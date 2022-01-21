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"Вперше в історії". Стало відомо, скільки іноземців побувало в Україні за минулий рік

Автор: Євгенія Тугушева

Попри пандемію та обмеження, кількість іноземних мандрівників за минулий рік зросла на 26,3%

У 2021 році кількість іноземних туристів, які відвідали Україну склала 4,271 млн осіб. Про це повідомила голова Державного агентства розвитку туризму (ДАРТ) Мар'яна Олеськів на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, кількість іноземних мандрівників за минулий рік зросла на 26,3%, у порівнянні з 2020 роком.

"Попри Covid-19 і різні світові перипетії, люди доволі активно відвідували Україну. Загалом за 2021 рік перетнули кордон 4,2 млн іноземців. Якщо точніше – 4,271 млн іноземців. І для найвимогливіших – 4 271 991 іноземців. Це на 26.3% більше, ніж у 2020", – деталізувала статистичні дані Олеськів.

Крім того, голова ДАРТ Мар'яна Олеськів назвала десять країн за кількістю іноземців, з яких до нашої країни їхали найчастіше.

Десять країн за кількістю іноземців, що в’їхали до України

  1. Молдова – 1054 тисячі;
  2. Росія – 519 тисяча;
  3. Польща – 311 тисяч;
  4. Білорусь – 273 тисяч;
  5. Румунія – 264 тисяч;
  6. Туреччина – 247 тисяч;
  7. Угорщина – 227 тисяч;
  8. Німеччина – 154 тисячі;
  9. Ізраїль – 133 тисячі;
  10. США – 103 тисячі.

З-поміж країн, які не межують з Україною, до рейтингу включена Туреччина, Німеччина, Ізраїль і США.

Фото: У 2021 році Україну відвідало 4,271 млн іноземних туристів (unsplash.com/Єгенія-Височина)

За даними ДАРТ, до списку потрапили громадяни країн, які активно виявляють інтерес до України й чиї показники, за прогнозами, зростатимуть:

  • Саудівська Аравія – 56 тисяч;
  • Італія – 56 тисяч;
  • Велика Британія – 56 тисячі;
  • Грузія – 49 тисяча;
  • Азербайджан – 48 тисяч;
  • Індія – 48 тисяч;
  • Франція – 39 тисяч;
  • Чехія – 38 тисяч;
  • Словаччина – 31 тисяч;
  • Вірменія – 25 тисячі;
  • Нідерланди – 24 тисячі.

"Пишаюсь роботою усіх органів влади, завдяки якій Україна вперше в історії спостерігала значний потік гостей з Саудівської Аравії. Це лише початок", – зазначила Олеськів.

Влітку туристи із Саудівської Аравії масово їхали в Україну. Експерти очікують попиту на поїздки в Україну серед туристів з Близького сходу й у 2022 році.

Окремо голова ДАРТ відзначила кількість мандрівників з країн Балтії та активну взаємодію цих держав з Україною:

  • Литва – 36 тисяч;
  • Латвія – 22 тисяча;
  • Естонія – 11 тисяч.

Нагадаємо, раніше ми писали, скільки грошей витратили іноземці в Україні за минулий рік.

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Туризм