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"Буде ще дешевше": Болгарія дивує низькими цінами на відпочинок у вересні

Вівторок 01 вересня 2020 13:35
"Буде ще дешевше": Болгарія дивує низькими цінами на відпочинок у вересні
Фото: Відпочинок у Болгарії (pixabay.com)
Автор: Катерина Гончарова

Чим українців приваблює Болгарія в оксамитовий сезон

1 вересня у Болгарії продовжили режим для в'їзду для українців, який діяв і раніше: нашим туристам, які прибувають в країну, не треба здавати тест на COVID-19, не потрібно проходити 14-денну самоізоляцію. Такі умови будуть діяти до 30 вересня. Раніше такі ж умови в'їзду для українців у Болгарії діяли з 31 липня по 31 серпня.

До цього Болгарія вимагала від українців результати ПЛР-тесту на коронавірус, який потрібно було зробити не раніше ніж за 72 години до перетину кордону з країною.

Згідно з даними сайту Tripadvisor, створеному українським МЗС, у закритих публічних просторах Болгарії (в магазинах, аптеках, музеях, церквах, аеропортах, автовокзалах і в метро) носіння маски є обов'язковою умовою для всіх. Від носіння масок звільняються тільки клієнти ресторанів, кафе і барів.

Ціни на відпочинок у Болгарії знижуються

В оксамитовий сезон цього року до Болгарії поїхати набагато простіше, ніж в інші курортні країни. Так, для в'їзду до Хорватії потрібно здавати тест на коронавірус при в'їзді, і тест – після прибуття з Хорватії в Україну. А Болгарія таких вимог не висуває, зазначає у коментарі РБК-Україна директор туроператора "Янтур" Юліан Іващенко.

"Зараз спостерігається дуже значне зниження цін на тури до Болгарії. Ціни на цю мить знижуються раніше, ніж зазвичай відбувається у цей період. Вартість турів у вересні завжди нижча, ніж у пік сезону в серпні. Але цього року я прогнозую ще більше зниження ціни, адже попит зараз нижчий", - зазначає він.

&quot;Буде ще дешевше&quot;: Болгарія дивує низькими цінами на відпочинок у вересніФото: Болгарія славиться чистими пляжами (kupitour.kiev.ua)

У Болгарії українців приваблюють чисті пляжі, хороший сервіс та невисокі ціни на відпочинок. На місцеві курорти їдуть за тихим сімейним відпочинком.

"Наприклад, на найближчі дати є пакетні автобусні тури від 170 євро на двох", - каже Юліан Іващенко.

Туроператор "Join Up!" пропонує семиденний відпочинок у Болгарії за умови виїзду з Києва на автобусі від 260 євро на двох.

А скільки коштує тур з вильотом в Болгарію на літаку з Києва?

Авіатури обійдуться дорожче, ніж автобусні. У компанії "Anex Tour" ціни на тури до Болгарії у вересні стартують від 460 євро на двох. Приміром, за таку вартість можна отримати відпочинок на 7 ночей в Бургасі зі сніданками.

У "Аполло-тур" вартість семиденного відпочинку у вересні на курорті Сонячний Берег в Болгарії починається від 520 євро на двох.

У туроператора "Join Up!" тур на 7 ночей на курорті Золоті Піски зі сніданками на двох пропонуються нашим туристам за ціною від 400 євро.

"Travel Professional Group" пропонує авіатури в Бургас з Києва на 7 ночей від 437 євро.

Де найчастіше українці відпочивають у Болгарії?

За словами директора "Янтур" Юліана Іващенко, найбільшою популярністю серед наших туристів у Болгарії традиційно користується Сонячний Берег – найбільший морський курорт на південному сході країни. Курорт розташований біля затоки у Чорному морі.

Місцеві пляжі, покриті жовтим піском, досягають довжини у десять кілометрів. Місто Варна знаходиться за 90 кілометрів від курорту, Бургас – за 36 кілометрів.

Курорт почали проектувати ще у 1950-х роках, але активно розвиватися він почав вже після розпаду СРСР. Сонячний Берег активно забудовувався готелями, базами відпочинку. Тут з'явилося безліч ресторанів і кафе.

&quot;Буде ще дешевше&quot;: Болгарія дивує низькими цінами на відпочинок у вересніФото: Ціни на відпочинок в Болгарії у вересні знижуються, кажуть туроператори (kirillovka.ks.ua)

Історично склалося так, що у центральній частині курорту й сьогодні знаходиться більше бюджетних готелів, зведених ще під час радянського періоду. На півночі розташовані дорожчі та комфортніші готелі. Курорт швидко став популярним серед туристів з різних країн. Вже у 2016 році Сонячний Берег очолив рейтинг найпопулярніших курортів за версією одного з міжнародних порталів, присвяченого подорожам.

Пляжі на курорті доступні для всіх: тут немає закритих територій, де просять платити гроші за його відвідування.

Територію готелів від пляжу відокремлює пішохідна вулиця. Приїхавши на курорт, туристи можуть відвідати й інші міста Болгарії: тут є автовокзал, звідки курсують регулярні рейси до інших населених пунктів.

Нагадаємо, раніше ми писали, чи варто їхати на Азовське море у вересні під час оксамитового сезону.

Крім того, радимо почитати, у яку країну дешевше за все летіти в оксамитовий сезон.

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