Тимчасовий притулок та російські фейки. Як Словаччина стала центром прийому біженців з України

Словаччина – одна з країн Євросоюзу, де через війну Росії проти України приймають біженців з нашої країни.

За даними Словацької поліції, станом на перші числа квітня до Словаччини прибули понад 283 500 українських біженців. Це становить близько 5% від населення країни та майже такий самий відсоток біженців (у порівнянні з кількістю населення), як у більш густонаселеній Польщі.

TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Euronews і МЗС України розповідає, як приймають наших громадян у Словаччині, на яку допомогу там можна розраховувати та як ставляться до наших біженців в країні.

Біженців приїжджає менше, але допомогти доведеться ще багатьом

Центральний залізничний вокзал Братислави, столиці Словаччини, є чимось на зразок "перехрестя" для українських біженців. Частина із них звідси їде далі в Європу. Ірина, мати двох дівчаток, яка нещодавно приїхала зі Львова, прямує до Будапешта.

"У мене там друзі, які можуть допомогти", - каже вона.

Тим часом Анна їде на захід, до Праги. Там, за її словами, у нього є зв'язки завдяки роботі у айті-сфері. Місцевий волонтер зі Словаччини терпляче чекає сім'ї на залізничних платформах, розмовляючи українською та англійською мовами.

Він каже, що кількість біженців, що проходять через Центральний вокзал, в останні дні зменшилася. Але він преконаний, що все ще належить допомогти багатьом.

За даними МВС Словаччини, серед біженців, які в'їхали в країну, понад 104 000 осіб або 2/5 становили діти. При цьому залишається неясним, скільки українців вирішили залишитися в Словаччині, а скільки поїдуть далі в Європу.

Як українцям в'їхати до Словаччини сьогодні

Відповідно до законів про надзвичайний стан, біженці можуть повторно в'їхати в країну без будь-яких документів, якщо вони їдуть в інші країни ЄС з України.

За даними українського МЗС, в'їзд в країну сьогодні дозволений всім без винятку громадянам України та іноземцям, які мають посвідку на проживання в Україні. В'їзд можливий також для осіб, у яких немає чинного проїзного документа (біометричного паспорта). Якщо громадяни України приїжджають з малолітніми дітьми, рекомендується мати при собі свідоцтво про народження дитини.

Фото: 2/3 українців, які приїхали до Словаччини, склали діти (Getty Images)

Особам без дійсного паспорта рекомендується мати при собі інші документи (наприклад, посвідчення особи, водійські права, посвідку на проживання в Україні, свідоцтва про народження дітей і так далі). У разі перетину кордону дитини без супроводу компетентний орган у співпраці з поліцією координує розміщення дитини в спеціальному дитячому закладі.

Всім особам, які рятуються від війни і яким була надана можливість в'їзду через словацький кордон (зазвичай просто ставлять печатку про в'їзд в паспорті), дозволяється короткострокове перебування в країні терміном до 90 днів.

Існує кілька варіантів, які дозволяють залишатися в Словаччині країні довше:

Подача заяви про надання тимчасового притулку (найпростіший спосіб захистити людей, що біжать від війни);

Подача заяви про міжнародну охорону (притулок, додаткова охорона);

Подача заяви про надання тимчасової або постійної посвідки на проживання в Словаччині.

"Словаки показали, що у них велике серце". Приватні донори та допомога для біженців

Яна на вокзалі проводжає двох українських друзів, які прямують до Чехії. Вона каже, що хоче залишитися в Братиславі, оскільки нещодавно почала працювати неповний робочий день у місцевій школі. Її діти також скоро підуть до місцевої школи.

Як і інші європейці, словаки були шоковані вторгненням Росії в Україну, каже Катаріна Клингова, старший науковий співробітник Інституту політики GLOBSEC у Братиславі.

"Багато словаків відкрили свої двері та запропонували житло українським біженцям. Багато виїжджали на кордон і пропонували безкоштовний проїзд, надали фінансову допомогу, жертвували продовольство та інші предмети постачання", — розповідає вона.

Інформація українською мовою тепер транслюється поряд зі словацькою та англійською на станціях громадського транспорту. Прапор країни видно у вікнах і балконах багатоквартирних будинків. Президентський палац у столиці днями освітили ввечері синім і жовтим світлом України.

"Я дуже ціную громадян Словаччини та те, як вони приймають українські сім'ї. Ми намагаємося надати їм теплий прийом, і громадяни Словаччини показали, що у них велике серце", - сказав прем'єр-міністр Едуард Хегер.

Але через понад п'ять тижнів після початку конфлікту благодійні організації попереджають, що уряду необхідно зробити більше кроків.

