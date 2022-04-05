Временное убежище и российские фейки. Как Словакия стала центром приема беженцев из Украины

Словакия – одна из стран Евросоюза, где из-за войны России против Украины принимают беженцев из нашей страны.

По данным словацкой полиции, по состоянию на первые числа апреля в Словакию прибыли более 283 500 украинских беженцев. Это составляет около 5% от населения страны и почти такой же процент беженцев (в сравнении с количеством населения), как в более густонаселенной Польше.

TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Euronews и МИД Украины рассказывает, как принимают наших граждан в Словакии, на какую помощь там можно рассчитывать и как относятся к нашим беженцам в стране.

Беженцев приезжает меньше, но помочь придется еще многим

Центральный железнодорожный вокзал Братиславы, столицы Словакии, является чем-то вроде "перекрестка" для украинских беженцев. Часто из них направляется отсюда далее в Европу. Ирина, мать двух девочек, недавно приехавшая из Львова, направляется в Будапешт.

"У меня там друзья, которые могут помочь", — говорит она.

Тем временем Анна едет на запад, в Прагу. Там, по ее словам, у него есть связи благодаря работе в айти-сфере. Местный волонтер из Словакии терпеливо ждет семьи на железнодорожных платформах, разговаривая на украинском и английском языках.

Он говорит, что количество беженцев, проходящих через центральный вокзал, в последние дни уменьшилось. Но он уверен, что все еще предстоит помочь многим.

По данным МВД Словакии, из числа беженцев, въехавших в страну, более 104 000 человек или 2/5 составляли дети. При этом остается неясным, сколько украинцев решили остаться в Словакии, а сколько поедут дальше в Европу.

Как украинцам въехать в Словакию сегодня

В соответствии с законами о чрезвычайном положении, беженцы могут повторно въехать в страну без каких-либо документов, если они едут в другие страны ЕС из Украины.

По данным украинского МИДа, въезд в страну сегодня разрешен всем без исключения гражданам Украины и иностранцам, имеющим вид на жительство в Украине. Въезд возможен также для лиц, у которых нет действующего проездного документа (биометрического паспорта). Если граждане Украины приезжают с малолетними детьми, рекомендуется иметь при себе свидетельство о рождении ребенка.

Фото: 2/3 украинцев, которые приехали в Словакию, составили дети (Getty Images)

Лицам без действительного паспорта рекомендуется иметь при себе другие документы (например, удостоверения личности, водительские права, вид на жительство в Украине, свидетельства о рождении детей и так далее). В случае пересечения границы ребенка без сопровождения компетентный орган в сотрудничестве с полицией координирует размещение ребенка в специальном детском учреждении.

Всем лицам, спасающимся от войны и которым была предоставлена ​​возможность въезда через словацкую границу (обычно просто ставят печать о въезде в паспорте), разрешается краткосрочное пребывание в стране сроком до 90 дней.

Существует несколько вариантов, позволяющих оставаться в Словакии дольше:

Подача заявления о предоставлении временного убежища (простейший способ защитить людей, бегущих от войны);

Подача заявления о международной охране (убежище, дополнительная охрана);

Подача заявления о предоставлении временного или постоянного вида на жительство в Словакии.

"Словаки показали, что у них большое сердце". Частные доноры и пособие для беженцев

Яна провожает на вокзале двух украинских друзей, направляющихся в Чехию. Она говорит, что хочет остаться в Братиславе, так как недавно начала работать неполный рабочий день в местной школе. Ее дети также скоро пойдут в местную школу.

Как и другие европейцы, словаки были шокированы вторжением России в Украину, говорит Катарина Клингова, старший научный сотрудник Института политики GLOBSEC в Братиславе.

"Многие словаки открыли свои двери и предложили жилье украинским беженцам. Многие выезжали на границу и предлагали бесплатный проезд, оказали финансовую помощь, жертвовали продовольствие и другие предметы снабжения", — рассказывает она.

Информация на украинском языке теперь транслируется наряду со словацким и английским на станциях общественного транспорта. Флаг страны видно в окнах и балконах многоквартирных домов. Президентский дворец в столице на днях осветили вечером синим и желтым светом Украины.

"Я очень ценю граждан Словакии и то, как они принимают украинские семьи. Мы пытаемся оказать им теплый прием, и граждане Словакии показали, что у них большое сердце", — сказал премьер-министр Эдуард Хегер.

Но спустя более пяти недель после начала конфликта благотворительные организации предупреждают, что правительству необходимо предпринять больше шагов.

