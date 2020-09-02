"За копейки": Арабатская стрелка удивляет низкими ценами на отдых осенью

В этом году первые дни сентября оказались неожиданно жаркими – почти по всей Украине погода установилась на уровне 30 градусов тепла, а в южных регионах - и вовсе 35+. Благодаря этому вода в Азовском море прогрелась до рекордных 26 градусов. Украинцам, которые решили отдохнуть на Арабатской стрелке в сентябре, повезло: низкие цены при такой хорошей погоде бывают редко.

РБК-Украина разбиралось, сколько стоит отдохнуть на популярном украинском курорте в бархатный сезон.

На побережье Азовского моря бархатный сезон длится как минимум до середины сентября. Один из самых популярных среди украинцев курорт – Арабатская коса в Херсонской области – ежегодно принимает как минимум миллион туристов. В этом году, несмотря на карантинные ограничения, на полуострове снова был наплыв туристов, который не прекращается и в сентябре.

Чем привлекает Арабатская стрелка в сентябре

Туристы приезжают на полуостров не только для пляжного отдыха, но и для посещения красивых мест: соленого и розового озера, залива Сиваш, термальных и грязевых источников.

Непрерывная линия золотистых песчаных пляжей местами достигает 50 метров в ширину. Глубина моря у берега увеличивается вглубь косы: более мелкие пляжи в Генгорке – 1,5 м, чуть глубже –в Счастливцево, а ощутимую глубину следует искать в поселке Стрелковое.

Из развлечений гостям полуострова предлагают посетить страусиную ферму, сафари-парк, аквапарк. На Арабатской стрелке работают рынки, супермаркеты, аптеки, кафе.

Фото: Глубина моря у берега увеличивается вглубь косы (kirillovka.ks.ua)

Киевлянка Екатерина Цибенко приехала отдыхать в Счастливцево в сентябре. Это новое место на карте впечатлило девушку. Она побывала на соленом озере, которое по свойствам напоминает Мертвое море.

"В нем так просто не утонешь: вода выталкивает, и невозможно опустить ноги вниз. После озера на теле соль, купальник как будто деревянный, - рассказывает РБК-Украина киевлянка. – Озеро Сиваш – рай интроверта, который любит ходить пешком. Там в определенном месте стоит палка, где можно набрать голубую глину. А вот термальное озеро – ужас интроверта. В 8 утра людей уже очень много".

Ее впечатлило теплое море, которое в день приезда 29 августа выглядело, как суп из медуз, но на следующий день их смыло штормом. Также – пляж для маломобильных людей и кинотеатр под открытым небом.

Фото: На термальном источнике с самого утра много людей (kirillovka.ks.ua)

"Странно, что в месте с таким количеством крутых вещей так мало туристической инфраструктуры. И все это так плохо рекламируется – я узнала об этом направлении фактически случайно", - делится впечатлениями Екатерина.

Сколько стоит самый бюджетный отдых

На сайтах объявлений самый бюджетный отдых на Арабатской стрелке можно найти по цене от 80 гривен с человека в сутки. Например, за такие деньги предлагают поселиться в комнатах в частном секторе в Счастливцево. Номера в таких домовладениях оборудованы минимальным набором мебели и вентилятором. Туалет, душ и кухня – общие на территории.

Однако в том же Счастливцево намного лучшие условия можно найти уже за 125 гривен с человека в сутки. К примеру, на ул. Гагарина за такую стоимость в частном секторе предлагают номера, оборудованные телевизором, холодильником, кондиционером, санузлом. В пиковый сезон цена за те же номера была 200 гривен с человека.

Фото: За 80 гривен можно поселиться в частном секторе (скриншот РБК-Украина/olx.ua)

Екатерина Цибенко отдыхает в частном пансионате, где номера эконом-класса стоят 100-120 гривен с человека в сутки, а люкс – 200. Разница лишь в том, что в первом случае в комнате есть только холодильник, во втором – кухня и санузел размещены в номере.

"Я бронировала номер за неделю (до поездки - ред.), выбор был большой. От дома, где мы поселились, ходит маршрутка за 10 гривен на соленое озеро и горячий источник. Отель я не рассматривала: хотели готовить самостоятельно. Я поехала с мамой, чтобы она подлечилась. Выходит намного дешевле, чем отдых в санатории на Закарпатье", - говорит она.

Недорого отдохнуть в сентябре можно и в пансионатах. Так, в одном из частных мини-пансионатов "Теплый стан" в Генгорке неделя отдыха в двухместном номере обойдется в 2520 гривен, в трехместном – в 2800. То есть стоимость проживания с человека – 180-200 гривен. Из удобств – санузел в номере. На территории отеля – мини-зоопарк с белками и птицами, сад, беседки.

Фото: В частных пансионатах стоимость проживания от 180-200 гривен (booking.com)

Сколько стоит отдых в отелях с бассейном

Отели с бассейнами на территории всегда пользуются популярностью у тех, кто не любит ходить к морю и лежать на пляже, боится волн или медуз, но любит купаться в прогретой воде. Наличие бассейна – огромный бонус во время отдыха в бархатный сезон, когда море часто штормит, а вода в нем за ночь может охладиться ниже 20 градусов.

Эко-отель "Азовский дворик" в поселке Генгорка - в 5 минутах ходьбы к пляжу. Здесь трех-четырехместные номера "стандарт" и "полулюкс" в сентябре стоят 500 гривен, люкс - 600. Это в два раза дешевле, чем в июле-августе. В каждом номере есть кондиционер, санузел, кухня с холодильником, телевизор, бесплатный вай-фай, ортопедические матрацы. К слову, до 10 сентября номера в отеле заняты, а работать он будет по меньшей мере до 20 сентября.

Фото: Номера в сентябре – в два раза дешевле, чем в июле и августе (azovdvoric.com.ua).

В клубном отеле "Акварель" в поселке Счастливцево оборудован открытый бассейн. Это новый отель в скандинавском стиле со стильным ремонтом в номерах. В апартаментах есть все удобства: кухня с микроволновой печью, холодильником и чайником, ванная комната, гостиная с телевизором, кондиционер. Вид из номеров – на море или бассейн. Неделя отдыха в трех-четырехместных апартаментах обойдется в 12075 гривен. Свободные номера доступны с 6 сентября.

Гостиннично-развлекательный комплекс "PapaDeMore" на первой линии от моря в Генгорке занимает площадь 9 га. Там обустроены четыре больших бассейна с горками, два – с подогревом. Проживание в двухместных номерах обойдется в сентябре от $45 (примерно 1250 гривен). В стоимость включены завтраки.

Пока на юге Украины держится теплая погода, не упустите возможность насладиться морским отдыхом на Арабатской стрелке. Низкие цены в следующий раз там будут только через восемь месяцев.

Напомним, ранее мы писали, что Болгария в сентябре удивляет низкими ценами на отдых.

Также мы сообщали, когда лучше всего ехать в Карпаты за тихим спокойным отдыхом.