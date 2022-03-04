Всемирно известные круизные компании массово отказываются от сотрудничества с Россией: список

Royal Caribbean International одной из первых опубликовала заявление об отмене маршрутов
Весь мир бойкотирует Россию в ответ на ее вторжение в Украину. В туристической отрасли тоже действуют.
Крупные круизные компании, туроператоры и разные отраслевые организации отменяют запланированные туры в Россию, а также прекращают деловые отношения. Кроме того, страны вводят запреты на доступ российских самолетов в свое воздушное пространство.
Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Круизная компания Royal Caribbean International, которой принадлежат Royal Caribbean, Celebrity и Silversea, одна из первых опубликовала заявление об отмене своих маршрутов с остановками в России.
Также отменяют свои маршруты и такие круизные компании:
Напомним, ранее мы писали, что агрессор понесет наказание. Что "посадит" российскую авиацию на землю всерьез и надолго.