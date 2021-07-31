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Туреччина без шансону: затишний європейський курорт на Егейському морі завойовує популярність серед українців

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Субота 31 липня 2021 07:35
Туреччина без шансону: затишний європейський курорт на Егейському морі завойовує популярність серед українців Фото: Відпочинок у Кушадасах (booking.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Кушадаси приваблюють цінителів комфортного спокійного відпочинку

Один з найзатишніших і найтихыших курортів Туреччини, на якому радять відпочивати для душі – Кушадаси. Це невелике барвисте місто з бірюзовим Егейським морем, піщаними пляжами, сосновими лісами і античними руїнами.

При всьому цьому курорт вважається "європейським", оскільки його вибирають для тихого і умиротвореного відпочинку європейські туристи. Колись він був заснований стародавніми греками, а зараз став улюбленим місцем відпочинку самих турецьких громадян.

Чим цікаві Кушадаси українцям і скільки коштує відпочинок на затишному курорті - в матеріалі.

Кушадаси: улюблений курорт європейців

Щоб відпочити в "іншій Туреччині" в атмосфері, яка чимось нагадує грецькі курорти, варто вирушити на улюблений європейцями курорт - Кушадаси. Там рідко можна почути російську мову - найчастіше з туристами спілкуються англійською.

"У Кушадасах 90% відпочивальників - спокійні сімейні турки. Ще 10% туристів – з України, Болгарії, Румунії і трохи німців. Раніше в цьому регіоні відпочивали переважно європейці. Тому персонал прекрасно говорить англійською", - розповіла РБК-Україна експерт з підбору турів Олександра Панамарчук, яка побувала на курорті у липні.

Туреччина без шансону: затишний європейський курорт на Егейському морі завойовує популярність серед українцівФото: Готелі в Кушадасах (booking.com)

Вона зазначає, що сервіс на курорті відповідає очікуванням європейців: співробітники готелів доброзичливі і чуйні, обслуговування на високому рівні. Також у курорту є культурна перевага: немає п'яних туристів, ніде не звучить "попса" і шансон, ніхто не звертається по-російськи фамільярно до жінок.

"На Анталійському узбережжі є готелі, де 90 відсотків туристів - з СНД. Тому таке там зустрічається", - говорить фахівець.

Вона перерахувала, яким туристам сподобається відпочивати в Кушадасах замість курортів Середземного моря в Туреччині.

"Всім, хто погано переносить поєднання "спека і вологість". Тут більш сухий клімат, ніж на Анталійському узбережжі або на Кіпрі. Я з ранку до вечора перебуваю на вулиці і при температурі повітря +34+36 ще не обгоріла. Дихається легко, вечорами дуже приємний вітерець", - написала вона про свій досвід подорожі по Егейському регіону на сторінці в Facebook.

Туреччина без шансону: затишний європейський курорт на Егейському морі завойовує популярність серед українцівФото: Пляж готелю на курорті (booking.com)

З її досвіду, море на курорті дуже різне: може бути чистим і дуже красивим, а може штормити після обіду. У деяких місцях захід у воду може бути з платформи.

"Потрібно розуміти, що це західне узбережжя Егейського моря в Туреччині і там часто бувають шторми. У Кушадасах на різних пляжах може бути вітряно в різний час дня. Головне, щоб не було хвиль з ранку до вечора – для цього потрібно розуміти, в якій частині курорту зупинятися", - звертає вона увагу в коментарі РБК-Україна.

Також відпочинок в Кушадасах припаде до душі тим, хто хоче їхати на відпочинок до Туреччини автомобілем. Це можливо транзитом через Болгарію.

Туреччина без шансону: затишний європейський курорт на Егейському морі завойовує популярність серед українцівФото: Вид з готелю в Кушадасах (надано Олександрою Панамарчук)

Що подивитися в Кушадасах: головні локації

У популярного серед турецьких туристів курорту є ще одна перевага, яка сподобається мандрівникам, які люблять відкривати для себе пам'ятки на відпочинку.

"Всім, кому потрібна пожива не тільки для тіла, але і для душі – три шикарних екскурсійних об'єкта дуже близько: античне місто Ефес, будиночок Діви Марії, а Памуккале всього в 2,5 годинах їзди, а не в 5-6 годин, як з інших курортів", - розповідає Олександра Панамарчук.

Вирушити красивими місцями регіону можна як з груповими екскурсіями, так і самостійно – орендувавши автомобіль.

"Машину на місці можна орендувати за ціною від 40 до 65 євро на день. Чим більше днів - тим дешевше, до 35 євро", - поділилася інформацією агент.

Також вона розповіла виданню, які групові екскурсії можуть відвідати українські туристи. Наприклад, в оглядову екскурсію по місту Кушадаси входить також шопінг в центрах шкіри і солодощів. Така прогулянка обійдеться в 5 євро.

Туреччина без шансону: затишний європейський курорт на Егейському морі завойовує популярність серед українцівФото: Скульптура в античному місті Ефес (pixabay.com)

Під час екскурсії в античне місто Ефес з відвідуванням будинку Святої Діви Марії (споруда вважається останнім земним притулком Богородиці) туристів погодують обідом і ще відвезуть в ювелірний центр – за 55 євро.

За 50 євро можна вирушити в Памуккале - до травертинових терас і античного міста Хіераполіс. Там же можна скупатися в басейні Клеопатри і відвідати магазин каменів гірських порід.

Також туристи можуть вирушити в Дальян - поплавати з черепахами на знаменитому пляжі і помилуватися з моря Лікійськими гробницями в скелях під час прогулянки на яхті. Такий день яскравих вражень обійдеться в 60 євро.

Недалеко від курорту можна відвідати село в грецькому стилі Ширінджі (20 євро) і побувати на оглядовій екскурсії в Ізмірі з шопінгом на турецьких базарах (близько 30 євро).

Ціни на проживання - на будь-який гаманець

Готелі в Кушадасах розраховані на проживання туристів з різним бюджетом – наприклад, відпочинок в 5* готелі на двох обійдеться від 30 тисяч гривень.

Охочим провести відпустку більш бюджетно теж є де розміститися - наприклад, тиждень в 3* готелі для двох обійдеться від 15,5 тис. гривень зі сніданками і авіаперельотом.

Туреччина без шансону: затишний європейський курорт на Егейському морі завойовує популярність серед українцівФото: П'ятизірковий готель на курорті (booking.com)

Варто бути готовими до того, що під час високого сезону і великого напливу туристів на приватних пляжах сильно підняли ціни на послуги. Так, на минулому тижні в національному парку на півострові Ділек за два шезлонги з парасолькою встановили ціну від 600 гривень на день - що викликало скандал серед турецьких відпочивальників. Втім, сам парк вже закрили для відвідування через загрозу лісових пожеж, а туристи можуть відпочивати на міських пляжах у Кушадасах.

Нагадаємо, ми писали що побачити і спробувати на улюбленому курорті західних туристів в Туреччині – Фетхіє.

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