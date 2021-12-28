Не вилетіли десятки тисяч пасажирів. У світі продовжуються масові скасування рейсів

У всьому світі авіакомпанії скасували понад 6000 рейсів напередодні Різдва. Також скасування рейсів продовжилося і після свят. Зокрема безліч перельотів не відбулося і в понеділок, 27 грудня. Про це повідомляє CNN Business.

Внаслідок різкого збільшення числа випадків захворювання нового штаму Омікрон вирушити за призначенням не змогли десятки тисяч авіапасажирів у всьому світі.

У Сполучених Штатах понад 1200 рейсів було скасовано і понад 5000 було відкладено лише в неділю через хворобу персоналу та екіпажу.

Які рейси скасували та перенесли

27 грудня 2021 року було скасовано понад 2800 рейсів. Таке було відкладено майже 11 тисяч рейсів. Згідно із сайтом відстеження FlightAware, у понеділок було скасовано 46 рейсів British Airways.

Авіакомпанія Virgin Atlantic продовжила польоти "за розкладом" за винятком одного з рейсів аеропорту Хітроу-Нью-Йорк, скасованого 21 грудня.

Представники авіакомпанії заявили, що Virgin Atlantic скасували майже 250 основних рейсів, які мали прибути або вилетіти з Сіетлу в неділю. За даними FlightAware, станом на полудень понеділка в міжнародному аеропорту Сіетл-Такома спостерігалося найбільше затримок та скасування рейсів у світі.

Скасування відбуваються в "найзавантаженішу" пору року для авіаперельотів. Управління транспортної безпеки США заявило, що щодня у святкові вихідні перевіряло мільйони людей, досягнувши піку 2,19 мільйона мандрівників у четвер, 23 грудня.

У компаніях кажуть, що працюють над тим, щоб якнайшвидше доставити додому всіх мандрівників, які потрапили у скрутне становище.

"Ми працюємо якнайшвидше, щоб перебронювати всіх наших постраждалих гостей на інші рейси, при цьому зберігаючи при цьому безпеку польотів", — йдеться у заяві авіакомпанії Alaska Airlines.

"Ми вибачаємося нашим клієнтам за затримку їхніх планів поїздки на відпочинок", — йдеться в заяві Delta Air. "Співробітники Delta вперто працюють, щоб доставити їх туди, де їм потрібно, якнайшвидше і безпечніше, на наступному доступному рейсі".

Генеральний директор Lufthansa Карстен Шпор сказав, що через "різке падіння кількості бронювань" авіакомпанії доведеться скасувати 33 000 рейсів з середини січня по лютий 2022 року, що становить 10% від зимового розкладу рейсів групи.

Нагадаємо, що раніше писали, що авіакомпанія Wizz Air оголосила про скорочення рейсів міжнародних європейських рейсів.