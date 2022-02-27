Повна ізоляція. Які країни закривають небо для російських літаків

Европейські держави продовжують закривати своє небо для Росії

16 країн ЕС вже заявили про заборону польотів російської авіації у своєму повітряному просторі. Украерорух веде консультації щодо закриття всього повітряного простору ЄС для літаків країни-агресора після вторгнення Росії в Україну.

По це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на офіційну сторінку Державного підприємства "Украерорух" у Facebook.

Міністерство інфраструктури звернулось до Міжнародної організації повітряного транспорту (IATA) з проханням підтримати звернення України щодо виключення російських авіаперевізників з усіх інституцій асоціації. Йдеться про BSP, Clearing House, MITA, Interline.

Відповідно до офіційно виданих NOTAM, країни, які закрили небо:

Латвія

Литва

Естонія

Румунія

Словенія

Фінляндія

Німеччина

Великобританія

Чехія

Польща

Румунія

Болгарія

Також повідомляється, що Австрія, Данія, Швеція та Ірландія прийняли рішення закрити небо для російських літаків.

Фото: Глава МЗС і Міноборони Ірландії Саймон Ковені написав про закриття неба (twitter.com/simoncoveney)

Що означає закриття повітряного простору для рейсів російських літаків

Всі повітряні судна з ліцензією, виданою РФ, не можуть входити в суверенний повітряний простір цих країн. Про свої наміри вже заявили й інші країни, зазначається на сторінці "Украерорух".

"Однозначно можемо говорити про повну втрату РФ міжнародного авіасполучення. А це тягне за собою втрату величезної кількості робочих місць високоспеціалізованого персоналу, втрату цілих галузей як туризму, агентського ринку, так і вантажних перевезень, технічних галузей", - пояснює наслідки експерт з авіаційного права Андрій Гук в коментарі РБК-Україна.

За його словами, російським літакам не буде куди летіти на захід, крім Білорусі. Також наслідками буде заборона постачати літаки та запчастини до РФ.

Фото: Літаки у небі Європи (Скріншот РБК-Україна/телеграм-канал Антона Геращенка)

"Лізингові компанії та страхові вже відмовляються працювати з РФ. Тому в Росії залишаються тільки свої старі літаки. Є варіант, що авіакомпанії не повернуть літаки в ЄС та лізингодавцям, але без техобслуговування та запчастин літатимуть вони не довго", - пояснює фахівець.

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