Вперше за два роки. Ще одна країна в Європі скасовує майже всі обмеження

Уряд Нідерландів оголосив, що він зніме всі обмеження, пов'язані з COVID-19, починаючи від 25 лютого 2022 року, попри кілька тисяч підтверджених щоденних випадків COVID.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сайт Politico.eu.

"Країна знову відкриється", — заявив міністр охорони здоров'я Ернст Койперс під час пресконференції.

Усі громадські місця, включаючи кінотеатри, ресторани та бари, зможуть відновити нормальну роботу на повну потужність уперше майже за два роки.

Маски та соціальне дистанціювання більше не будуть обов'язковими в більшості місць, але, як і раніше, будуть необхідні у громадському транспорті та в аеропортах.

Уряд, як і раніше, радить не обмінюватися рукостисканнями й пройти тестування, якщо у них виявляються симптоми "грипу". Койперс каже, що "коронавірус не пішов, майте це на увазі", і додає: "На щастя, кількість інфікування спадає".

Фото: Уряд Нідерландів знімає всі обмеження COVID-19 з 25 лютого 2022 року (unsplash.com/fons-heijnsbroek)

Близько 86% дорослого населення Нідерландів повністю вакциновано, що є одним із найвищих показників у Європі. Койперс звернувся до тих, хто ще не щеплений і закликав їх пройти вакцинацію.

Нідерланди — одна з декількох європейських країн, які вирішили скасувати всі обмеження, пов'язані з пандемією, за Данією, Швецією, Англією та Норвегією.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Данія стала першою серед країн ЄС та скасувала всі карантинні обмеження.