Розкіш природи та ідеальна погода: коли варто їхати за тихим відпочинком у Карпати

Фото: Мальовнича природа Карпат (koruna.ua)

З чого варто почати знайомство з унікальним регіоном України

У яку пору року краще їхати в Карпати? Коли в регіоні встановлюється ідеальна погода, і що можна побачити в Карпатах за кілька днів відпочинку? Такими запитаннями часто задаються туристи, охочі відпочити в горах і отримати нові враження.

На прохання РБК-Україна про тонкощі відпочинку в Карпатах восени розповідає Сергій Прокоп - гід-екскурсовод, який щодня проводить екскурсії та походи в Українських Карпатах.

На думку Сергія Прокопа, зараз саме потроху настає найбільш ідеальний період для відпочинку у цьому регіоні. Червень - найбільш дощовий місяць у Карпатах, і спланувати похід в цьому місяці в гори, не потрапивши при цьому під проливний дощ під час чотириденного відпочинку - це рідкість, каже він. А ось жовтень - найбільш сухий період на Закарпатті та в цілому Карпатах.

"Осінь - ідеальний час для спокійного відпочинку у Карпатах"

"Але саме зараз настає найбільш оптимальний період для відвідування Карпат. Знаючі люди, які не люблять напливу туристів і віддають перевагу тихому спокійному відпочинку в горах, обирають для поїздки в Карпати період з 8-10 вересня по 15 жовтня. У вересні та жовтні на високогір'ї встановлюється більш або менш стабільна погода, яка тримається протягом декількох днів. До того ж, починаючи з 1 вересня, у готелях Карпат починає діяти гнучка система знижок, є хороші пропозиції", - зазначає Сергій Прокоп.

Влітку в горах цвітуть червона рута (червона рута), рододендрони, нарциси та інші квіти. У вересні цього вже немає, зате є багато ягід: чорниця, брусниця та багато інших.

Фото: Відпочинок у Карпатах восени (koruna.ua)

"Я вважаю, що осінь - ідеальний час для спокійного відпочинку в Карпатах, коли можна орендувати будиночок в "серці" гір і насолоджуватися природою. Для такого відпочинку в Карпатах підійде і початок вересня, і середина і кінець місяця. Саме в цей період тут менше туристів, природа починає потроху "одягатися" в жовті, оксамитові кольори. Осінь приносить у Карпати умиротворення", - каже гід.

Чим урізноманітнити тихий відпочинок у Карпатах?

Якщо ви хочете комбінувати активності під час відпустки, то відпочинок в Карпатах можна урізноманітнити походами, екскурсіями. Наприклад, якщо ви приїжджаєте в Карпати на п'ять днів, три з них можна присвятити спогляданню природи, повільним прогулянкам. А ще за два дні (чергуючи активності та спокійний відпочинок) - з'їздити на пізнавальну екскурсію або побувати у поході.

У Карпатах - величезний вибір простих одноденних походів, коли не потрібно підніматися на високу гору, а замість цього - спокійно прогулятися в оточенні природи та побачити багато нового, каже Сергій Прокоп. У вересні ще досить довгий день, можна багато чого встигнути, вважає він.

Отже, чим урізноманітнити відпочинок в Карпатах? Тим, хто не хоче витрачати багато сил на сходження на гірські вершини, пропонуються багато екологічних маршрутів. Це неважкі, короткі походи, які займають близько 3-4 годин. З привалами, з відпочинком і перекусами.

Фото: Урізноманітнити відпочинок в Карпатах можна короткими легкими походами (pershij.com.ua)

"Під час таких походів туристів супроводжує гуд. В цьому і суть походу по екологічній стежці: під час прогулянки експерт розповідає цікаві факти про цю місцевості, про об'єкти живої й неживої природи, показує рослини та все, що оточує туриста під час прогулянки. Екологічні екскурсії зазвичай наповнені великою кількістю інформації про природу, про унікальність місця", - говорить Сергій Прокоп.

Приклади екологічних стежок у Карпатах:

стежка Довбуша у заповідному урочищі Дрібка;

стежка до Карстового мосту на території Карпатського біосферного заповідника;

стежка "Колочава" на півдні національного природного парку "Синевир";

тропа на хребет Кам'янистий на території Національного природного парку "Гуцульщина".

Таких маршрутів у горах - безліч. Їх можна знайти, задавши в пошукових системах запит "екологічні стежки Карпат".

З чого варто почати знайомство з Карпатами?

Відпочинок в Карпатах та екскурсії місцевістю Сергій Прокоп радить із Закарпатської області. Тут, каже він, найрізноманітніші природні ландшафти, які зустрічаються в Україні.

"Тут, у межах однієї області, знаходяться одночасно найнижча і найвища точки: 100 метрів над рівнем моря біля Ужгорода та Мукачева, і одночасно - Говерла, висота якої сягає 2061 метр. Це та інші природні особливості формують біорізноманіття регіону", - каже екскурсовод.

Тут знаходиться безліч природних заказників. Наприклад, заповідний масив Юліївська гора (частина Карпатського біосферного заповідника) з теплолюбними видами рослин.

Фото: Знайомство з різноманітністю Карпат можна почати з поїздки на Закарпаття (kyrortu-zakarpattya.com)

"У жовтні тут буде цвісти шафран банатський, який зустрічається на Балканах. Його цвітіння можна побачити саме на цій горі в жовтні, що дуже вражає туристів. Між тим Чорногірський хребет вже може вкривати легкий сніжок. І це - в межах одного регіону", - зазначає Сергій Прокоп.

Щоб встигнути побачити все - від рівнини передгір'я до гір високогір'я, він радить виділити на поїздку хоча б 3-4 дні.

"Це все можна відвідати саме у вересні або жовтні, щоб помилуватися оксамитовими та золотистими кольорами природи Карпат. Побачити справжню розкіш природи. Ідеальний для цього сезон якраз наближається", - говорить він.

Нагадаємо, раніше ми писали, де шукати найкрасивіші й мальовничі маршрути у Карпатах.

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