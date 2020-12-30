Терми, устриці та чани: порівнюємо ціни і сервіс на Чорному та Азовському морі взимку

Фото: Пляж Азовського моря взимку (facebook.com/Юлія Покас)

Де відпочити взимку на березі Чорного та Азовського морів

Поки найпопулярніші курортні країни ускладнюють відпочинок новими обмеженнями, зимову відпустку можна провести в затишній атмосфері на березі моря.

На морі в Україні можна відпочивати не тільки влітку. Найпопулярніші курорти України продовжують приймати гостей і в холодну пору року. У січні та лютому і на Азовському, і на Чорноморському узбережжі продовжують працювати готелі зі спа-послугами і бази відпочинку, ресторани.

Замість купання в морі можна поплавати в басейні, замість засмаги на пляжі – розслабитися у спа. А цілюще морське повітря, шум хвиль і прогулянки пустельними пляжами відновлять сили і душевну рівновагу не гірше закордонної подорожі.

Ми порівняли кілька варіантів відпочинку на популярних південних курортах, де можна повноцінно відпочити і взимку.

Фото: В Україні замерзає море (facebook.com/Юлія Покас)

Коблево для гурманів

Якщо влітку відпочинок в Коблево – це морські прогулянки, пляж і цікаві екскурсії, то взимку – це гастротури та гарячі чани. Наприклад, можна вирушити на устричну ферму на Тилігульському лимані, яка працює і взимку. Можна також спробувати делікатеси за ціною від 30 гривень за штуку.

А якщо хочеться тепла і релаксу, то ще один варіант - поселитися в готелі зі спа-зоною, де можна розслабитися в парній і поніжитися в цілющому карпатському чані. На відомому курорті на новорічні дати до 75% місць в кращих готелях вже недоступні. Втім, зручний варіант завжди можна знайти.

Наприклад, готель "Чорне море" в одній хвилині ходьби до моря побудований в карпатському стилі – приміщення виконані з брусу, і навіть ресторан української кухні носить назву "Синевир". Також гостям пропонують розслабитися в карпатському чані або попаритися в чані.

Вартість: двомісний номер-люкс на новий рік обійдеться в 1000 гривень, номер на 3-4 чоловік – 1200 гривень.

Фото: Частування на устричній фермі (facebook.com/SkifianOysters)

Також сауна і карпатський чан працюють у "VIP-готелі". Година релаксу в сауні обійдеться в 500 гривень, а в чані на 6 осіб – 600 гривень.

Вартість: двомісний люкс з краєвидом на море – 1500 гривень, в ту ж ціну апартаменти для родини до 5 чоловік.

В готелі "Дельфін", який знаходиться поруч із сосновим лісом є цілий набір спа-послуг. Він включає сауну, хамам, басейн, джакузі, соляну кімнату. Всі разом можна відвідати за 1400 гривень за 2 години. Або ж вибрати тільки сауну (300 гривень за годину), або соляну кімнату за ту ж ціну. А ще цей готель приваблює рестораном східної і європейської кухні.

Вартість: від 700 гривень за тримісний номер-стандарт.

Фото: Краєвид з готелю на берег в Коблево (koblevo.zone)

Термальний Генічеськ

Один з найпопулярніших курортів на Азовському морі, який за пляжний сезон приймає кілька мільйонів туристів з України та інших країн – Арабатська стрілка і місто в її "основі" - Генічеськ. І якщо на самій косі варіантів розміщення взимку зовсім мало, то в місті можна відпочити в будь-яку пору року.

Зими на Азовському узбережжі зазвичай теплі – навіть море замерзає не кожен рік. І навіть якщо на вулиці холодно, то після прогулянки на березі можна погрітися в сауні готелю або цілющому термальному джерелі. Привабливою фотолокацією є рожеве озеро, яке замерзає і перетворюється в інопланетну твердь для прогулянок.

Фото: Рожеве озеро на Арабатській стрілці (more.ks.ua)

Терми – це природні джерела, які піднімають збагачену мінералами воду з надр землі. На курорті таких три – з температурою від 42 градусів, що піднімається з глибини близько 1000 метрів. Вода в них йодо-бромна хлоридно-натрієва, якою лікують суглоби, хвороби шкіри та нервової системи.

Взимку доступні два термальні басейни – один безкоштовний у Щасливцевому посередині коси, а другий – трохи далі в селищі Стрілковому. Останній входить в комплекс "Арабатські терми": за його відвідини доведеться заплатити 100 грн. Увечері (19-23 годин) купання можна поєднати з кіно та музикою – такий розважальний релакс на новий рік коштує 200 грн.

Фото: Відпочинок у термальному басейні (facebook.com/arabatski.termi)

В 10 хвилинах ходьби від термального басейну в Щасливцевому знаходиться пансіонат "Експрес".

Вартість: в новорічний період - 1200 гривень за двомісний стандарт і 1500 - за двомісний "люкс". У вартість входить триразове харчування "шведський стіл".

"Райський сад" у Генгірці пропонує гостям повноцінний відпочинок біля моря, заняття в тренажерному залі і послуги в спа-центрі. Можна замовити як масаж, так і процедури з лікувальними грязями і ропою з місцевих озер. Окремо можна попаритися в паровій кабіні або сауні (250 грн за годину).

Вартість: проживання двох в номері "стандарт" - від 1060 гривень на добу, у номері "люкс" - від 1400 гривень в зимовий період.

В готелі "Комфортний" в Генгірці можна відпочити взимку в цілорічному корпусі, не виходячи з якого можна поїсти в кафе, пограти в більярд і попаритися в сауні (600 грн за дві години).

Вартість: двомісний "стандарт" - від 900 гривень на добу, "напівлюкс" - від 1150 гривень.

Фото: Готель на узбережжі Азовського моря (edem-garden.com.ua)

До речі, на зимові канікули кращі готелі на Арабатській стрілці, які приймають гостей цілий рік, вже заповнені або повністю, або вільними залишилося всього пара номерів. Тому, якщо хочете встигнути забронювати комфортне житло за вигідними цінами, варто планувати подорож завчасно.

Нагадаємо, раніше ми порівнювали ціни і сервіс на відомому бальнеологічному курорті Моршин.

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