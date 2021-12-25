Lufthansa скасовує низку рейсів на свята: названа причина
Пілоти авіакомпанії не зможуть вийти на міжконтинентальні рейси через хворобу
Авіакомпанія Lufthansa оголосила про скасування декількох міжконтинентальних рейсів на Різдво через хворих пілотів, пише видання Handelsblatt.
Багато пілотів захворіло, і у зв’язку з цим вони не зможуть вийти на роботу, повідомляється на сайті з посиланням на коментар представника компанії.
Так, від 23 до 26 грудня будуть скасовані деякі трансатлантичні рейси, зокрема, у Бостон, Х'юстон та Вашингтон.
Водночас представник компанії не став робити припущення про зв'язок хворих працівників з варіантом коронавірусу "Омікрон", оскільки Lufthansa не була проінформована про тип захворювання співробітників.
Нагадаємо, ми раніше писали, що авіакомпанія Wizz Air оголосила про скорочення рейсів міжнародних європейських рейсів.