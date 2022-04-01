300 євро та безкоштовне житло. Як допомагають українцям, які рятуються від війни в Італії

Найчастіше українські біженці їдуть в Мілан, Рим і Болонью

Станом на початок квітня через війну Росії проти України до Італії прибули вже 72 тисячі біженців з нашої країни.

Останні дані ООН показують, що щонайменше чотири мільйони жителів України покинули свої будинки через війну. Тільки в Італію в країну в'їхало близько 71 940 осіб, з них 37 082 жінки, 6 661 чоловіків та 28 197 неповнолітніх дітей.

На початку війни до Італії з України щодня приїжджало понад 3000 осіб, але потім темпи прибуттів сповільнилися. Уряд Італії виділив 428 млн євро на допомогу тим, хто рятується від вторгнення Росії.

TRAVEL РБК-Україна розповідає, які умови для наших громадян розробили в Італії, куди звертатися за допомогою в країні й які виплати українцям передбачені в цій країні.

До яких міст Італії українські біженці їдуть найчастіше

Днями в Італії прийняли рішення, згідно з яким захист українських біженців в країні діятиме протягом одного року (з можливістю продовження до 1 року) і забезпечує проживання, медичне обслуговування, доступ до житла, ринку праці та освіти.

У МВС країни оголосили, що головними пунктами призначення, куди прямує більшість українських біженців, стали великі міста:

Рим;

Мілан;

Болонья;

Неаполь.

Більшість українців, за даними влади, знайшли житло у родичів або знайомих, а інших приймають спеціальні центри й служби МВС Італії, повідомляє Schengenvisainfo.com.

Фото: Папа Франциск зустрічається з біженцями з України під час щотижневої загальної аудієнції 30 березня 2022 року у Ватикані (Getty Images)

Центри допомоги біженцям в італійських містах

В Італії створені центри допомоги біженцям. Вони розташовані у місцях найбільшого зосередження громадян України, які змушені рятуватися від війни.

Рим: телефон гарячої лінії 800938873; Регіон Лаціо: телефон гарячої лінії 803555 (+390699509292 для дзвінків з-за кордону); Неаполь: via J. F. Kennedy, 54-Zona Fuorigrotta; Мілан: телефон гарячої лінії 020202; Флоренція та Регіон Тоскана: +393896674128; Регіон П'ємонте: +393516906640; Больцано: +393351438701; Регіон Венето: + 393898745065.

Які виплати українцям передбачені в Італії

Для українців в країні будуть передбачені грошові виплати. Очікується, що ці фінансова допомога охопить до 60 000 осіб протягом трьох місяців після їх прибуття в країну до кінця грудня цього року.

Влада Італії видала "спеціальний указ по Україні", яким створено до 15 000 додаткових місць прийому за підтримки сектора нерухомості та релігійних установ: при розміщенні кого-небудь в таких муніципальних центрах влада платить власникам місць розміщення близько 30 євро на людину на день.

В уряді анонсували зустріч між регіональними урядами й главою цивільної оборони Фабріціо Курсіо для з'ясування ситуації з прийомом біженців.

"З одного боку, ми просили створити фінансові внески сім'ям, які приймають українців. Оскільки, якщо ця "мережа" завалиться, то виникнуть проблеми. І тоді ми просили - і були почуті - про більший мінімальний середній внесок на кожну людину, розміщену в спеціальних місцях", - зазначили в уряді.

Фото: Зоопарк в Неаполі безкоштовно прийняв українських дітей та їх сім'ї, які покинули Україну після російського вторгнення 24 лютого (Getty Images)

В Італії також виділять 52 мільйони євро регіональним урядам протягом року, щоб допомогти забезпечити доступ українців до національних служб охорони здоров'я. Виплати будуть пропорційні кількості біженців в кожному регіоні та охоплять до 100 тисяч осіб.

Які умови перебування українських біженців в Італії

Українцям буде надано посвідку на проживання строком на 12 місяців. Це дасть їм доступ до охорони здоров'я, ринку праці, освіти та деяких соціальних допомог.

Прем'єр-міністр Маріо Драгі 29 березня підписав указ, згідно з яким буде встановлено тимчасовий захист і допомогу для біженців, які прибувають з України. Указ слідує за рішенням саміту Європейської ради про режим тимчасового захисту наших громадян в ЄС.

Йдеться про громадян України та третіх країн, які користуються міжнародним захистом, і членів їх сімей. Поліцейські управління отримають право видавати українцям посвідку на проживання.

Начальник цивільного захисту Фабріціо Курсіо також підписав контракт зі спеціальним фондом, що передбачає "щомісячні внески" у розмірі 300 євро на кожного біженця з України протягом максимум трьох місяців, повідомляє Euroactiv.

Алгоритм дій для українців, які рятуються від війни в Італії

Портал VisitUkraine.today розмістив інформацію про те, що робити українцям, які щойно прибули до Італії.

1. Залежно від регіону, в який ви прибуваєте, заповніть форму посольства/консульства України в Італії:

Для регіонів Lazio, Toscana, Umbria, Abruzzo, Marche, Sardegna, Molise - заповніть форма;

Для регіонів Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto-Adige, Valle D'aosta, Veneto – форма;

Для Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia - форма;

Фото: Біженці з України в Італії (Getty Images)

2. Перевірте наявність і дійсність свого закордонного паспорта. При необхідності зверніться в Посольство України в Римі або генеральні консульства України в Мілані або Неаполі:

Посольство України в Італії (Консульський відділ) +393519886823 Roma, via Monte Pramaggiore, 13;

Генеральне консульство України в Мілані+393487254038 Milano, via Ludovico di Breme, 11;

Генеральне консульство України в Неаполі +393277364822 Napoli, via G. Porzio, 4 Centro Direzionale, isola B-3, int.5-6;

3. Протягом 48 годин після в'їзду в Італію у відділенні санітарної служби (ASL) за місцем проживання зробіть тест на SARS-CoV-2. У тому ж відділенні санітарної служби отримайте код STP (або карту SSR для дітей та вагітних жінок): це дасть доступ до системи медичного обслуговування.

Протягом 5 днів після здачі тесту необхідно дотримуватися режиму самоспостереження з обов'язковим носінням маски типу FFP2.

Крім того, до 31 березня 2022 ви можете користуватися громадським транспортом, щоб дістатися до закладів охорони здоров'я та/або закладів медичного обслуговування, до місця проживання або до іншого місця, наданого в користування та проживання.

У салоні транспорту обов'язкове носіння маски типу FFP2 і пред'явлення довідки з негативним результатом молекулярного тесту, зробленого не раніше, ніж за 72 години, або тесту на антиген за 48 годин.

Нагадаємо, раніше ми писали, як українцям допомагають у Португалії.

Також стало відомо, на яку допомогу можна розраховувати українським біженцям у Великій Британії.