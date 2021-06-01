Штрафи, цензура та кримінал: туристам розповіли про "інший" бік розкішної курортної країни

Про нетуристичні райони ОАЕ, які не показують туристам

Відпочинок в Об'єднаних Арабських Еміратах доступний українцям навіть в період пандемії. У цю країну, як правило, їдуть для відпочинку в атмосфері розкоші та великих можливостей.

Найпопулярніше у туристів місто - Дубай. Він зазвичай асоціюється з сонцем, морем, пляжами. А також - із шопінгом, яхтами, багатством, розкішшю, дорогими автомобілями. Це дійсно невід'ємна частина емірату, але при цьому туристи мало знають про інші аспекти життя в країні.

У Дубая навіть є похмурий "виворіт", про який зазвичай не розповідають в путівниках і не показують на екскурсіях. Про те, що може неприємно здивувати іноземців в Дубаї, розповіла на сторінці в Instagram харків'янка Ольга Гирова, яка жила в цьому місті протягом дев'яти років, працюючи стюардесою в місцевій авіакомпанії.

Міністерство щастя та захист іміджу країни

Багато хто чув про прагнення Еміратів бути кращими з кращих, будувати хитромудре і високотехнологічне, бути на вершині всіх позитивних рейтингів, пише українка. При цьому, за статистикою за березень 2021 року, ОАЕ знаходиться всього на 25 місці в переліку найщасливіших націй.

Фото: Даунтаун в Дубаї (pixabay.com)

"Емірати націлилися брати штурмом заповітне перше місце і роблять все можливе, щоб його досягти. Щастя стало однією з основних цілей національної політики, і навіть був призначений міністр з питань щастя і благополуччя", - зазначає дівчина.

Цей міністр курує програми і політику ОАЕ для досягнення більш високого рівня щастя в суспільстві.

Негативні новини і події йдуть врозріз з прагненням підвищити рівня щастя населення, тому влада дала чітко зрозуміти, що в соціальні мережі "зливати" фото і відео, що псують імідж країни, а заодно і настрій її громадян, суворо під забороною, попереджає вона.

Згідно із законом 2012 року, в ОАЕ публічний наклеп карається тюремним ув'язненням або штрафом від 250 до 500 тисяч дирхамів. Він відноситься до розряду кіберзлочинів. Якщо ображають органи влади або державних службовців, це вважається обтяжливою обставиною.

"Хто не послухається, обов'язково познайомиться з кіберполіцією, і заплатить значний штраф. Пам'ятайте недавню ситуацію зі зйомкою в стилі "ню" (групи дівчат-моделей – ред.) на одному з дубайських балконів? Так от, того, хто знімав це неподобство з вікна сусідньої будівлі, будучи в прямому ефірі, знайшли і оштрафували", - розповідає вона.

Лупцювання і побиття камінням є законними формами судового покарання в ОАЕ згідно із законами шаріату. Уряд обмежує свободу слова і свободу преси, а місцеві ЗМІ піддаються цензурі.

До слова, у світовому рейтингу свободи слова ОАЕ в 2021 році знаходяться на 131 місці.

Фото: Знамениті споруди в Дубаї (pixabay.com)

Нетрі - в центрі поруч із хмарочосами

"Зворотна сторона" є в кожній туристичній країні, і ОАЕ - не виняток, зазначає колишня стюардеса.

"Як я з'ясувала за дев'ять років свого життя в Еміратах - поняття бідність, бруд, безвихідь і збиток теж мають місце бути, просто ці частини міста ви ніколи не побачите в путівнику, і туристів туди теж не возять, бо, як мінімум, там небезпечно",- описує Ольга приховані сторони багатющої країни.



Деякі з цих районів знаходяться в самому серці Дубая, і у людей, які там живуть, відкривається шикарний краєвид на райони Даунтаун, Бізнес Бей, Бурдж Халіфа.

"Це говорить про те, що навіть у непривабливої сторони міста є позитивні якості. Ні для кого не секрет, що основна частина населення в Еміратах - це ті, хто приїхав з інших країн. Місцеві практично не працюють, а якщо і працюють – то тільки на високих посадах або в державних структурах", - пояснює вона розрив у соціальному становищі місцевих жителів.

Для складної роботи в країну запрошують тих, для кого пропонована мізерна зарплата - це цілий статок.

Фото: Будівництво в Дубаї (pixabay.com)

"Я теж була серед тих, хто "клюнув" на зарплату 500 доларів на місяць, але завдяки освіті і хорошому знанню англійської мови, я змогла зіскочити з цього гачка і рушити далі. Але така можливість є далеко не у всіх", - пояснює українка.

