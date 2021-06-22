Сотні пасажирів на день: туристи з Саудівської Аравії масово їдуть відпочивати в Україну

Найбільше саудівців помітили у Києві та Буковелі

Другий тиждень жителі українських міст спостерігають появу туристів з Близького Сходу - цілі сім'ї з жінками в хіджабах гуляють вулицями і торговими центрами, відпочивають у туристичних локаціях Києва, Львова, Буковеля.

Експерти відзначають: новий туристичний "бум" почався із запуском прямих рейсів в Україну із Саудівської Аравії. Що відомо про відпочинок саудівців в Україні у червні і чим їх приваблює наша країна – в матеріалі.

"Україна отримала тисячі найбагатших туристів світу"

Із саудівським туристами Україні дуже пощастило, вважає заступник голови Комітету з туризму Торгово-промислової палати УкраїниВолодимир Царук . Своєю думкою він поділився з виданням НВ.Бізнес.

Експерт пояснив: місцева авіакомпанія - лоукостер Flynas з 11 червня почала виконувати рейси в Україну. Перші пасажири прибули до Києва, потім додалися польотні програми до Львова та Одеси. При цьому квитки на рейс не з дешевих – саудівці платять від 580 доларів, щоб прилетіти до Києва, і від 745 доларів, щоб побачити Львів.

Фото: Більшість саудівців приїжджають сім'ями (hmarochos.kiev.ua)

"Однак 164 крісла з саудівськими туристами заповнюються майже під зав'язку. Авіарейси з Саудівської Аравії сьогодні єдині, де переважна більшість їхніх пасажирів їдуть відпочивати саме в Україну, а не навпаки", - зазначив фахівець.

Туристи з Саудівської Аравії, ОАЕ і Катару - одні з найбажаніших у всіх країнах Європи. Вони витрачають багато грошей на відпочинку, розміщуються в готелях рівня 4 і 5 зірок, приїжджають цілими сім'ями. За цих туристів йде неабияка боротьба - країни Євросоюзу вкладають чималі кошти в рекламні кампанії, додає він.

"Україна ж фактично не витратила ні копійки на рекламу в Саудівській Аравії і отримала тисячі найбагатших туристів світу. Саудівців до Європи у зв'язку з пандемією поки не пускають. Тому до звичних магазинів Лондона і Парижа їм поки не можна. А найближчою європейською альтернативою, де можна пересидіти спеку і зробити хороший шопінг, виявилася якраз Україна", - пояснює туристичний "бум" Володимир Царук.

Фото: Туристи приїхали на відпочинок і шопінг (hmarochos.kiev.ua)

П'ятизіркові готелі заброньовані на все літо

Дорогі бутіки вперше за два роки ледь встигають обслуговувати іноземних клієнтів, а деякі столичні готелі категорії 5 зірок заброньовані на все літо, починаючи з липня, пише блогер Сергій Наумович.

Причина такого попиту- "навала" саудівських туристів, пояснює він. Така ж ситуація і в інших регіонах. За його інформацією, до 70% постояльців у готелях Буковеля зараз - іноземці.

"В основному - туристи з ОАЕ, Саудівської Аравії, Кувейту. Для цих країн відкритий в'їзд в Україну і без візи, і без вакцини. Прилітають в основному сім'ями, і здебільшого до Києва прямими рейсами, беруть автомобілі на прокат і вирушають на захід країни. Орендодавці автомобілів, готельних номерів і будинків в приємному шоці", - пише він на сторінці у Facebook.

Фото: Саудівські туристи в Буковелі (facebook.com/sergonaumovich)

"Дивлячись на іноземних туристів у Буковелі, здається, що вони цінують природу Карпат навіть більше, ніж українці. Особисто я бачив, як багато гостей з південних країн роблять відеозаписи всього навколо, ведуть прямі трансляції в Snapchat: підйомник, гори, бруківка, інтер'єри ресторанів, гори, ліс, небо, гірська річка", - пише Наумович.

Він дізнався, що популярний маршрут іноземних гостей виглядає зазвичай так: Київ - Львів - Буковель - Київ.

"Але гості з Дубая розповідали, що вони бували і на Синевирі, і в Косино (термальні води), і в Івано-Франківську, і в Луцьку, і у Львові. У планах - Тернопіль і печери регіону, гість з ОАЕ прямо у передчутті поїздки туди", - зазначив блогер.

Іноземні туристи поскаржилися йому на подвійне меню: для місцевих і для іноземців. На різних столах - різні QR-коди і адміністратор запрошує іноземців на відповідний.

Фото: Саудівці намагаються відвідати красиві локації Карпат (facebook.com/sergonaumovich)

"Закладам харчування пора вводити халяль"

"Відповідь на питання, чому у нас останнім часом купа арабських туристів. За даними нашого порталу, зі стартом прямого рейсу візитери сайту з СА з 20 місця перейшли на друге. Кожен день до Києва прибуває 200-300 туристів з цієї країни. Закладам харчування пора вводити халяль", - написав на сторінці у Facebook голова правління VisitUkraine.today Антон Тараненко.

Країни Перської затоки можуть стати перспективним напрямком для розвитку туристичних потоків в Україну відзначила голова Державного агентства розвитку туризму Мар'яна Олеськів.

"Поєднання "зеленого", гірського, культурного і гастрономічного туризму - це те, що може зацікавити мандрівників з країн Близького і Середнього Сходу", - повідомила вона.

Фото: Україні варто подбати про комфортний відпочинок туристів з іншою культурою (hmarochos.kiev.ua)

Для туристів із Саудівської Аравії важливо забезпечити комфортне перебування - від організації зон паспортного контролю в аеропортах для жінок до безпечного трансферу, організації сімейних розваг і формування меню "халяль" в приймаючих об'єктах, зазначила Олеськів.

Нагадаємо, ми писали ,що змінилося в поведінці мандрівників і чого чекати від поїздок в 2021 році.

Також ми розповідали про кращі ідеї для" квіткових" подорожей по Україні в розпал літа.