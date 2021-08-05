Распроданные туры и переполненные отели. В Черногории – "коллапс" с путевками: в чем причина

Отдохнуть в популярной балканской стране – Черногории – в августе удастся не всем желающим украинским туристам. Оказалось, что из-за переполненных отелей на курортах с путевками в этом направлении начался кризис.

По словам представителей туристических компаний, все номера в отелях проданы – и даже те, которые значатся доступными в базах туроператоров, могут оказаться заняты. А чтобы получить подтверждение номера или отказ от отеля, идет несколько дней.

Время теряют как агенты, так и туристы – без гарантии того, что отдых все-таки состоится. Из-за этой ситуации турагенты предпочитают не связываться с направлением в августе, сообщает профильное издание Turprofi.com.ua.

Какая ситуация на курортах Черногории и на что рассчитывать туристам – в материале РБК-Украина.

Почему в Черногории не осталось мест в отелях

О том, что Черногория в августе будет "на стопе" эксперты туристического рынка Украины предупреждали еще в июле. Последний месяц лета – пиковый в Черногории из-за наплыва туристов из европейских стран.

Фото: Архитектура Черногории (unsplash.com/alex block)

Одна из причин туристического "бума" этим летом – въезд в страну без тестов и карантина. Более того, туристам бесплатно делают ПЦР-тесты для возвращения домой.

В самой стране чиновники посчитали туристов и заполняемость отелей – в самых популярных локациях. Загруженность мест размещения для туристов в Которе и Будве на конец июля составляла больше 90% от показателей рекордного по количеству туристов 2019 года.

При этом многие отельеры отмечали: отели заполнены на 110% процентов, приходится добавлять кровати. Все номера полностью распроданы как минимум до сентября.

Большинство туристов - из Украины и Казахстана. Также в августе ожидали прибытия туристов из Германии, Великобритании, Австрии и Италии.

Украинские турагенты объясняли ситуацию туристам: в Черногории большинство отелей – на 20-30 номеров. Поэтому остались варианты проживания только в частных апартаментах.

Фото: Отель в Будве (booking.com)

"Мы бьемся за номера" – эксперты рынка

Туристические фирмы все же отправляют туристов отдыхать в Черногорию – номера есть, но их не просто найти и забронировать. Из-за большого спроса и малого выбора свободных мест туроператоры не успевают обновлять информацию об остановке продаж в отелях.

"На курортах — аншлаг. Сейчас бьемся за номера", - рассказал изданию руководитель Adria Hit Group Владимир Швец.

Его коллега из компании "Сиеста" Ольга Дяченко подтверждает, что номера в отелях для туристов все же возможно найти, только приходится долго ждать подтверждения.

О том, что ситуация с бронированием отелей в Черногории очень сложная, подтверждает и руководитель крупного туроператора "Аполло-тур" Андрей Демура. Он связывает кризис с большим количеством рейсов на курорты Черногории, которые туроператоры не подкрепили наземным обслуживанием для туристов.

"Сейчас процесс бронирования растягивается на недели: сначала делаешь заявку, потом ждешь, получаешь отказ (отель не подтвердил наличие мест). Всю работу начинаешь заново – с другим отелем, ждешь. На одну бронь бывает по пять отказов", - рассказывает эксперт.

Фото: Море в Черногории (unsplash.com/nemanja vlaovic)

По словам Андрея Демуры, сами путевки в Черногорию в августе остаются дешевыми, а путешественники не понимают, почему агенты так долго не могут подтвердить бронирование отеля.

"Туристы показывают, что есть куча вариантов на "Букинге" – и они правы. Поэтому мы сами часто говорим: бронируйте на "Букинге" отели и виллы на мгновенном подтверждении, а мы вам купим авиабилет на чартере, трансфер, страховку, дополнительные услуги", - подсказывает выход из ситуации руководитель туристической компании.

Напомним, мы рассказывали, что среди украинцев все больше завоевывает популярность Кушадасы - уютный европейский курорт в Турции.

Также мы писали, поедут ли украинцы в Италию после открытия страны летом.