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Скасування рейсів WizzAir: з’явився повний список анульованих напрямків з України

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П'ятниця 24 грудня 2021 15:27
Скасування рейсів WizzAir: з’явився повний список анульованих напрямків з України Фото: Літак компанії Wizz Air в аеропорту "Київ" (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Євгенія Тугушева

У авіакомпанії можуть повернути скасовані рейси

Авіакомпанія Wizz Air оголосила про скорочення рейсів міжнародних європейських рейсів, повідомляло РБК-Україна напередодні. Третина скорочених рейсів стосувалася сполучень до Італії.

Тепер з’явився повний список відсутніх в продажу рейсів авіакомпанії саме з України, пише Lowcostavia.com.ua.

Повідомляється, що з продажу зникли квитки на рейси з Харкова до Венеції, з Запоріжжя до Будапешта, з Дортмунд та Мілана, з Одеси до Болоньї, Гданськ, Катовіце.

Повний список відсутніх в продажу рейсів Wizz Air з України:

  • Харків – Венеція;
  • Запоріжжя – Будапешт;
  • Запоріжжя – Дортмунд;
  • Запоріжжя – Мілан;
  • Одеса – Болонья;
  • Одеса – Гданськ;
  • Одеса – Катовіце;
  • Київ – Ганновер;
  • Львів – Верона;
  • Львів – Щецин.

У виданні нагадують, що у розкладі рейсів можливі зміни. Також існує ймовірність того, що Wizz Air ще поверне деякі скасовані рейси, або ж скасує нові, про запуск яких оголосили нещодавно.

Також компанія внесла зміни у літній розклад і перенесла старт та відновлення декількох рейсів з України. Так, до липня 2022 року було відкладено початок виконання рейсів з Києва в Малагу, зі Львова в Афіни, Салоніки, Венецію, Ніццу та Братиславу, з Одеси у Вроцлав, з Запоріжжя в Відень та з Харкова в Пардубіце.

Нагадаємо, раніше ми писали, що авіакомпанія Ryanair скасовує відразу 17 авіарейсів з України.

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