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Повна ізоляція. Які країни закривають небо для російських літаків

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Неділя 27 лютого 2022 12:50
Повна ізоляція. Які країни закривають небо для російських літаків Фото: Літак Аерофлоту (gettyimages.com)
Автор: Travel

Европейські держави продовжують закривати своє небо для Росії

16 країн ЕС вже заявили про заборону польотів російської авіації у своєму повітряному просторі. Украерорух веде консультації щодо закриття всього повітряного простору ЄС для літаків країни-агресора після вторгнення Росії в Україну.

По це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на офіційну сторінку Державного підприємства "Украерорух" у Facebook.

Міністерство інфраструктури звернулось до Міжнародної організації повітряного транспорту (IATA) з проханням підтримати звернення України щодо виключення російських авіаперевізників з усіх інституцій асоціації. Йдеться про BSP, Clearing House, MITA, Interline.

Відповідно до офіційно виданих NOTAM, країни, які закрили небо:

  • Латвія
  • Литва
  • Естонія
  • Румунія
  • Словенія
  • Фінляндія
  • Німеччина
  • Великобританія
  • Чехія
  • Польща
  • Румунія
  • Болгарія

Також повідомляється, що Австрія, Данія, Швеція та Ірландія прийняли рішення закрити небо для російських літаків.

Повна ізоляція. Які країни закривають небо для російських літаків

Фото: Глава МЗС і Міноборони Ірландії Саймон Ковені написав про закриття неба (twitter.com/simoncoveney)

Що означає закриття повітряного простору для рейсів російських літаків

Всі повітряні судна з ліцензією, виданою РФ, не можуть входити в суверенний повітряний простір цих країн. Про свої наміри вже заявили й інші країни, зазначається на сторінці "Украерорух".

"Однозначно можемо говорити про повну втрату РФ міжнародного авіасполучення. А це тягне за собою втрату величезної кількості робочих місць високоспеціалізованого персоналу, втрату цілих галузей як туризму, агентського ринку, так і вантажних перевезень, технічних галузей", - пояснює наслідки експерт з авіаційного права Андрій Гук в коментарі РБК-Україна.

За його словами, російським літакам не буде куди летіти на захід, крім Білорусі. Також наслідками буде заборона постачати літаки та запчастини до РФ.

Повна ізоляція. Які країни закривають небо для російських літаків

Фото: Літаки у небі Європи (Скріншот РБК-Україна/телеграм-канал Антона Геращенка)

"Лізингові компанії та страхові вже відмовляються працювати з РФ. Тому в Росії залишаються тільки свої старі літаки. Є варіант, що авіакомпанії не повернуть літаки в ЄС та лізингодавцям, але без техобслуговування та запчастин літатимуть вони не довго", - пояснює фахівець.

Нагадаємо, ми писали, чи реально українцям повернути гроші за скасовані рейси.

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