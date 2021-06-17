Високі ціни і відсутність all inclusive: що варто знати, збираючись у відпустку на Кіпр влітку

Кіпр в цьому сезоні став однією з перших країн ЄС, що відкрилися для українських туристів. На острів Афродіти вже в квітні полетіли чартери з любителями європейської атмосфери відпочинку.

Для багатьох ця країна стала відкриттям: їх приємно здивували рівень сервісу і природа. Але, як і в будь-який іншій туристичній локації, на курортах є і негативні моменти: від цін до карантинних обмежень.

"Кіпр підкорив з першого погляду"

Столичний фотограф Ірина Мочинська відпочивала на Кіпрі в травні і поділилася своїми враженнями на сторінці в Instagram.

"Пробувши вже тиждень, я постаралася виділити плюси і мінуси відпочинку на Кіпрі. З плюсів: красиві пляжі - це любов. Немає небезпечних комах і отруйних змій. Красива природа і найчистіше морське повітря. Кіпр підкорив мене з першого разу", - написала вона.

Фото: Краєвиди на Кіпрі (pixabay.com)

Також туристці сподобалося те, що на Кіпрі більшість говорить англійською мовою, а правоохоронні органи лояльні до мандрівників.



"Всі готелі відповідають категорії, тут 4 * - це реально кайф. Немає такого, як у Туреччині - начебто як 5*, але за фактом - 3", - зазначає дівчина.

Також її вразив вибір їжі: її не багато, але вона вся смачна, свіжа і різноманітна.

"Тільки рослинного молока було 4 види. І це не напої, а 100% молоко, що для нас було величезним плюсом. Ще - велика кількість морепродуктів, наприклад, дуже смачне рибне мезе", - перерахувала Ірина.

На Кіпрі немає пляжів, які належать готелям, всі відкриті для публіки.

"Це величезний плюс - можеш йти куди захочеш і дивитися все що завгодно. Хоча деякі турагенти малювали це мінусом", - зазначила фотограф.

Фото: Архітектура на Кіпрі (pixabay.com)

Готелі та їжа дорогі

З мінусів відпочинку на Кіпрі Ірина Мочинська відзначила високі ціни.

"Висока ціна на тур. Якщо порівнювати з Туреччиною, то така ж категорія буде значно дорожче на Кіпрі", - звернула увагу на вартість туристка.

Також, за її спостереженнями, більшість турів не включають в себе харчування за ситемою "all inclusive". А якщо і є "все включено", то ціна за такий відпочинок виходить нечувана.

"Високі ціни в ресторанах і кафе - нарівні з центром Києва. Наприклад, капучіно 7 євро, але можна знайти і за 4 євро. Звичайна кава за 2 євро десь є, але я не бачила", - наводить вона приклади цін.

Також мандрівниця зазначила, що в супермаркетах дорогі продукти і алкоголь.

На Кіпрі можна взяти машину в оренду і об'їхати весь острів самостійно. Але з мінусів Ірина називає лівосторонній рух, до якого, втім, можна швидко адаптуватися.

"На Кіпрі високі ціни на бензин, якщо ви вирішите орендувати авто - приблизно 1,40 євро за літр", - додає вона.

Також туристам можуть не сподобатися деякі технічні питання. Наприклад, для розеток потрібно купувати адаптери. Також в більшості готелів - платний інтернет, хоча киянці пощастило з безкоштовним.

Фото: Готель на Кіпрі (booking.com)

До слова, ми перевірили ціни на тури на Кіпр на кінець червня і початок липня. Тижневий відпочинок в 4* готелі з харчуванням "все включено" стартує з 35 тисяч гривень за двох в Айя-Напа, в Протарасі і Пафосі така відпустка обійдеться від 39 тисяч. Відпочинок в 5* готелі починається з 49 тисяч за двох. Зате на сніданках можна провести 7 ночей в 3* готелі від 18 тис. гривень (530 євро), в 4* - від 26 тис. грн (775 Євро).

Правила для туристів

Туристка також поділилася досвідом дотримання карантинних правил при поїздці на Кіпр.

"При від'їзді з України на Кіпр потрібні тести і по прильоту в Пафосі роблять тест прямо в аеропорту. Черга жива невелика, вартість 32 євро з людини, дитині робити не потрібно", - розповіла вона про умови для туристів.

У країні обов'язкове носіння масок: в готелі, транспорті і магазинах. Якщо у туриста немає маски, її дають безкоштовно скрізь.

"На Кіпрі все дуже логічно: якщо ти прийшов в торговий центр, то можеш купити морозиво, але сідати їсти його не можна. У кафе і ресторанах можна сидіти - повно відкритих майданчиків на свіжому повітрі", - зазначає вона.

Місцеві жителі здають експрес-тест 1 раз в 3 дні. При населенні Кіпру 1 млн 215 тис. осіб повністю вакциновані приблизно вже 32%. У храмах мають право знаходиться 50% людей від заповнюваності приміщення. Школи та садочки працюють, але діти старші 12 років повинні мати при собі SafePass.

Фото: Туристам дозволено відвідувати заклади з пропуском здоров'я (booking.com)

SafePass на Кіпрі потрібен для відвідування місць масового зібрання людей. Є три різновиди довідок, які враховуються для пропуску.

- сертифікат про вакцинацію;

- довідка про перенесене захворювання Covid-19 протягом пів року;

- негативний ПЛР - або експрес-тест, який буде дійсний протягом 72 годин.

"Такі заходи хоч шокують, але гідні поваги. Але для туристів це все не потрібно, для них достатньо тільки CyprusFlightPass", - пояснила мандрівниця.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, як не потрапити в незручне становище на курортах через незнання місцевих традицій і законів.

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