Фото: У країні українці можуть безкоштовно лікуватися, отримувати їжу та інші предмети необхідності, а діти можуть ходити до місцевих шкіл (Getty Images)

23 березня парламент Словаччини прийняв так званий "Lex Urkaine" — закон, спрямований на те, щоб спростити життя українських біженців. Уряд країни також затвердив допомогу на проживання для біженців: її держава буде виплачувати власникам готелів або домогосподарствам, які їх розміщують. Дорослі отримуватимуть виплату в розмірі 7 євро за ніч, а діти до 15 років — 3,50 євро на день.

Реакція влади на наплив біженців з України була адекватною, враховуючи, що Словаччина ніколи не стикалася з такою ситуацією, вважає Зузана Штевулова, виконавчий директор Ліги прав людини.

Але як і раніше не вистачає фінансової підтримки з боку держави, додала вона. Дотепер в країні не було жодної великої фінансової схеми для благодійних організацій, щоб компенсувати їм ці послуги або фінансувати їх роботу.

"Якби не приватні донори, ми не змогли б фінансувати нашу роботу", - зазначила Штевулова.

Безкоштовна медицина в Словаччині: як скористатися послугами

З початку березня українські біженці отримали право на працевлаштування без дозволу на роботу і доступ до базового медичного обслуговування, а діти можуть відвідувати школи й дитячі садки.

За даними МЗС України, наші громадяни в Словаччині мають право на отримання невідкладної медичної допомоги. Для цього достатньо пред'явити документ про те, що ви є претендентом на тимчасовий притулок або що його вам вже надано.

Заявники на отримання тимчасового притулку та резиденти України, які зараз перебувають у Словаччині без державної медичної страховки, також можуть зробити щеплення проти COVID-19.

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Чи варто просити тимчасовий притулок в країні

Наразі громадяни України можна отримати в Словаччині "тимчасовий притулок". Цей статус дає право на працевлаштування без отримання додаткових дозволів, право на отримання невідкладної медичної допомоги.

Подати заяву на отримання тимчасового притулку можна при в'їзді на територію Словацької Республіки у відповідному відділенні на прикордонному пункті або також після в'їзду на територію Словацької Республіки у відділенні міграційної поліції за місцем знаходження. Адреси поліції розміщені по посиланню.

Досі вірять фейкам. Масштабна дезінформація РФ у Словаччині

У Euronews зазначають, що Словаччина довгий час була "розсадником російської дезінформації". Проросійські настрої трохи знизилися після того, як президент РФ Володимир Путін почав вторгнення в Україну. Однак значна частина населення Словаччини, як і раніше, симпатизує Москві, пише видання.

Опитування, опубліковане словацькою академією наук, показало: 34% опитаних респондентів вважають, що війна в Україні була нібито навмисно спровокована західними країнами, а Росія "лише відреагувала на їх провокацію". Близько 28% вірять фейкам від Путіна про те, що Росія хоче роззброїти й "денацифікувати" Україну.

Фото: У Словаччині багато хто досі вірить фейкам країни-окупанта (unsplash.com)

Російські пропагандистські канали в Словаччині також все ще намагаються налаштувати громадську думку проти українських біженців, каже представниця аналітичного центру GLOBSEC.

"Багато фейкових ЗМІ намагаються розкрутити історії про українських біженців, які отримують допомогу і все безкоштовне, в той час як про деяких словаків, в тому числі про літніх, нібито не піклуються", — сказала вона.

На думку аналітиків, із такою проблемою в країні доведеться ще довго боротися.

Опитані виданням експерти кажуть, що без більш ефективного державного фінансування благодійних організацій деяким волонтерам буде складно продовжувати роботу, а це в свою чергу створить додаткове навантаження на державні профільні служби.

Міністр економіки Річард Сулик припустив, що війна на Україні може мати більший вплив на економіку Словаччини, ніж пандемія COVID-19. Однак прогнози щодо зростання ВВП Словаччини профільні аналітики на цей рік ще не переглядали. Міністр праці Мілан Крайняк заявив в середині березня, що близько 60 000 українських біженців зможуть знайти роботу до того, як це як-небудь вплине на ринок праці в країні.

"Важливо, щоб уряд знайшов способи зменшити тягар, який лягає на жителів Словаччини. Це буде мати вирішальне значення для запобігання негативної громадської думки щодо біженців з України", говорить Зузана Штевулова з Ліги прав людини.

Нагадаємо, раніше ми писали, як українцям допомагають в Італії і як можна в'їхати в країну сьогодні.

Також повідомлялося, які можливості для українських біженців можна знайти в Португалії.