"За копійки": Арабатська стрілка дивує низькими цінами на відпочинок восени

Цього року перші дні вересня виявилися несподівано спекотними – майже по всій Україні погода встановилася на рівні 30 градусів тепла, а в південних регіонах - і зовсім 35+. Завдяки цьому вода в Азовському морі прогрілася до рекордних 26 градусів. Українцям, які вирішили відпочити на Арабатській стрілці у вересні, пощастило: низькі ціни при такій гарній погоді бувають рідко.

РБК-Україна розбиралося, скільки коштує відпочити на популярному українському курорті в оксамитовий сезон.

На узбережжі Азовського моря оксамитовий сезон триває як мінімум до середини вересня. Один з найпопулярніших серед українців курорт – Арабатська коса в Херсонській області – щорічно приймає як мінімум мільйон туристів. Цього року, попри карантинні обмеження, на півострові знову був наплив туристів, який не припиняється й у вересні.

Чим приваблює Арабатська стрілка у вересні

Туристи приїжджають на півострів не тільки для пляжного відпочинку, але і для відвідування красивих місць: солоного і рожевого озера, затоки Сиваш, термальних і грязьових джерел.

Безперервна лінія золотистих піщаних пляжів місцями досягає 50 метрів в ширину. Глибина моря біля берега збільшується вглиб коси: більш мілкі пляжі в Генгірці – 1,5 м, трохи глибші – у Щасливцевому, а відчутну глибину слід шукати в селищі Стрілковому.

І розваг гостям півострова пропонують відвідати страусину ферму, сафарі-парк, аквапарк. На Арабатській стрілці працюють ринки, супермаркети, аптеки, кафе.

Фото: Глибина моря біля берега збільшується вглиб коси (kirillovka.ks.ua)

Киянка Катерина Цибенко приїхала відпочивати у Щасливцеве у вересні. Це нове місце на карті вразило дівчину. Вона побувала на солоному озері, яке за властивостями нагадує Мертве море.

"У ньому так просто не потонеш: вода виштовхує, і неможливо опустити ноги вниз. Після озера на тілі сіль, купальник наче дерев'яний, – розповідає РБК-Україна киянка. – Озеро Сиваш – рай інтроверта, який любить ходити пішки. Там у визначеному місці стоїть палиця, де можна набрати блакитну глину. А ось термальне озеро – жах інтроверта. О 8 ранку людей вже дуже багато".

Її вразило тепле море, яке в день приїзду 29 серпня виглядало, як суп із медуз, але на наступний день їх змило штормом. Також – пляж для маломобільних людей і кінотеатр просто неба.

Фото: На термальному джерелі з самого ранку багато людей (kirillovka.ks.ua)

"Дивно, що в місці з такою кількістю крутих речей так мало туристичної інфраструктури. І все це так погано рекламується: я дізналася про цей напрямок фактично випадково", - ділиться враженнями Катерина.

Скільки коштує найдешевший відпочинок

На сайтах оголошень найбільш бюджетний відпочинок на Арабатській стрілці можна знайти за ціною від 80 гривень з людини на добу. Наприклад, за такі гроші пропонують поселитися у кімнатах у приватному секторі в Щасливцевому. Номери у таких домоволодіннях обладнані мінімальним набором меблів і вентилятором. Туалет, душ і кухня спільні на території.

Проте в тому ж Щасливцевому набагато кращі умови можна знайти вже за 125 гривень із людини на добу. Приміром, на вул. Гагаріна за таку вартість в приватному секторі пропонують номери, обладнані телевізором, холодильником, кондиціонером, санвузлом. У піковий сезон ціна за ті ж номери була 200 гривень з людини.

Фото: За 80 гривень можна оселитися у приватному секторі (скріншот РБК-Україна/olx.ua)

Катерина Цибенко відпочиває в приватному пансіонаті, де номери економ-класу коштують 100-120 гривень з людини в добу, а люкс – 200. Різниця лише в тому, що в першому випадку у кімнаті є тільки холодильник, у другому – кухня і санвузол розміщені в номері.

"Я бронювала номер за тиждень (до поїздки - ред.), вибір був великий. Від будинку, де ми оселилися, ходить маршрутка за 10 гривень на солоне озеро і гаряче джерело. Готель я не розглядала: хотіли готувати самостійно. Я поїхала з мамою, щоб вона підлікувалася. Виходить набагато дешевше, ніж відпочинок у санаторії на Закарпатті", – каже вона.

Недорого відпочити у вересні можна і в пансіонатах. Так, в одному з приватних міні-пансіонатів "Теплий стан" в Генгірці тиждень відпочинку у двомісному номері обійдеться у 2520 гривень, у тримісному – 2800. Тобто вартість проживання з людини – 180-200 гривень. Зі зручностей – санвузол у номері. На території готелю – міні-зоопарк з білками й птахами, сад, альтанки.

Фото: У приватних пансіонатах вартість проживання від 180-200 гривень (booking.com)

Скільки коштує відпочинок у готелі з басейном

Готелі з басейнами на території завжди користуються популярністю у тих, хто не любить ходити до моря і лежати на пляжі, боїться хвиль або медуз, але любить купатися в прогрітій воді. Наявність басейну – великий бонус під час відпочинку в оксамитовий сезон, коли море часто штормить, а вода в ньому за ніч може охолонути нижче 20 градусів.

Еко-готель "Азовський дворик" у селищі Генгірка - у 5 хвилинах ходьби до пляжу. Тут три - та чотиримісні номери "стандарт" і "напівлюкс" у вересні коштують 500 гривень, люкс - 600. Це удвічі рази дешевше, ніж у липні-серпні. У кожному номері є кондиціонер, санвузол, кухня з холодильником, телевізор, безкоштовний вай-фай, ортопедичні матраци. До речі, до 10 вересня номери в готелі зайняті, а працювати він буде щонайменше до 20 вересня.

Фото: Номери у вересні – удвічі дешевше, ніж у липні та серпні (azovdvoric.com.ua).

У клубному готелі "Акварель" в селищі Щасливцеве обладнаний відкритий басейн. Це новий готель в скандинавському стилі зі стильним ремонтом в номерах. В апартаментах є всі зручності: кухня з мікрохвильовою піччю, холодильником і чайником, ванна кімната, вітальня з телевізором, кондиціонер. Вид з номерів – на море або басейн. Тиждень відпочинку в трьох-чотиримісних апартаментах обійдеться в 12075 гривень. Вільні номери доступні з 6 вересня.

Готельно-розважальний комплекс "PapaDeMore" на першій лінії від моря в Генгірці займає площу 9 га. Там облаштовані чотири великих басейни з гірками, два – з підігрівом. Проживання у двомісних номерах обійдеться у вересні від $45 (приблизно 1250 гривень). У вартість включені сніданки.

Поки на півдні України тримається тепла погода, не пропустіть можливість насолодитися морським відпочинком на Арабатській стрілці. Низькі ціни наступного разу там будуть тільки через вісім місяців.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Болгарія у вересні дивує низькими цінами на відпочинок.

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