язує кризу з великою кількістю рейсів на курорти Чорногорії, які туроператори не підкріпили наземним обслуговуванням для туристів.

"Зараз процес бронювання розтягується на тижні: спочатку робиш заявку, потім чекаєш, отримуєш відмову (готель не підтвердив наявність місць). Всю роботу починаєш заново - з іншим готелем, чекаєш. На одну бронь буває по п'ять відмов", - розповідає експерт.

Фото: Море в Чорногорії (unsplash.com/nemanja vlaovic)

За словами Андрія Демури, самі путівки в Чорногорію в серпні залишаються дешевими, а мандрівники не розуміють, чому агенти так довго не можуть підтвердити бронювання готелю.

"Туристи показують, що є купа варіантів на "Букінгу" - і вони мають рацію. Тому ми самі часто говоримо: бронюйте на "Букінгу" готелі та вілли на миттєвому підтвердженні, а ми вам купимо авіаквиток на чартері, трансфер, страховку, додаткові послуги", - підказує вихід із ситуації керівник туристичної компанії.

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