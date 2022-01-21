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"Впервые в истории". Стало известно, сколько иностранцев побывало в Украине за прошлый год

Автор: Евгения Тугушева

Несмотря на пандемию и ограничения, количество иностранных путешественников за прошлый год выросло на 26,3%.

В 2021 году количество иностранных туристов, посетивших Украину составило 4,271 млн человек. Об этом сообщила глава Государственного агентства развития туризма (ДАРТ) Марьяна Олеськив на своей странице в Facebook.

По ее словам, количество иностранных путешественников за прошлый год выросло на 26,3% по сравнению с 2020 годом.

"Несмотря на Covid-19 и разные мировые перипетии, люди довольно активно посещали Украину. Всего за 2021 год пересекли границу 4,2 млн иностранцев. Если точнее – 4,271 млн иностранцев. И для самых требовательных – 4 271 991 иностранцев. Это на 26.3% чем в 2020", – детализировала статистические данные Олеськив.

Кроме того, глава ДАРТ Марьяна Олеськив назвала десять стран по количеству иностранцев, из которых в нашу страну ехали чаще всего.

Десять стран по количеству иностранцев, въехавших в Украину

  • Молдова – 1054 тысячи;
  • Россия – 519 тысяч;
  • Польша – 311 тысяч;
  • Беларусь – 273 тысяч;
  • Румыния – 264 тысяч;
  • Турция – 247 тысяч;
  • Венгрия – 227 тысяч;
  • Германия – 154 тысячи;
  • Израиль – 133 тысячи;
  • США – 103 тысячи.

Среди стран, не граничащих с Украиной, в рейтинг включены Турция, Германия, Израиль и США.

Фото: В 2021 году Украину посетило 4,271 млн иностранных туристов (unsplash.com/Егения-Высочина)

По данным ГАРТ, в список попали граждане стран, активно проявляющих интерес к Украине и чьи показатели, по прогнозам, будут расти:

  • Саудовская Аравия – 56 тысяч;
  • Италия – 56 тысяч;
  • Великобритания – 56 тысяч;
  • Грузия – 49 тысяч;
  • Азербайджан – 48 тысяч;
  • Индия – 48 тысяч;
  • Франция – 39 тысяч;
  • Чехия – 38 тысяч;
  • Словакия – 31 тысяч;
  • Армения – 25 тысяч;
  • Нидерланды – 24 тысячи.

"Горжусь работой всех органов власти, благодаря которой Украина впервые в истории наблюдала значительный поток гостей из Саудовской Аравии. Это только начало", – отметила Олеськив.

Летом туристы из Саудовской Аравии массово ехали в Украину. Эксперты ожидают спроса на поездки в Украину среди туристов с Ближнего востока и в 2022 году.

Отдельно глава ДАРТ отметила количество путешественников из стран Балтии и активное взаимодействие этих государств с Украиной:

  • Литва – 36 тысяч;
  • Латвия – 22 тысячи;
  • Эстония – 11 тысяч.

Напомним, ранее мы писали, сколько денег потратили иностранцы в Украине за прошлый год.

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Туризм