"Впервые в истории". Стало известно, сколько иностранцев побывало в Украине за прошлый год

Несмотря на пандемию и ограничения, количество иностранных путешественников за прошлый год выросло на 26,3%.
В 2021 году количество иностранных туристов, посетивших Украину составило 4,271 млн человек. Об этом сообщила глава Государственного агентства развития туризма (ДАРТ) Марьяна Олеськив на своей странице в Facebook.
По ее словам, количество иностранных путешественников за прошлый год выросло на 26,3% по сравнению с 2020 годом.
"Несмотря на Covid-19 и разные мировые перипетии, люди довольно активно посещали Украину. Всего за 2021 год пересекли границу 4,2 млн иностранцев. Если точнее – 4,271 млн иностранцев. И для самых требовательных – 4 271 991 иностранцев. Это на 26.3% чем в 2020", – детализировала статистические данные Олеськив.
Кроме того, глава ДАРТ Марьяна Олеськив назвала десять стран по количеству иностранцев, из которых в нашу страну ехали чаще всего.
Среди стран, не граничащих с Украиной, в рейтинг включены Турция, Германия, Израиль и США.
Фото: В 2021 году Украину посетило 4,271 млн иностранных туристов (unsplash.com/Егения-Высочина)
По данным ГАРТ, в список попали граждане стран, активно проявляющих интерес к Украине и чьи показатели, по прогнозам, будут расти:
"Горжусь работой всех органов власти, благодаря которой Украина впервые в истории наблюдала значительный поток гостей из Саудовской Аравии. Это только начало", – отметила Олеськив.
Летом туристы из Саудовской Аравии массово ехали в Украину. Эксперты ожидают спроса на поездки в Украину среди туристов с Ближнего востока и в 2022 году.
Отдельно глава ДАРТ отметила количество путешественников из стран Балтии и активное взаимодействие этих государств с Украиной:
Напомним, ранее мы писали, сколько денег потратили иностранцы в Украине за прошлый год.