Термальні джерела та спа-курорт: чому варто поїхати на Азовське море взимку

Фото: Гаряче джерело, Арабатська Стрілка

Де відпочити на Арабатській Стрілці у холодну пору року

Популярність курорту Арабатська Стрілка збільшується з кожним роком. Завдяки поширенню інформації у соціальних мережах і на тематичних сайтах, все більше людей дізнається про те, що відпочинок у цій рекреаційній зоні пов'язаний далеко не тільки з літнім купанням в Азовському морі.

Природа обдарувала косу унікальними природними ресурсами: вони важливі не тільки для туризму, а й для сфери охорони здоров'я та оздоровлення. Одним з найцінніших і пріоритетних ресурсів цієї локації є геотермальні джерела.

Наявність таких геотермальних басейнів на Арабатській Стрілці – найперша з причин для того, щоб приїхати сюди після пляжного сезону. Адже це прекрасно: навколо вас повільно падає сніг, а ви сидите у гарячій воді.

На цю мить на території Арабатської Стрілки діє три джерела. Давайте розглянемо головні їх відмінності та особливості.

Фото: Арабатські Терми (Олексій Войцеховський)

Три термальних джерела Арабатської Стрілки

Здравниця "Джерело" (село Генгорка) наразі функціонує тільки у період травень-жовтень.

Але ось навколо другого джерела, розташованого на території села Щасливцеве, зведений цілий оздоровчий комплекс-клініка професора Козявкіна. Проект був дуже перспективним та амбіційним, з перспективами залучення іноземних інвестицій і патронажем на рівні перших осіб держави. Але - не склалося, не зрослося.

Фото: Ще одне джерело на Арабатській Стрілці (Олексій Войцеховський)

Третє і найбільш віддалене джерело знаходиться відразу за селом Стрілкове.

До недавнього часу друге і третє джерело перебували у вільному доступі для всіх бажаючих і практично не мали ознак благоустрою. Але у 2020 році досить ударними темпами почалося будівництво геотермального рекреаційного комплексу "Арабатські терми" на базі джерела у Стрілковому.

Комплекс розрахований на цілорічну роботу і прийом відвідувачів, в тому числі й в зимову пору року. Основним бальнеологічним ресурсом локації є радонове термальне джерело, але крім нього "Арабатські терми" об'єднують всі інші рекреаційні можливості та ресурси курорту.

Фото: Рекреаційний комплекс біля третього термального джерела (Олексій Войцеховський)

На його території ви зможете знайти геотермальне джерело; гліцеринове озеро – водойму з унікальним складом води. За своїм впливом на шкіру вона нагадує гліцерин.

Також тут є солона ропа затоки Сиваш, яка за своїм високим ступенем мінералізації схожа з водою знаменитого "Мертвого моря". Крім того, тут є лікувальні Сиваські грязі й блакитна глина. Вони давно стали популярні як в Україні, так і далеко за її межами, і повсюдно використовуються для проведення рекреаційних і косметичних процедур.

Фото: Здравниця "Джерело" відкрита з травня по жовтень (Олексій Войцеховський)

Наявність термальних вод на Арабатській Стрілці дає локації всі шанси стати повноправним цілорічним курортом. Для цього є безліч позитивних прикладів по всьому світу. Вже зараз у міжсезоння на Арабатку продовжують приїжджати відпочиваючі в такій кількості, якої не було за всі попередні роки.

Які головні особливості термального відпочинку?

Не варто забувати, що крім приємного, у термального відпочинку є ще й оздоровчий ефект.

Наприклад, купання у йодо-бромних термальних водах має позитивний вплив при псоріазі, захворюваннях нервової системи та опорно-рухового апарату.

Фото: На Арабатській стрілці є можливості для зимового відпочинку (facebook.com/Арабатські-ТЕРМИ-Spa-Resort)

Корисні властивості води також можуть зіграти значну роль у профілактиці захворювань серцево-судинної системи, щитовидної залози. А висока кількість йоду має позитивну дію на організм при вірусних захворюваннях. Тому бажаючих поправити здоров'я на Арабатській Стрілці з кожним роком все більше.

Варто згадати, що ціни на житло в зимовий період туристів неодмінно порадують. А знайти різні варіанти житла у Стрілковому, Щасливцеве або Генгірці можна в каталогах місцевих готелів.

Нагадаємо, раніше ми порівнювали ціни та сервіс на Чорному та Азовському морях взимку.

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