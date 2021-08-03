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Рим, Тоскана та Венеція. Італія відкрилася для українців: як можна поїхати на відпочинок в країну

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Вівторок 03 серпня 2021 13:11
Рим, Тоскана та Венеція. Італія відкрилася для українців: як можна поїхати на відпочинок в країну Фото: Портофіно, Італія (unsplash.com/kristine-tanne)
Автор: Катерина Гончарова

Чи очікується масовий туризм за умови 5-денної самоізоляції

Італія відкрилася для всіх типів подорожей українців з 31 липня 2021 року, ставши ще однією країною ЄС, які дозволили в'їзд нашим туристам цього літа. Але якщо в інші країни ЄС пускають з ПЛР-тестом або за наявності довідки про вакцинацію, то Італія висунула ще одну умову: 5-денну самоізоляцію.

"Італія з 31 липня відновлює безвіз для українців згідно з рекомендацією Ради ЄС. Є нюанс: 5 днів самоізоляції по прибуттю. Але навіть самоізоляція не може зіпсувати емоції, коли ти в Італії", — написав днями у своєму Twitter-акаунті міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Рим, Тоскана та Венеція. Італія відкрилася для українців: як можна поїхати на відпочинок в країну

Фото: З 31 липня для українців відкрилася Італія. В які ще країни ЄС можна їхати станом на 3 серпня (Інфографіка РБК-Україна)

За даними українського МЗС, для поїздки до Італії необхідно дотримуватися наступних трьох умов:

- наявність довідки про негативний ПЛР-тест або експрес-тест на коронавірус (за 72 години до в'їзду);

- заповнена онлайн-форма санітарного контролю, яка доступна за посиланням;

- обов'язкове проходження 5-денної самоізоляції по прибуттю в країну, після якої треба здати повторний ПЛР-тест.

Чи поїдуть українці до Італії після відкриття країни

В контексті відкриття Італії насамперед треба розділяти різні типи подорожей, каже у коментарі РБК-Україна директор туристичної компанії "Аполло-тур" Андрій Демура.

"Одна справа, коли українці після тривалого локдауну нарешті поїдуть у гості до родичів, які живуть в Італії. Для них не буде великих труднощів в тому, щоб побути на самоізоляції протягом п'яти днів. Але варто розуміти, що подібного роду поїздки до організованого туризму не відносяться", — пояснює фахівець.

Якщо говорити про регулярні туристичні поїздки, то за даних умов вони поки неможливі, адже 5-денна самоізоляція - серйозний стримуючий фактор для більшості мандрівників, вважає Андрій Демура.

Рим, Тоскана та Венеція. Італія відкрилася для українців: як можна поїхати на відпочинок в країну

Фото: Фонтан Треві в Римі (unsplash.com/christopher-czermak)

"Навряд чи хтось буде витрачати п'ять діб на самоізоляцію зі своєї відпустки. Адже вже відкрито безліч інших напрямків, де такої вимоги не висувають. Так чи інакше, можна поїхати в інші країни Європи. Понад рік ми чекали відкриття Італії, можемо почекати ще трохи. Тому попиту на поїздки в таких умовах я не очікую", — висловлює він думку.

"Після скасування самоізоляції попит на Італію буде колосальним"

У разі, якщо надалі уряд Італії скасує вимогу самоізоляції по приїзду і залишить тільки умову ПЛР-тесту або довідки про вакцинацію, попит на тури в країну швидко відновиться, вважає директор туркомпанії.

"До карантину Італія була дуже популярною для поїздок наших громадян. Якщо вона відкриється на умови ПЛР-тесту, попит буде колосальним. Він і раніше був просто величезний. Італію до введення жорсткого локдауну відвідувало безліч українців", - зазначає Демура.

Особливість Італії в тому, що тут є широкі можливості для пляжного, екскурсійного, гірськолижного відпочинку, гастрономічних і винних дегустаційних турів. Також у певного сегмента туристів були популярними шопінг-тури у великі міста країни.

Рим, Тоскана та Венеція. Італія відкрилася для українців: як можна поїхати на відпочинок в країну

Фото: Вуличне кафе посеред каналу у Венеції (unsplash.com/igor-oliyarnik)

Рим, Венеція, Мілан, Флоренція, Неаполь - прекрасні міста з багатою історією, в кожному з яких можна провести як мінімум кілька днів, гуляючи вулицями й вивчаючи місцеві визначні пам'ятки.

Ріміні - один з найпопулярніших пляжних курортів Італії. Сорренто - ще одне затишне курортне містечко неподалік від Неаполя, куди їдуть за спокійним відпочинком на морі. Чефалу - мальовниче містечко в Сицилії за 70 кілометрів від Палермо. Його відрізняють чисті пляжі, хороша інфраструктура і великий вибір ресторанів, де представлена регіональна кухня.

"Влітку до Італії частіше їдуть за пляжним відпочинком, восени - за екскурсійними програмами. Зима - це лижі. Це популярний цілорічний напрямок. Але - не на умовах самоізоляції", підбиває підсумки Андрій Демура.

Нагадаємо, раніше Кіпр істотно посилив правила для невакцинованих туристів.

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