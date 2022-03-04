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Всесвітньо відомі круїзні компанії масово відмовляються від співпраці з Росією: список

Автор: Travel

Royal Caribbean International одна з перших опублікувала заяву про скасування маршрутів

Весь світ бойкотує Росію у відповідь на її вторгнення в Україну. У туристичній галузі теж діють.

Великі круїзні компанії, туроператори й різні галузеві організації скасовують заплановані тури до Росії, а також припиняють ділові відносини. Крім того, країни вводять заборони на доступ російських літаків у свій повітряний простір.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на CNN.

Світові круїзні компанії, які скасовують маршрути лайнерів

Круїзна компанія Royal Caribbean International, якій належать Royal Caribbean, Celebrity і Silversea, однією з перших опублікувала заяву про скасування своїх маршрутів із зупинками в Росії.

Також скасовують свої маршрути такі круїзні компанії:

  • Norwegian Cruise Line Holdings;
  • Viking;
  • материнська компанія дев'яти круїзних ліній Carnival Corporation;
  • Atlas Ocean Voyages;
  • MSC;
  • бутик-бренд Sea Cloud.

Нагадаємо, раніше ми писали, що агресор понесе покарання. Що "посадить" російську авіацію на землю всерйоз і надовго.

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Вторгнення Росії до України