ru ua
Сб, 25 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Огляди
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Lufthansa скасовує низку рейсів на свята: названа причина

Новость на русском →
Субота 25 грудня 2021 17:01
Lufthansa скасовує низку рейсів на свята: названа причина Фото: Літак авіакомпанії Lufthansa (facebook.com/Lufthansa)
Автор: Євгенія Тугушева

Пілоти авіакомпанії не зможуть вийти на міжконтинентальні рейси через хворобу

Авіакомпанія Lufthansa оголосила про скасування декількох міжконтинентальних рейсів на Різдво через хворих пілотів, пише видання Handelsblatt.

Багато пілотів захворіло, і у зв’язку з цим вони не зможуть вийти на роботу, повідомляється на сайті з посиланням на коментар представника компанії.

Так, від 23 до 26 грудня будуть скасовані деякі трансатлантичні рейси, зокрема, у Бостон, Х'юстон та Вашингтон.

Водночас представник компанії не став робити припущення про зв'язок хворих працівників з варіантом коронавірусу "Омікрон", оскільки Lufthansa не була проінформована про тип захворювання співробітників.

Нагадаємо, ми раніше писали, що авіакомпанія Wizz Air оголосила про скорочення рейсів міжнародних європейських рейсів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Lufthansa
Відпочинок в Україні
Точки зору
Роман Кошмал
Затори, сміття та релігійні церемонії: чому у столицю Непалу неможливо закохатися з першого погляду
Роман Кошмал
спеціально для РБК-Україна
Марина Казакова
Бюджетних путівок не буде. Що насправді являють собою гарячі тури у високий сезон
Марина Казакова
засновниця турагентства Kazakov's Travel
Ирина Савіна
Теплий відпочинок біля океану. Чому поїздка до Португалії – одна з найкращих ідей для зимової мандрівки
Ирина Савіна
тревел-журналістка, мандрівниця
Валерія Мікульська
Край майстрів, замків та вина. Вражаючі локації Закарпаття для знайомства з регіоном
Валерія Мікульська
засновниця туристичного блогу "Tour de Ukraine"
Всі точки зору