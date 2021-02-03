Південний колорит та басейни: особливості відпочинку на Азовському морі в міжсезоння

Чим цікаві озера Арабатської Стрілки в зимовий період
Курорти Херсонщини у літньому сезоні 2020 року залучили рекордну кількість туристів. Безумовним лідером серед популярних локацій регіону стала Арабатська Стрілка - піщана коса-півострів у західній частині Азовського моря.
Популярність цього місця була особливо помітна у розпал сезону: такої кількості медійних персон, журналістів і селебріті Арабатка ще не знала. Актриса Ольга Сумська, телеведуча і журналіст Соломія Вітвіцька, телеведучі Олександр Педан і Сергій Притула – далеко не повний список відомих людей, які обрали для відпочинку Арабатську Стрілку.
Примітно, що бажання відпочити біля моря та озер у багатьох туристів все частіше виникає не тільки влітку. Про це свідчить як мінімум заповнюваність місцевих готелів: якщо у попередні роки бронювань за зимовий період в регіоні було не так багато, то сьогодні зовсім не можна сказати, що готелі в січні та лютому – порожні й простоюють в очікуванні гостей.
Взимку на узбережжі продовжують працювати готелі зі спа-послугами, бази відпочинку, ресторани.
Часто туристам цікаво поглянути на звичні літні пейзажі та локації під іншим кутом не тільки влітку, але і в інший період року. Сьогодні розповімо про найбільш популярні туристичні локації Арабатки – про її озера.
Рожеве озеро: не тільки літній відпочинок
Це одна з головних визначних пам'яток регіону, яка має не тільки велике рекреаційне, але й естетичне значення. Генічеське, воно ж - Рожеве озеро на Арабатській Стрілці є найбільшим (площа - 9,2 квадратних кілометрів) з усіх подібних водойм лиманного походження, розташованих у цьому районі. Розташований природний феномен поблизу селища Приозерне.
В період СРСР з озера добували сіль на місцевому сільзаводі. Але повна історія цього промислу бере свій початок ще в дореволюційний період.
В останнє десятиліття ця водойма стала справжнім відкриттям для відпочиваючих і є дуже перспективним об'єктом для зеленого туризму. З кожним роком все більше людей відвідують цю локацію, популяризуючи її своїми фотозвітами в мережі.
До речі, багато туристів були здивовані тим, що відпочинок на курорті виявився не таким, як вони раніше думали: уявлення про бюджетний курорт з дерев'яними будиночками з фанери й без усіх зручностей або в приватному секторі змінилося завдяки наявності сучасних пансіонатів, готелів і нещодавно з'явилися об'єктах інфраструктури. Також виявилося, що і сервіс змінився у кращий бік.
Чим же унікальне озеро, і чому, власне, рожеве? Насамперед - завдяки його складу. В ропі міститься великий відсоток корисних мінералів: йоду, калію, заліза, брому і магнію. А фантастичним рожевим кольором, завдяки якому воно отримало свою назву, зобов'язане наявності червоної водорості Дуналієлли саліни, через яку у воді та сольових кристалах міститься багато бета-каротину.
Особливості відпочинку на озері взимку. На Арабатській Стрілці взимку доступні два термальних басейни. Один, безкоштовний, розташовується у селі Щасливцеве посередині коси, а другий – трохи далі в селищі Стрілецьке.
Останній входить до комплексу "Арабатські терми": за його відвідини доведеться заплатити 100 грн. Ввечері (19-23 годин) купання можна поєднати з кіно та музикою – такий розважальний релакс пропонується за цілком доступними цінами у пару сотень гривень.
У міжсезоння рожевий відтінок озера не такий яскраво виражений. Але ви б бачили тутешні заходи сонця! Озеро, наче дзеркало, відбиває сонце і грає приголомшливими кольорами до самого горизонту.
Гліцеринове озеро
Водойма розташована неподалік від села Стрілкове. Вона - штучного походження, за аналогією з термальними джерелами та солоними озерами у селі Щасливцеве.
Озеро - рукотворне, і з'явилося воно внаслідок геолого-розвідувальних робіт, які велися по всій території коси.
Живить водойму підземне джерело, яке свого часу випадково знайшли геологи. Є кілька версій про походження, природу і склад води.
Назва "гліцеринове" з'явилася невипадково. Хоча насправді гліцерину там немає і бути не може. Уся справа у властивостях води джерела: вона швидше прісна, якщо порівнювати з морською. Також вона дуже мінералізована, має м'яку, трохи маслянисту структуру.
Особливості відпочинку на озері взимку, навесні та восени. В міжсезоння озеро використовується у якості холодного басейну для пірнань після гарячого джерела у складі курортного комплексу "Арабатські терми", що знаходиться на тій самій території.
Комплекс розрахований на цілорічну роботу і прийом відвідувачів, у тому числі й у зимовий час року. Основна особливість локації - радонове термальне джерело. Також тут є геотермальне джерело, можна пройти спа та косметичні процедури.
До речі, на Арабатській Стрілці взимку можна замовити й оглядові екскурсії, під час яких гіди познайомлять з особливостями озер і місцевої природи, відкривши для вас південний колорит тутешніх місць.
Після купань у воді гліцеринового озера шкіра покривається тонкою плівкою, стає дуже м'якою: це дуже схоже на вплив гліцерину. За цією аналогією і з'явилася назва озера, так широко використовується туристами сьогодні. І це цілком логічно, адже подібних джерел не так багато в Україні й у всьому світі, і практично всі вони мають назву "гліцеринові".
Скористайтесь можливістю отримати ці ресурси практично безкоштовно: приїжджайте на Арабатську Стрілку!
Нагадаємо, раніше ми писали про найцікавіші термальні джерела Арабатської Стрілки для зимового відпочинку.
Також ми порівнювали особливості сервісу на курортах Чорного та Азовського морів у зимовий період.