"Вперше в історії". Стало відомо, скільки іноземців побувало в Україні за минулий рік

Попри пандемію та обмеження, кількість іноземних мандрівників за минулий рік зросла на 26,3%
У 2021 році кількість іноземних туристів, які відвідали Україну склала 4,271 млн осіб. Про це повідомила голова Державного агентства розвитку туризму (ДАРТ) Мар'яна Олеськів на своїй сторінці у Facebook.
За її словами, кількість іноземних мандрівників за минулий рік зросла на 26,3%, у порівнянні з 2020 роком.
"Попри Covid-19 і різні світові перипетії, люди доволі активно відвідували Україну. Загалом за 2021 рік перетнули кордон 4,2 млн іноземців. Якщо точніше – 4,271 млн іноземців. І для найвимогливіших – 4 271 991 іноземців. Це на 26.3% більше, ніж у 2020", – деталізувала статистичні дані Олеськів.
Крім того, голова ДАРТ Мар'яна Олеськів назвала десять країн за кількістю іноземців, з яких до нашої країни їхали найчастіше.
З-поміж країн, які не межують з Україною, до рейтингу включена Туреччина, Німеччина, Ізраїль і США.
За даними ДАРТ, до списку потрапили громадяни країн, які активно виявляють інтерес до України й чиї показники, за прогнозами, зростатимуть:
"Пишаюсь роботою усіх органів влади, завдяки якій Україна вперше в історії спостерігала значний потік гостей з Саудівської Аравії. Це лише початок", – зазначила Олеськів.
Влітку туристи із Саудівської Аравії масово їхали в Україну. Експерти очікують попиту на поїздки в Україну серед туристів з Близького сходу й у 2022 році.
Окремо голова ДАРТ відзначила кількість мандрівників з країн Балтії та активну взаємодію цих держав з Україною:
Нагадаємо, раніше ми писали, скільки грошей витратили іноземці в Україні за минулий рік.