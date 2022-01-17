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Зростання мандрівок. Стало відомо, скільки грошей витратили іноземці в Україні за минулий рік

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Понеділок 17 січня 2022 10:29
Зростання мандрівок. Стало відомо, скільки грошей витратили іноземці в Україні за минулий рік Фото: Міжнародний аеропорт "Бориспіль" (facebook.com/airportboryspil)
Автор: Євгенія Тугушева

Мандрівники перебували в Україні від 7 до 10 днів

У 2021 році найбільше туристів, які відвідали Україну, було з Об'єднаних Арабських Еміратів, Саудівської Аравії, Оману, Канади та США. Про це повідомила голова Державного агентства розвитку туризму (ГАРТ) Мар'яна Олеськів на сторінці у Facebook.

Так, за перші дев'ять місяців 2021 року, зазначила глава ДАРТ, Україну відвідало понад 3 млн іноземців, що перевищило аналогічний показник 2020 року на 12,6%.

За даними Мар'яни Олеськів, у середньому туристи перебували в Україні від 7 до 10 днів та витрачали 929 доларів США.

Зростання мандрівок. Стало відомо, скільки грошей витратили іноземці в Україні за минулий рікФото: Туристи перебували в Україні від 7 до 10 днів та витрачали у середньому 929 доларів США (facebook.com/airportboryspil)

"Серед мандрівників найбільші витрати мали громадяни Об'єднаних Арабських Еміратів, які витрачали $2 220 на людину. Туристи з Саудівської Аравії та Оману витрачають дещо менше ($1 500), але це більше, ніж наші традиційні ринки. Канадці витрачали $1 250. Гості зі США – $1 125”, – йдеться у повідомленні.

Влітку туристи із Саудівської Аравії масово їхали в Україну. Експерти очікують попиту на поїздки в Україну серед туристів з Близького сходу та у 2022 році.

2020 через пандемію поставив туристичну галузь в екстремальні умови і кардинально змінив підхід туристів до вибору країн для відпочинку.


Нагадаємо, раніше ми писали, скільки грошей витратили туристи з Саудівської Аравії в Україні у 2021 році.

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