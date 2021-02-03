Южный колорит и бассейны: особенности отдыха на Азовском море в межсезонье

Курорты Херсонщины в летнем сезоне 2020 года привлекли рекордное количество туристов. Безусловным лидером среди локаций региона стала Арабатская Стрелка - песчаная коса-полуостров в западной части Азовского моря.

Популярность этого места была особенно заметна в разгар сезона: такого количества медийных персон, журналистов и селебрити Арабатка еще не знала. Актриса Ольга Сумская, телеведущая и журналист Соломия Витвицкая, телеведущие Александр Педан и Сергей Притула – далеко не полный список известных людей, которые выбрали для отдыха Арабатскую Стрелку.

Примечательно, что желание отдохнуть у моря и озер у многих туристов все чаще возникает не только летом. Об этом свидетельствует как минимум заполняемость местных отелей: если в предыдущие года броней за зимний период в регионе было не так много, то сегодня совсем нельзя сказать, что гостиницы в январе и феврале – пустые и простаивают в ожидании гостей.

Зимой на побережье продолжают работать отели со спа-услугами, базы отдыха, и рестораны.

Часто туристам интересно взглянуть на привычные летние пейзажи и локации под другим углом не только летом, но и в другое время года. Сегодня расскажем о самых популярных туристических локациях Арабатки – про ее озера.

Розовое озеро: не только летний отдых

Это одна из главных достопримечательностей региона, имеющая не только большое рекреационное, но и эстетическое значение. Геническое, оно же - Розовое озеро на Арабатской Стрелке является крупнейшим (площадь - 9,2 квадратных километров) из всех подобных водоемов лиманного происхождения, расположенных в этом районе. Расположен природный феномен вблизи поселка Приозерное.

Во времена СССР из озера добывали соль на местном солезаводе. Но полная история этого промысла берет свое начало еще в дореволюционный период.

\В последнее десятилетие этот водоем стал настоящим открытием для отдыхающих и является очень перспективным объектом для зеленого туризма. С каждым годом все больше людей посещают эту локацию, популяризируя ее своими фотоотчетами в сети.

Фото: Розовое озеро на Арабатской Стрелке (kirillovka.ks.ua)

К слову, многие туристы были удивлены тем, что отдых на курорте оказался не таким, как они ранее думали: представление о бюджетном курорте с деревянными домиками из фанеры и без всяких удобств или в частном секторе изменилось благодаря наличию здесь современных пансионатов, отелей и недавно появившимся объектам инфраструктуры. Также оказалось, что и сервис изменился в лучшую сторону.

Чем же уникально озеро, и почему, собственно, розовое? Прежде всего - благодаря его составу. В рапе содержится большой процент полезных минералов: йода, калия, железа, брома и магния. А фантастическим розовым цветом, за счет которого оно получило свое название, обязано наличию красной водоросли Дуналиеллы салины, благодаря которой в воде и солевых кристаллах содержится много бета-каротина.

Особенности отдыха на озере зимой. На Арабатской Стрелке зимой доступны два термальных бассейна. Один, бесплатный, расположен в селе Счастливцево посередине косы, а второй – чуть дальше в поселке Стрелковое.

Последний входит в комплекс "Арабатские термы": за его посещение придется заплатить 100 грн. Вечером (19-23 часов) купание можно совместить с кино и музыкой – такой развлекательный релакс предлагается по вполне доступным ценам за пару сотен гривен.

Фото: Розовое озеро – крупнейший из подобных водоемов лиманного происхождения расположенных в этом районе (Алексей Войцеховский)

В межсезонье розовый оттенок озера не такой ярко выражен. Но вы бы видели здешние закаты! Озеро, словно зеркало, отражает заходящее солнце и играет потрясающими цветами до самого горизонта.

Глицериновое озеро

Водоем расположен недалеко от села Стрелковое. Он - искусственного происхождения, по аналогии с термальными источниками и солеными озерами в селе Счастливцево.

Озеро - рукотворное, и появилось оно впоследствии геолого-разведывательных работ, которые когда-то велись по всей территории косы.

Фото: Глицериновое озеро (Алексей Войцеховский)

Питает водоем подземный источник, на который в свое время случайно наткнулись геологи. Есть несколько версий о происхождении, природе и составе воды.

Название "глицериновое" появилось неслучайно. Хотя в действительности глицерина там нет и быть не может. Все дело в свойствах воды источника: она скорее пресная, если сравнивать с морской. Также она очень минерализованная, имеет мягкую, немного маслянистую структуру.

Особенности отдыха на озере зимой, весной и осенью. В межсезонье озеро используется в качестве холодного бассейн для ныряний после горячего источника в составе курортного комплекса "Арабатские термы", который находится на той же территории.

Комплекс рассчитан на круглогодичную работу и прием посетителей, в том числе и в зимнее время года. Основная особенность локации - радоновый термальный источник. Также здесь есть геотермальный источник, можно пройти спа и косметические процедуры.

К слову, на Арабатской Стрелке зимой можно заказать и обзорные экскурсии, во время которых гиды познакомят с особенностями озер и местной природы, открыв для вас южный колорит здешних мест.

Фото: Отдых в термальном бассейне (facebook.com/arabatski.termi)

После купаний в воде глицеринового озера кожа покрывается тонкой пленкой, становится очень мягкой: это очень похоже на воздействие глицерина. По этой аналогии и появилось название озера, так широко используемое туристами сегодня. И это вполне логично, ведь подобных источников не так много в Украине и во всем мире, и практически все они носят название "глицериновые".

Воспользуйтесь возможностью получить эти ресурсы практически бесплатно: приезжайте на Арабатскую Стрелку!

Фото: Закат над водами системы мелководных заток Сиваш (wikipedia.org)

Напомним, ранее мы писали про самые интересные термальные источники Арабатской Стрелки для зимнего отдыха.

Также мы сравнивали особенности сервиса на курортах Черного и Азовского морей в зимнее время.