Фото: В стране украинцы могут бесплатно лечиться, получать еду и другие предметы необходимости, а дети могут ходить в местные школы (Getty Images)

23 марта парламент Словакии принял так называемый "Lex Urkaine" — закон, направленный на то, чтобы упростить жизнь украинских беженцев. Правительство страны также утвердило пособие на проживание для беженцев: его государство будет выплачивать владельцам отелей или домохозяйствам, которые их размещают. Взрослые будут получать выплату в размере 7 евро за ночь, а дети до 15 лет — 3,50 евро в день.

Реакция властей на наплыв беженцев из Украины была адекватной, учитывая, что Словакия никогда не сталкивалась с такой ситуацией, считает Зузана Штевулова, исполнительный директор Лиги прав человека.

Но по-прежнему не хватает финансовой поддержки со стороны государства, добавила она. До сих пор в стране не было какой-либо чрезвычайной финансовой схемы для благотворительных организаций, чтобы компенсировать им эти услуги или финансировать их работу.

"Если бы не частные доноры, мы не смогли бы финансировать нашу работу", — отметила Штевулова.

Бесплатная медицина в Словакии: как воспользоваться услугами

С начала марта украинские беженцы получили право на трудоустройство без разрешения на работу и доступ к базовому медицинскому обслуживанию, а дети могут посещать школы и детские сады.

По данным МИДа Украины, наши граждане в Словакии право на получение неотложной медицинской помощи. Для этого достаточно предъявить документ о том, что вы являетесь претендентом на временное убежище или что оно вам уже предоставлено.

Заявители на получение временного убежища и резиденты Украины, которые сейчас находятся в Словакии без государственной медицинской страховки, также могут привиться против COVID-19.

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Стоит ли просить временное убежище в стране

В данный момент граждане Украины можно получить в Словакии "временное убежище". Этот статус дает право на трудоустройство без получения дополнительных разрешений, право на получение неотложной медицинской помощи.

Подать заявление на получение временного убежища можно при въезде на территорию Словацкой Республики в соответствующем отделении на пограничном пункте или также после въезда на территорию Словацкой Республики в отделении миграционной полиции по месту нахождения. Адреса полиции размещены по ссылке.

До сих пор верят фейкам. Масштабная дезинформация РФ в Словакии

В Euronews отмечают, что Словакия долгое время была "рассадником российской дезинформации". Пророссийские настроения немного снизились после того, как президент РФ Владимир Путин начал вторжение в Украину. Однако значительная часть населения Словакии по-прежнему симпатизирует Москве, пишет издание.

Опрос, опубликованный Словацкой академией наук, показал: 34% опрошенных респондентов считают, что война в Украине была якобы преднамеренно спровоцирована западными странами, а Россия "лишь отреагировала на их провокацию". Около 28% верят фейкам от Путина о том, что Россия хочет разоружить и "денацифицировать" Украину.

Фото: В Словакии многие до сих пор верят фейкам страны-оккупанта (unsplash.com)

Российские пропагандистские каналы в Словакии также все еще пытаются настроить общественное мнение против украинских беженцев, говорит представительница аналитического центра GLOBSEC.

"Многие фейковые СМИ пытаются раскрутить истории об украинских беженцах, получающих помощь и все бесплатное, в то время как о некоторых словаках, в том числе о пожилых, якобы не заботятся", — сказала она.

По мнению аналитиков, с такой проблемой в стране придется еще долго бороться.

Опрошенные изданием эксперты говорят, что без более эффективного государственного финансирования благотворительных организаций некоторым волонтерам будет сложно продолжать работу, а это в свою очередь создаст дополнительную нагрузку на государственные профильные службы.

Министр экономики Ричард Сулик предположил, что война на Украине может оказать большее влияние на экономику Словакии, чем пандемия COVID-19. Однако прогнозы относительно роста ВВП Словакии профильные аналитики на этот год еще не пересматривали. Министр труда Милан Крайняк заявил в середине марта, что около 60 000 украинских беженцев смогут найти работу до того, как это как-либо повлияет на рынок труда в стране.

"Важно, чтобы правительство нашло способы уменьшить бремя, которое ложится на жителей Словакии. Это будет иметь решающее значение для предотвращения негативного общественного мнения в отношении беженцев из Украины", говорит Зузана Штевулова из Лиги прав человека.

Напомним, ранее мы писали, как украинцам помогают в Италии и как можно въехать в страну сегодня.

Также сообщалось, какие возможности для украинских беженцев можно найти в Португалии.