Не вылетели десятки тысяч пассажиров. В мире продолжаются массовые отмены рейсов

Во всем мире авиакомпании отменили более 6000 рейсов в канун Рождества. Также отмены рейсов продолжились и после праздников. В частности, множество перелетов не состоялось и в понедельник, 27 декабря. Об этом сообщает CNN Business.

Вследствие резкого увеличения числа случаев заболевания нового штамма Омикрон отправиться по назначению не смогли десятки тысяч авиапассажиров по всему миру.

В Соединенных Штатах более 1200 рейсов были отменены и более 5000 были отложены только в воскресенье из-за болезни персонала и экипажа.

Какие рейсы отменили или перенесли

27 декабря 2021 года было отменено более 2800 рейсов. Такое было отложено почти 11 тысяч рейсов. Согласно сайту отслеживания FlightAware, в понедельник было отменено 46 рейсов British Airways.

Авиакомпания Virgin Atlantic продолжила полеты "по расписанию" за исключением одного из рейсов аэропорта Хитроу-Нью-Йорк, который был отменен 21 декабря.

Представители авиакомпании заявили, что Virgin Atlantic отменили почти 250 основных рейсов, которые должны были прибыть или вылететь из Сиэтла в воскресенье. По данным FlightAware, по состоянию на полдень понедельника в международном аэропорту Сиэтл-Такома наблюдалось больше всего задержек и отмен рейсов в мире.

Отмены происходят в самое "загруженное" время года для авиаперелетов. Управление транспортной безопасности США заявило, что ежедневно в праздничные выходные проверяло миллионы людей, достигнув пика в 2,19 миллиона путешественников в четверг, 23 декабря.

В компаниях говорят, что работают над тем, чтобы как можно скорее доставить домой всех путешественников, попавших в затруднительное положение.

"Мы работаем как можно быстрее, чтобы перебронировать всех наших пострадавших гостей на другие рейсы, при этом, сохраняя безопасность полетов", — говорится в заявлении авиакомпании Alaska Airlines.

"Мы приносим извинения нашим клиентам за задержку их планов поездки на отдых", — говорится в заявлении Delta Air. "Сотрудники Delta упорно работают, чтобы доставить их туда, где им нужно, как можно быстрее и безопаснее, на следующем доступном рейсе".

Генеральный директор Lufthansa Карстен Шпор сказал, что из-за "резкого падения количества бронирований" авиакомпании придется отменить 33 000 рейсов с середины января по февраль 2022 года, что составляет 10% от зимнего расписания рейсов группы.

Напомним, что мы ранее писали, что авиакомпания Wizz Air объявила о сокращении рейсов международных европейских рейсов.