Люди, які фактично будують Дубай - різноробочі, водії, дрібні менеджери, прибиральниці – живуть в довгих будинках, зазвичай 3-4 поверхових.

"У цих будинках по обидва боки коридору знаходяться крихітні кімнатки, в яких туляться як мінімум 6-8 людей, а загальна вбиральня і душові знаходяться в кінці коридору", - описує вона гуртожиток для робітників в Дубаї.

Асфальту в таких кварталах немає, оскільки розташовані вони в тих місцях міста, які ще не беруть участь у великому дубайському будівництві - тобто там, де просто-напросто пустеля, зазначає Ольга.

Все ж ОАЕ - одна з безпечних країн

У дні великих релігійних свят можна побачити, як у робочих районах прямо на вулиці обробляють тварину і там же її готують на святковий стіл, розповідає дівчина.

"І повірте, це не найгірше. Рівень злочинності в таких місцях зашкалює, бувають бійки і навіть вбивства. Тому поліція регулярно патрулює такі райони", - застерігає дівчина самостійних туристів.

Фото: Нетуристичний район Дубая (pixabay.com)

Але така ситуація, тим не менше, не заважає бути ОАЕ однією з найбезпечніших країн у світі, де можна спокійно залишити сумку на пляжі або в кафе і не турбуватися, що з неї щось украдуть, заспокоює вона.

Згідно рейтингу Numbeo, країна займає третє місце за рівнем безпеки у світі.

Ольга згадує, як одного разу забула телефон у таксі Дубая. Таксист привіз телефон туди, де висадив пасажирку і через охоронця в будівлі з'ясував, в якій квартирі вона знаходиться, щоб віддати телефон.

"Скажу більше - ви, як турист, навіть якщо захочете, не знайдете, де знаходяться подібні райони, тому просто насолоджуйтеся своїм перебуванням в місті майбутнього і ні про що не турбуйтеся", - додає вона.



Суворий дрес-код і заборона на алкоголь

Туристам в Дубаї місцева влада регулярно нагадує про необхідність дотримуватися дрес-коду в торгових центрах і про штрафи за порушення правил. Чоловікам не можна гуляти в громадських місцях з відкритим торсом, а жінкам потрібно закривати плечі та ноги.

"Носити паранджу вас ніхто не змушує, але все ж Арабські Емірати – це мусульманська країна. Вибираючи одяг потрібно уникати міні-спідниць, глибоких декольте і просвічуючих суконь на голе тіло", - попереджають туристів на сайті туроператора "Tez Tour".

Фото: Туристів просять дотримуватися дрес-коду в громадських місцях (pixabay.com)

Особливу увагу одягу потрібно приділити туристам, які проживають в еміраті Шарджа, найбільш консервативному в цьому відношенні.

"Занадто відверте вбрання може створити проблеми не тільки з поліцією, але і з місцевими ловеласами, які відразу почнуть робити вам сумнівні пропозиції", - звертають увагу в туристичній компанії.

Також українцям на відпочинку в ОАЕ слід враховувати, що вживання алкоголю для мусульман заборонено. Ця заборона не поширюється на приїжджих, якщо вони не сповідують іслам.

"Категорично заборонено пропонувати або дарувати алкоголь мусульманам, а також сідати за кермо напідпитку. Якщо ви "прийняли на груди" в ресторані, барі або на дискотеці, постарайтеся мовчки дійти до виходу, зловити таксі та повернутися у готель",- радять туристам у туроператора.

У листопаді 2020 року Об'єднані Арабські Емірати переглянули деякі закони, щоб послабити обмеження на споживання алкоголю, але все ж правила в цьому відношенні залишаються вкрай суворими.

Розпивання спиртних напоїв, включаючи пиво, в громадських місцях (на вуличній лавці, в парку, на пляжі) може бути покарано штрафом і тюремним ув'язненням.

При цьому алкоголь доступний в ресторанах і барах при готелях. Ціни на нього можна порівняти з українськими цінами. Але на винос його продавати не дозволено.

Відзначається, що під час священного місяця Рамадан (у 2021 році – з 13 квітня по 12 травня, - ред.) слід поважати релігійні почуття мусульман і утримуватися від пиття, їжі, куріння і галасливих розваг на вулицях.

Нагадаємо, раніше ми писали про які помилки з чайовими в Єгипті розповіли туристам.

Також ми розповідали про те, що туристам розкрили "зворотній бік" відпочинку на курортних островах.