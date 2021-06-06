Табу для туристів: як не потрапити у незручне становище на відпочинку в курортних країнах
Норми ввічливості та дрес-код: що потрібно знати мандрівникам
Відпочинок за кордоном на літо планує безліч українців. Деякі поїдуть до нових для себе країн – вибір у цьому сезоні чималий.
Збираючи валізи та бронюючи тури, мало хто з мандрівників замислюється про те, що варто також вивчити правила поведінки в незнайомій країні. Незнання традицій і законів можуть спричинити різні неприємності: від конфлікту з місцевим населенням до штрафів.
Що потрібно враховувати туристам на відпочинку в різних країнах – РБК-Україна дізналося у директора турагентства.
Дрес-код в готелях та на вулиці: основні правила
Вирушаючи в подорож, туристи збирають зручні для себе речі та не завжди замислюються над дрес-кодом в тій чи іншій країні.
Наприклад, в ОАЕ, Тунісі та Єгипті місцеві жінки ходять в закритому одязі, але туристам на законодавчому рівні не заборонено носити "відвертий" одяг, розповідає РБК-Україна директор туристичного агентства "Юла" Юлія Гуслиста.
"Хочете вийти за межі готелів в короткій спідниці або в сукні з декольте - без проблем, але будьте готові до того, що на вас будуть дивитися. Я б радила все ж вибрати більш консервативний одяг з поваги до місцевої культури", - говорить фахівець.
Фото: Місцеві жителі в Тунісі (pixabay.com)
Вона дає загальну пораду для будь-якої країни: попри стиль і формат відпочинку, якщо туристи відпочивають в готелях рівня 4-5 зірок, то варто мати з собою одяг "на вихід".
"Для чоловіків це хоча б один комплект "штани + сорочка + туфлі", для жінки - плаття і взуття на підборах, щоб не залишитися без вечері, в разі недотримання дрес-коду", — попереджає вона про особливості готелів високих категорій.
Кіпр і Греція: не виходити з пляжу в купальниках
Також у цих країнах на пляжах немає заборони на моделі купальників, проте заборонено засмагати топлес, каже вона. При цьому місцеві жінки в мусульманських країнах - ОАЕ, Тунісі, Єгипті - взагалі не носять звичні для європейців купальників, а плавають у спеціальних повністю закритих костюмах.
"Багато хто вважає, що в Албанії існують дуже суворі заборони на деякі види одягу, але насправді це не так. Жінки тут можуть спокійно носити привезені наряди, в тому числі купальники на пляжі. Але місцеві жінки не носять купальники-стрінги, тому варто утриматися від такої моделі", — зазначає Юлія Гуслиста особливості пляжного дрес-коду в Албанії.
Фото: Відпочиваючі з пляжів Кіпру не мають виходити в громадські місця в купальниках (pixabay.com)
Вона додає: на Кіпрі не заведено виходити з пляжу в купальниках у громадські місця.
"У цій країні можуть відразу вказати вам на вихід в кафе, ресторанах і тавернах, а також водії автобусів, якщо ви прямо з пляжу зайшли з голим торсом або в купальнику", — застерігає вона і чоловіків.
Також турагент нагадує про етикет у Греції: на території деяких найдавніших пам'яток цієї країни каблуки суворо заборонені через збитки, які можуть завдати туристи, руйнуючи історичну архітектуру.
Особливі правила гостинності та ввічливості
"Вибираючи нову країну для подорожі, я завжди раджу туристам ознайомитися з правилами та звичаями, щоб не потрапити в незручне становище і не зіпсувати собі відпустку", — говорить керівник туристичної компанії.
Загальні моменти, на які вона звертає увагу туристів:
- Не фотографуйте людей без їх дозволу. Питати дозволу на зйомку слід особливо у жінок, хоча краще їх взагалі не знімати.
- Не фотографуйте в місцях, де це заборонено: буде дуже незручно, коли вас зловлять і змусять видалити знімки.
- В Єгипті не можна не торгуватися на ринках і, якщо ви вже отримали бажану ціну, потрібно купити товар, щоб не образити продавця.
- В Туреччині Завжди знімайте взуття, опинившись в гостях у місцевого жителя, якщо тільки господар будинку не дозволив вам залишитися в ньому. І ніколи не відмовляйтеся від чаю: це ознака неповаги.
Фото: Туристів просять бути обережними під час екскурсій в історичних локаціях (pixabay.com)
- Якщо ви опинилися за столом з місцевими мешканцями на Кіпрі, намагайтеся доїсти страву до кінця. Від запропонованих напоїв не відмовляйтеся. Передавайте що-небудь, якщо вас попросили про це, тільки правою рукою.
Чого не варто робити в різних країнах під час подорожі
На Кіпрі не слід в публічних місцях говорити слово "молодець", попереджає Юлія Гуслиста.
"Кіпріоти подивляться косо, тому що слово співзвучне з грецьким нецензурним виразом. А загальновідомий американський жест "о'кей" на Кіпрі носить різко негативний сенс", — звертає увагу на мовні нюанси фахівець.
В ОАЕ заборонено публічно цілуватися. Не можна розпивати спиртні напої в громадських місцях: на вулицях та пляжах.
"У дубайському метро - суворі правила: якщо плануєте користуватися цим видом транспорту, пам'ятайте, що за сон у вагоні метро і на станціях вас можуть оштрафувати на 80 доларів", — каже вона.
В районах поза туристичними зонами Тунісу рекомендується носити консервативний одяг.
Фото: В Єгипті не можна не торгуватися на ринках, і якщо ви домовилися про ціну, то треба обов'язково купити товар (pixabay.com)
"Місцеве населення в цілому не агресивне стосовно іноземців. Але не можна ходити в місто у пляжному костюмі. Не можна не носити з собою паспорт",- попереджає про правила агент.
На Кубі не можна засмагати топлес, навіть спиною. А також заборонено курити в громадських місцях.
На Мальдіви не дозволяється привозити домашніх улюбленців. Також не можна привозити Біблію та обговорювати релігію. Мальдіви - мусульманська країна. Тому навіть на громадських пляжах населених островів не скрізь можна купатися в бікіні.
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