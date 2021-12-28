Не вилетіли десятки тисяч пасажирів. У світі продовжуються масові скасування рейсів

У "найзавантаженішу" пору року в США скасовано понад 6 тисяч перельотів через штам "Омікрон"
У всьому світі авіакомпанії скасували понад 6000 рейсів напередодні Різдва. Також скасування рейсів продовжилося і після свят. Зокрема безліч перельотів не відбулося і в понеділок, 27 грудня. Про це повідомляє CNN Business.
Внаслідок різкого збільшення числа випадків захворювання нового штаму Омікрон вирушити за призначенням не змогли десятки тисяч авіапасажирів у всьому світі.
У Сполучених Штатах понад 1200 рейсів було скасовано і понад 5000 було відкладено лише в неділю через хворобу персоналу та екіпажу.
27 грудня 2021 року було скасовано понад 2800 рейсів. Таке було відкладено майже 11 тисяч рейсів. Згідно із сайтом відстеження FlightAware, у понеділок було скасовано 46 рейсів British Airways.
Авіакомпанія Virgin Atlantic продовжила польоти "за розкладом" за винятком одного з рейсів аеропорту Хітроу-Нью-Йорк, скасованого 21 грудня.
Представники авіакомпанії заявили, що Virgin Atlantic скасували майже 250 основних рейсів, які мали прибути або вилетіти з Сіетлу в неділю. За даними FlightAware, станом на полудень понеділка в міжнародному аеропорту Сіетл-Такома спостерігалося найбільше затримок та скасування рейсів у світі.
Скасування відбуваються в "найзавантаженішу" пору року для авіаперельотів. Управління транспортної безпеки США заявило, що щодня у святкові вихідні перевіряло мільйони людей, досягнувши піку 2,19 мільйона мандрівників у четвер, 23 грудня.
У компаніях кажуть, що працюють над тим, щоб якнайшвидше доставити додому всіх мандрівників, які потрапили у скрутне становище.
"Ми працюємо якнайшвидше, щоб перебронювати всіх наших постраждалих гостей на інші рейси, при цьому зберігаючи при цьому безпеку польотів", — йдеться у заяві авіакомпанії Alaska Airlines.
"Ми вибачаємося нашим клієнтам за затримку їхніх планів поїздки на відпочинок", — йдеться в заяві Delta Air. "Співробітники Delta вперто працюють, щоб доставити їх туди, де їм потрібно, якнайшвидше і безпечніше, на наступному доступному рейсі".
Генеральний директор Lufthansa Карстен Шпор сказав, що через "різке падіння кількості бронювань" авіакомпанії доведеться скасувати 33 000 рейсів з середини січня по лютий 2022 року, що становить 10% від зимового розкладу рейсів групи.
Нагадаємо, що раніше писали, що авіакомпанія Wizz Air оголосила про скорочення рейсів міжнародних європейських рейсів.